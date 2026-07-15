AFP
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"Bugün futbol kazandı" - İspanya, Fransa'yı ezici bir üstünlükle mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselirken Zlatan Ibrahimovic, "muhteşem" Rodri'yi övdü
Fransa, Dallas’ta rakibine karşı ezici bir yenilgi aldı
Teknik mükemmellik ve taktiksel disiplinle şekillenen maçta, Dallas Stadyumu’nda galip gelen La Roja oldu ve her zaman açık sözlü olan Ibrahimovic de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarının beğenisini kazanan bir futbol sergiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ibrahimovic, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerini hemen paylaştı. Eski AC Milan ve Barcelona forveti, İspanya’nın maçın temposunu kontrol etme biçiminden açıkça etkilenmişti; İspanya, turnuvanın önceki turlarında çok güçlü görünen Fransa takımını nihayetinde etkisiz hale getirmişti.
- AFP
Zlatan, Rodri’yi özellikle övdü
İspanya’nın takım olarak gösterdiği performans gecenin en önemli olayı olsa da, Ibrahimovic Rodri’nin bireysel parlaklığına odaklanmayı tercih etti. Manchester City’nin orta saha oyuncusu, İspanya orta sahasının kalbi gibiydi; kendine özgü soğukkanlılığı ve oyun görüşüyle Fransızların ataklarını bozdu ve geçiş oyunlarını başlattı.
"Şunu belirtmeliyim ki, Rodri sahada her yerdeydi. Ne maçtı ama, ne oyuncu ama! Pek takdir edilmeyen bir oyuncu ama bu maçta her yerdeydi. Tek kelimeyle muhteşemdi. Bugün futbol kazandı," dedi Ibrahimovic, FOX Sports'a verdiği demeçte.
La Roja’dan taktiksel bir ustalık dersi
İspanya’nın finale uzanan yolculuğu, top hakimiyeti ve yüksek pres ilkelerine geri dönüşle şekillendi. Fransa karşısında bu unsurlar tam anlamıyla sergilendi; İspanyol takımı top hakimiyetini elinde tutarken, Les Bleus’u kendilerine özgü olmayan hatalara zorladı. Öte yandan, süperstarlarından oluşan kadrosuyla sahaya çıkan Fransa, Luis de la Fuente’nin oyuncularının ritmik paslaşmalarına ve hareketlerine karşı bir çözüm bulmakta zorlandı.
"İlk dakikadan son dakikaya kadar kontrol onlardaydı. Canlıydılar. Aktiftiler. Kazanmak istiyorlardı. Fazladan metreler koştular. Girdikleri her mücadelede galip gelmek istediler. Hücum ederken kendilerinden emindiler. İnisiyatifi ele aldılar. Yaptıkları her pasın 'bunu istiyoruz' dediği belliydi. Fransa'da ise tam tersi bir durum vardı," diye açıkladı Ibrahimovic.
- AFP
Gözler en büyük ödülde
Artık finale yükselmeyi garantileyen İspanya, dünya futbolunun zirvesindeki yerini geri kazanmayı hedefliyor. İspanya, 2010’da yaptığı gibi ikinci kez Dünya Kupası kupasını kaldırmayı hedefliyor. La Roja’nın İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile karşılaşacağı bu final, nefes kesici bir mücadele olacak. Takım, turnuvanın son maçına hazırlanırken, “muhteşem” Rodri stratejilerinin kilit ismi olmaya devam ediyor.
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