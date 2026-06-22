Bukayo Saka, İngiltere milli takımının tam antrenmanlarına geri dönerken, Thomas Tuchel ise Arsenal’in kanat oyuncusu için Dünya Kupası’ndaki sakatlık yönetimi planı hakkında bilgi verdi

Tuchel, turnuva ilerledikçe İngiltere’nin Saka’nın fiziksel durumu konusunda temkinli bir yaklaşım sergilediğini vurguladı. Teknik direktör ayrıca, büyük bir turnuva sırasında küçük fiziksel sorunların yönetilmesinin önemine de dikkat çekti.

ESPN'in aktardığına göre Tuchel, "Ben fizyoterapi departmanında çalışmıyorum ama o antrenmanların hiçbir gününü kaçırmadı, bu yüzden bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi. "Son birkaç yıl boyunca çok fazla maç oynadığını düşünüyorum. Onun Arsenal için çok önemli bir oyuncu olduğu ortada. O, üst düzey bir oyuncu ve hem Arsenal hem de İngiltere için sahaya kalite katıyor.

"Herkesin de görebileceği gibi, bence o çok önemli bir oyuncu. Bir turnuvaya girerken ufak sakatlıkların üstesinden gelmek, turnuvanın ilerleyen aşamaları için çok önemli. Onun gibi önemli oyuncuların oynamaya hazır olması ve ihtiyaç duyulduğunda sahneye çıkması gerekiyor."