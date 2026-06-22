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Bukayo Saka, İngiltere milli takımının tam antrenmanlarına geri dönerken, Thomas Tuchel ise Arsenal’in kanat oyuncusu için Dünya Kupası’ndaki sakatlık yönetimi planı hakkında bilgi verdi
Saka, Gana maçı öncesinde tam antrenmanlara geri döndü
İngiltere, Pazar günü Saka’nın Massachusetts’in Foxborough kentinde takımın tam antrenmanlarına yeniden katılmasıyla sevindirici bir gelişme yaşadı. Arsenal’in kanat oyuncusu, Premier Lig sezonunun son aylarında kendisini rahatsız eden Aşil tendonu sorununu “Üç Aslanlar”ın dikkatle takip etmesi nedeniyle bir gün önce bireysel antrenman yapmıştı.
Dallas'ta İngiltere'nin Hırvatistan'ı 4-2 yendiği maçta sadece 18 dakikalık bir süre için oyuna giren Saka, son antrenmanda iyi bir formda görünüyordu. Saka'nın geri dönüşü, Boston Stadyumu'nda oynanacak İngiltere'nin L Grubu'ndaki ikinci maçı öncesinde Tuchel'in seçeneklerini güçlendiriyor.
- Getty Images Sport
Tuchel, İngiltere'nin temkinli yaklaşımını açıklıyor
Tuchel, turnuva ilerledikçe İngiltere’nin Saka’nın fiziksel durumu konusunda temkinli bir yaklaşım sergilediğini vurguladı. Teknik direktör ayrıca, büyük bir turnuva sırasında küçük fiziksel sorunların yönetilmesinin önemine de dikkat çekti.
ESPN'in aktardığına göre Tuchel, "Ben fizyoterapi departmanında çalışmıyorum ama o antrenmanların hiçbir gününü kaçırmadı, bu yüzden bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi. "Son birkaç yıl boyunca çok fazla maç oynadığını düşünüyorum. Onun Arsenal için çok önemli bir oyuncu olduğu ortada. O, üst düzey bir oyuncu ve hem Arsenal hem de İngiltere için sahaya kalite katıyor.
"Herkesin de görebileceği gibi, bence o çok önemli bir oyuncu. Bir turnuvaya girerken ufak sakatlıkların üstesinden gelmek, turnuvanın ilerleyen aşamaları için çok önemli. Onun gibi önemli oyuncuların oynamaya hazır olması ve ihtiyaç duyulduğunda sahneye çıkması gerekiyor."
İngiltere, uzun vadeli plana odaklandı
İngiltere’nin teknik ve sağlık ekibi, Saka’nın durumuna öncelik vererek, turnuvanın ilerleyen aşamalarında en iyi formunda sahaya çıkabilmesi için tasarlanmış sıkı bir yük yönetimi programı uyguluyor. Bu strateji, Hırvatistan maçında da açıkça görüldü; bu maçta Noni Madueke sağ kanatta ilk 11’de yer alırken, Saka ise maçın sonucu büyük ölçüde garantilendiğinde oyuna girdi. Tuchel'in, 24 yaşındaki oyuncunun 27 Haziran'da İngiltere'nin Panama ile oynayacağı grup aşamasının son maçına kadar tam süreli bir ilk 11'de yer alabilecek duruma gelmesini beklemediği bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Dikkatli ilerleme hâlâ önceliğimizdir
İngiltere, L Grubu’ndaki son maçı için New Jersey’e gitmeden önce Gana ile karşılaşacak. Halihazırda üç puan toplayan Tuchel’in takımı, gereksiz riskler almadan kilit oyuncularını dinlendirebilecek güçlü bir konumda bulunuyor. Şu anda odak noktası, Saka’nın durumunun iyileşmeye devam etmesini sağlamak. İyileşme süreci planlandığı gibi devam ederse, İngiltere, Saka’nın eleme turlarında ve turnuvada ilerleyen aşamalarda önemli bir rol üstlenmeye tam olarak hazır olmasını umuyor.