AFP
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Bukayo Saka'dan, İngiltere A Milli Takımı'na çağrılmaya yaklaşan Arsenal'in rekor kıran genç yeteneği Max Dowman'a 'çılgın' mesaj
Saka, genç sansasyon karşısında şaşkına döndü
Saka, Arsenal'ın genç oyuncusu Dowman'ın hızlı yükselişi karşısındaki şaşkınlığını dile getirirken, genç yeteneğe güçlü bir mesaj gönderdi. 16 yaşındaki harika çocuk, kuzey Londra'da sahneye fırladı ve tarihi dönüm noktalarından oluşan bir seriyle Avrupa genelinde dikkatleri üzerine çekti.
Mikel Arteta, Dowman'ı Arsenal'ın A takım yapılanmasına dikkatli şekilde entegre ediyor. Genç yetenek, Arsenal'ın Carabao Kupası'nda Ipswich Town'ı 4-2 mağlup ettiği maçta iki gol attığı müthiş performans da dahil olmak üzere, olağanüstü potansiyele sahip bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
- Getty Images Sport
Geleceğini kendi ellerine almak
Şu anda genç oyuncuyu çevreleyen büyük beklentilere rağmen Saka, genç takım arkadaşına ayakları yere basan bazı tavsiyelerde bulundu. Arsenal'in yıldızı, yalnızca doğal yeteneğin oyunun en üst seviyesinde uzun vadeli başarıyı garanti etmeyeceğine inanıyor.
BBC'ye konuşan Saka, Dowman'ın inanılmaz potansiyeline dikkat çekerken başarılı olmak için gereken büyük adanmışlığı da hatırlattı ve şöyle dedi: "Yeteneği inanılmaz. Futbolda ne kadar ileri gideceği ona bağlı. Benim söyleyeceğim bu. Ama evet, yeteneği gerçekten çılgın."
Arsenal tarihini yeniden yazmak
Dowman'ın son bir yıldaki yükselişi kelimenin tam anlamıyla olağanüstü oldu. İlk olarak Ağustos 2025'te manşetlere çıktı; 15 yıl 235 günlükken oyuna sonradan girerek Premier League tarihinin en genç ikinci oyuncusu oldu.
Genç oyuncu daha sonra aynı yılın kasım ayında Avrupa rekorlarını altüst etti ve resmen Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.
Onun dikkat çekici ilk sezonu sonunda mart ayında zirveye ulaştı. Everton'a karşı ağları havalandıran Dowman, tam 16 yıl 73 günlükken hem Premier League hem de Arsenal tarihinin en genç golcüsü oldu.
- Getty Images
Milli takım görevinde kendini kanıtlıyor
Dowman, Arteta'nın sürelerini yönetmesiyle bu sezon değerli üst düzey tecrübe kazanmaya devam ediyor. Genç oyuncu şu ana kadar toplam 15 üst düzey maçta forma giydi ve bunların ikisi mevcut sezonda geldi.
16 yaşındaki futbolcu şu anda İngiltere 19 Yaş Altı takımıyla milli görevde bulunuyor. Ancak hızlı yükselişi ve kulüp düzeyindeki rekor kıran performansı göz önüne alındığında, çok yakın gelecekte 21 Yaş Altı kadrosuna yükselmesi tamamen kaçınılmaz görünüyor.
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