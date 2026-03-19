"Bugünlerde 18-19 yaşındaki gençlere olanlar gerçekten sapkın": Said El Mala hakkındaki söylentiler, Köln'ün teknik direktörü Lukas Kwasniok'u çileden çıkarıyor

19 yaşındaki oyuncu son zamanlarda birçok açıdan gündemdeydi. Bir yandan DFB kadrosuna seçilme olasılığı, diğer yandan da Premier Lig'e transfer olacağına dair söylentiler nedeniyle. Kwasniok Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu çocuğun durumu ne olabilir ki? Açıkça söylemek gerekirse, bugünlerde 18-19 yaşındaki gençlerin başına gelenler, katlanmak zorunda kaldıkları baskı gerçekten de sapkın bir durum" dedi.

Kwasniok, sözde transfer sözü hakkında hiçbir şey duymamış. Bild gazetesinin Salı günü bildirdiği gibi, El Mala'nın Brighton & Hove Albion'a söz verdiği iddia ediliyor. "Sonuçta herhangi biri bir şey yazabilir, iddia edebilir, başkaları da bunu kopyalar ve bunun doğru olup olmadığı hiç önemli değildir," diye eleştirdi Kwasniok. Bu durumun sonucu olarak El Mala "şimdi bu tuhaf sosyal dünyada açıkça hakarete uğruyor - gerçekten harika bir gelişme."