"Bugün 1 Nisan şakası" - FIFA, ABD Milli Takımı'nın yıldızı Folarin Balogun'un "Kırmızı Şeytanlar"a karşı oynamasına izin verince Rudi Garcia ve Belçika öfkelendi

İşte FIFA’nın kararıyla ilgili Belçika’nın açıklaması:



“Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), FIFA’nın, cezalı durumdaki ABD’li futbolcu Folarin Balogun’u 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de (Seattle saatiyle) oynanacak ABD-Belçika maçında oynama hakkına sahip ilan etme kararına şaşkınlık duymaktadır.

FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayandırmaktadır. Bu madde, FIFA Disiplin Komitesi’nin daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya almaya karar verebileceğini belirtmektedir.

Ancak, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 66.4. maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak takımın bir sonraki maçında cezaya yol açacağını açıkça belirtmektedir; bu durum, bu FIFA Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlar için de geçerli olmuştur.



Ayrıca, yukarıdakilerden bağımsız olarak, bu karar, 10.5. maddede belirtilen 2026 FIFA Dünya Kupası Müsabaka Yönetmeliği hükümleriyle doğrudan çelişmektedir:

“Bir oyuncu veya takım yetkilisi, doğrudan veya dolaylı kırmızı kart (ikinci uyarı) sonucu oyundan atılırsa, otomatik olarak takımının bir sonraki maçında oynayamaz. Ayrıca, ilave yaptırımlar da uygulanabilir.”

Bu tür bir maçtan men cezasının otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde tüm katılımcı üye federasyonlara dağıtılan 2026 FIFA Dünya Kupası 16 Sayılı Genelgesi’nde de açıkça teyit edilmiştir.

Aynı kural, her maç öncesinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Koordinasyon Toplantılarında tekrarlanmakta ve tüm 2026 FIFA Dünya Kupası atölye sunumlarına dahil edilmektedir.

Hem bu FIFA Dünya Kupası’nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında, tüm katılımcı takımların meşru haklarını güvence altına almak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini korumak amacıyla, RBFA tüm olası seçenekleri araştırmaktadır."