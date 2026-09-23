Dowman, Arteta'nın sürelerini yönetmesiyle bu sezon değerli üst düzey tecrübe kazanmaya devam ediyor. Genç oyuncu şu ana kadar toplam 15 üst düzey maçta forma giydi ve bunların ikisi mevcut sezonda geldi.

16 yaşındaki futbolcu şu anda İngiltere 19 Yaş Altı takımıyla milli görevde bulunuyor. Ancak hızlı yükselişi ve kulüp düzeyindeki rekor kıran performansı göz önüne alındığında, çok yakın gelecekte 21 Yaş Altı kadrosuna yükselmesi tamamen kaçınılmaz görünüyor.