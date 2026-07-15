"Bugün futbol kazandı" - İspanya, Fransa'yı ezici bir üstünlükle mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselirken Zlatan Ibrahimovic, "muhteşem" Rodri'yi övdü

İspanya’nın takım olarak gösterdiği performans gecenin en önemli olayı olsa da, Ibrahimovic Rodri’nin bireysel parlaklığına odaklanmayı tercih etti. Manchester City’nin orta saha oyuncusu, İspanya orta sahasının kalbi gibiydi; kendine özgü soğukkanlılığı ve oyun görüşüyle Fransızların ataklarını bozdu ve geçiş oyunlarını başlattı.

"Şunu belirtmeliyim ki, Rodri sahada her yerdeydi. Ne maçtı ama, ne oyuncu ama! Pek takdir edilmeyen bir oyuncu ama bu maçta her yerdeydi. Tek kelimeyle muhteşemdi. Bugün futbol kazandı," dedi Ibrahimovic, FOX Sports'a verdiği demeçte.