Iraola, maç sonrası basın toplantısında Jacquet'yi öne çıkarmakta gecikmedi; genç oyuncunun artan dayanıklılığına ve Fransa kadrosuna ilk kez çağrılmasının ardından İngiliz futboluna sorunsuz geçişine dikkat çekti.

Liverpool teknik direktörü, "Onun adına mutluyum çünkü ilk kez milli takıma da çağrıldı" dedi. "Fransa ile gidiyor ve bu büyük bir milli takım, mutlu olduğunu biliyorum. Hâlâ çok genç, Premier League'e gerçekten çok iyi uyum sağlıyor."

Jacquet'nin ilk dönemde yaşadığı fiziksel zorluklara da değinen Iraola, savunmacının kondisyonunda net bir ilerleme olduğunu belirtti. "Bence ilk maçlarda fiziksel olarak tempo değişimini hissediyordu, maçı kramplarla ve gerçekten çok yorgun tamamlıyordu, biz de onu oyundan almak zorunda kalıyorduk" dedi. "Bugün ileriye doğru atılmış bir adımdı. Sonuna kadar sağlam göründü ve bence fiziksel olarak da maçı iyi durumda tamamladı. Umarım bu gelişimi sürdürebilir."



