Bundesliga takımı 1. FC Köln'ün teknik direktörü Lukas Kwasniok, yıldız oyuncusu Said El Mala'nın durumuyla ilgili duygusal sözlerle yakındı.
"Bugünlerde 18-19 yaşındaki gençlere olanlar gerçekten sapkın": Said El Mala hakkındaki söylentiler, Köln'ün teknik direktörü Lukas Kwasniok'u çileden çıkarıyor
19 yaşındaki oyuncu son zamanlarda birçok açıdan gündemdeydi. Bir yandan DFB kadrosuna seçilme olasılığı, diğer yandan da Premier Lig'e transfer olacağına dair söylentiler nedeniyle. Kwasniok Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu çocuğun durumu ne olabilir ki? Açıkça söylemek gerekirse, bugünlerde 18-19 yaşındaki gençlerin başına gelenler, katlanmak zorunda kaldıkları baskı gerçekten de sapkın bir durum" dedi.
Kwasniok, sözde transfer sözü hakkında hiçbir şey duymamış. Bild gazetesinin Salı günü bildirdiği gibi, El Mala'nın Brighton & Hove Albion'a söz verdiği iddia ediliyor. "Sonuçta herhangi biri bir şey yazabilir, iddia edebilir, başkaları da bunu kopyalar ve bunun doğru olup olmadığı hiç önemli değildir," diye eleştirdi Kwasniok. Bu durumun sonucu olarak El Mala "şimdi bu tuhaf sosyal dünyada açıkça hakarete uğruyor - gerçekten harika bir gelişme."
Said El Mala, DFB milli takım kadrosunda yer almıyor
Kwasniok, "işlerin bu şekilde gelişmesinden dolayı üzgün. Çocukların giderek daha fazla para kazandığını biliyorum. Ama şunu düşünüyorum: Eğer bu konuda daha az haber yapsak, Said'den hepimiz daha fazla faydalanırdık."
"Bence bir gün onlardan bir şeyi elinden alacağız: en sevdikleri şeyi yapmanın keyfini. O da futbol oynamak," dedi Kwasniok. Son maçlarda El Mala, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da istediği gibi "daha çok çalıştı, ama artık eskisi kadar fazla top sürmüyor".
El Mala, A Milli Takımı kadrosuna seçilmedi. Son olarak hastalık nedeniyle antrenmanlara katılamayan kanat oyuncusu, Cumartesi günü (15.30/Sky) Borussia Mönchengladbach ile oynanacak Ren derbisi için en azından "tamamen hazır".
Said El Mala: Bu sezonki istatistikleri
Maçlar
28
Gol
9
Asist
4