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Bukayo Saka, İngiltere milli takımı için Dünya Kupası'na hazır mı? Thomas Tuchel, Arsenal'in kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin "dikkatli olun" uyarısında bulundu
Saka'nın fiziksel durumunun yönetimi
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Tuchel, Çarşamba gecesi Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde İngiltere'nin Saka'yı yakından takip ettiğini doğruladı. Forvet, 30 Mayıs'ta Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline katılması nedeniyle kadroya geç katıldığı için hafta sonu Yeni Zelanda'ya karşı 1-0 kazanılan maçta forma giyememişti. Mart ayındaki milli takım aralarında yaşadığı bir aksilik nedeniyle kadrodan çekilen kanat oyuncusunun durumu, öncelikli konu olmaya devam ediyor. Teknik direktör, kısa süre önce kulübünün Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olan oyuncuya ilişkin temkinli yaklaşımını açıkladı. Tuchel, "Mart ayındaki kampta sakatlanan ve bu sakatlığı kulüp maçlarına da taşıyan Bukayo'ya dikkat etmeliyiz" dedi.
Arsenal kadrosu sahaya çıkmaya hazır
Devam eden temkinli yaklaşıma rağmen, teknik direktör, Arsenal formasıyla 49 maçta 11 gol ve 9 asist kaydettiği zorlu bir sezonda kanat oyuncusunun gösterdiği özveriyi övdü. "Her zaman hazırdı ve muhteşemdi. Maçlar arasında dinlendirildi – aynı zamanda onu kademeli olarak hazırlıyoruz. Bu süreç şu anda da devam ediyor," diye ekledi. Milli takımda 48 kez forma giyen ve 14 gol atan oyuncunun yanı sıra, teknik direktör Arsenal kadrosunun geri kalanıyla ilgili de olumlu haberler verdi. Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze tamamen formda. Teknik direktör, taraftarları rahatlatarak şunları söyledi: "Kimsenin dinlenmeye ihtiyacı yok. Herkes hazır durumda, bu çok iyi bir haber. İlk maçtan sonra [sakatlık] şikayeti yok."
Maç formunu geliştirmek
Turnuva yaklaşırken teknik ekip antrenmanların yoğunluğunu artırıyor. Odak noktası, Kosta Rika maçında oyuncuların sahada kalma süresini uzatmaya kayıyor. Tuchel, takımdan gelen olumlu tepkilere dikkat çekerek, yakın dönem hazırlık stratejisini şöyle özetledi: "Bir gün dinlendik ve iki iyi antrenman yaptık. Yarın tempoyu artırmaya hazırız; yani 45 dakikadan fazla süre. Oyuncular 60, belki 70 dakika oynayacak. Bu kararı öğleden sonra vereceğiz," diye açıkladı. Performansa ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Yarın fiziksel olarak yoğun bir maç bekliyoruz. Fiziksel olarak, yoğunluk, stil ve oyun açısından. Bir sonraki adımı atmak istiyoruz ve buna hazır hissediyoruz."
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İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, tüm dikkatini L Grubu'ndaki ilk maçlarına vermeden önce Kosta Rika ile son bir hazırlık maçı oynayacak. Saka ve takım arkadaşları, 17 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacakları maçla Dünya Kupası serüvenine başlayacak; ardından 23 Haziran'da Gana ve 27 Haziran'da Panama ile karşılaşacaklar.