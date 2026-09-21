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'Bugün ileriye doğru bir adım oldu' - Andoni Iraola, Liverpool'un Bournemouth deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda hayati bir galibiyet almasının ardından yaz transferi Jeremy Jacquet'yi övdü
Isak, zorlu deplasman galibiyetinde fark yarattı
Liverpool, pazar günü Vitality Stadyumu'nda Bournemouth'u zorlu geçen maçta 1-0 mağlup ederek Premier League'de altıncı sıraya yükseldi. İkinci yarıda farkı yaratan isim Alexander Isak oldu; attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını dörde çıkardı ve geçen sezonki toplamını geride bıraktı.
Konuk ekip, güney sahilinde en akıcı futbolunu oynamaktan uzak kalsa da savunmadaki sağlamlığı sonunda galibiyeti getirdi. Bu savunma direncinin merkezinde ise Jacquet vardı. 21 yaşındaki stoper, Liverpool'un üst üste üçüncü lig maçında gol yememesine yardımcı olmak için savunma hattını ayakta tuttu. Bu, kulübün 2024-25 sezonunun başlangıcından bu yana başaramadığı bir başarıydı.
- Getty Images Sport
Iraola, Jacquet'in hızlı gelişimini öne çıkardı
Iraola, maç sonrası basın toplantısında Jacquet'yi öne çıkarmakta gecikmedi; genç oyuncunun artan dayanıklılığına ve Fransa kadrosuna ilk kez çağrılmasının ardından İngiliz futboluna sorunsuz geçişine dikkat çekti.
Liverpool teknik direktörü, "Onun adına mutluyum çünkü ilk kez milli takıma da çağrıldı" dedi. "Fransa ile gidiyor ve bu büyük bir milli takım, mutlu olduğunu biliyorum. Hâlâ çok genç, Premier League'e gerçekten çok iyi uyum sağlıyor."
Jacquet'nin ilk dönemde yaşadığı fiziksel zorluklara da değinen Iraola, savunmacının kondisyonunda net bir ilerleme olduğunu belirtti. "Bence ilk maçlarda fiziksel olarak tempo değişimini hissediyordu, maçı kramplarla ve gerçekten çok yorgun tamamlıyordu, biz de onu oyundan almak zorunda kalıyorduk" dedi. "Bugün ileriye doğru atılmış bir adımdı. Sonuna kadar sağlam göründü ve bence fiziksel olarak da maçı iyi durumda tamamladı. Umarım bu gelişimi sürdürebilir."
Yenilgisiz başlangıcı sürdürmenin anahtarı dirençlilik
Dar galibiyet, Liverpool'ın sezona yenilgisiz başlangıcını sürdürmesini sağladı. Takımının mücadeleci bir Bournemouth karşısında zorlu bir sınav verdiğini kabul etmesine rağmen Iraola, genel gidişattan ve savunmadaki dirençten memnun olduğunu ifade etti.
"Genel olarak geliştiğimizi düşünüyorum, özellikle de ilk maçlardan bu yana," dedi Iraola. "Ligde üst üste üçüncü kez gol yemeden tamamlamamızdan mutluyum. Bugün zor bir maçtı, burada asla rahat oynayamayacağınızı biliyordum. Bournemouth normalde size rahat oynama fırsatı vermez, sizi baskı altına alır ve siz de uyum sağlamak, bu tür maçları kazanmak zorundasınız."
Isak'ın, galibiyeti getiren golün ötesindeki genel katkısını da savunan Iraola şöyle ekledi: "Forvetin işi böyledir. Bence bize ceza sahasına daha yakın olmamızda, rakip yarı sahada oynamamızda, anlamlı bir topa sahip olma oyunu kurmamızda yardımcı olmalı ve sonra takım orada oynuyorsa bunun karşılığını gollerle alacaktır."
- Getty Images Sport
Milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor
Yaklaşan milli aranın ardından Liverpool'u birçok kulvarda zorlu bir maç serisi bekliyor. Liverpool, ilk dört sıra yarışındaki rakipleriyle karşılaşmaların, Şampiyonlar Ligi yükümlülüklerinin ve Chelsea'ye karşı bir Carabao Cup maçının yer aldığı, kısa dinlenme süreleriyle oynanacak sıkışık bir fikstürde yolunu bulmak zorunda.
Iraola, önlerinde duran sınavlarla ilgili net bir uyarıda bulundu. "Hâlâ hazır olmamız gerekiyor çünkü şu anda önümüzdeki fikstür çok zor" diye vurguladı. "Bu yüzden hazır olmamız gerekiyor çünkü bu ara sonrasındaki gelecek ay bizim için çok yorucu olacak."
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