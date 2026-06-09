Devam eden temkinli yaklaşıma rağmen, teknik direktör, Arsenal formasıyla 49 maçta 11 gol ve 9 asist kaydettiği zorlu bir sezonda kanat oyuncusunun gösterdiği özveriyi övdü. "Her zaman hazırdı ve muhteşemdi. Maçlar arasında dinlendirildi – aynı zamanda onu kademeli olarak hazırlıyoruz. Bu süreç şu anda da devam ediyor," diye ekledi. Milli takımda 48 kez forma giyen ve 14 gol atan oyuncunun yanı sıra, teknik direktör Arsenal kadrosunun geri kalanıyla ilgili de olumlu haberler verdi. Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze tamamen formda. Teknik direktör, taraftarları rahatlatarak şunları söyledi: "Kimsenin dinlenmeye ihtiyacı yok. Herkes hazır durumda, bu çok iyi bir haber. İlk maçtan sonra [sakatlık] şikayeti yok."