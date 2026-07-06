AFP
Çeviri:
"Bugün 1 Nisan şakası" - FIFA, ABD Milli Takımı'nın yıldızı Folarin Balogun'un "Kırmızı Şeytanlar"a karşı oynamasına izin verince Rudi Garcia ve Belçika öfkelendi
- Getty Images Sport
"Futbolu savunuyoruz"
Garcia, haberi öğrendikten sonra verdiği ilk tepkiyi paylaştı:
"Dünya Kupası'nda 5 Temmuz'un aslında 1 Nisan olduğunu, yani bir Nisan Şakası olduğunu bilmiyordum," dedi Garcia maç öncesi basın toplantısında.
Garcia, kendisinin ve Belçika'nın muhalefetinin sadece yaklaşan maçla ilgili olmadığını, FIFA'nın kendi kurallarına ve standartlarına uymasını sağlamakla ilgili olduğunu vurguladı.
"Milli takımı ya da federasyonu savunmuyoruz," diyen Garcia, "Futbolu savunuyoruz," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Belçika'nın açıklamasının tam metni
İşte FIFA’nın kararıyla ilgili Belçika’nın açıklaması:
“Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), FIFA’nın, cezalı durumdaki ABD’li futbolcu Folarin Balogun’u 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de (Seattle saatiyle) oynanacak ABD-Belçika maçında oynama hakkına sahip ilan etme kararına şaşkınlık duymaktadır.
FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayandırmaktadır. Bu madde, FIFA Disiplin Komitesi’nin daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya almaya karar verebileceğini belirtmektedir.
Ancak, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 66.4. maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak takımın bir sonraki maçında cezaya yol açacağını açıkça belirtmektedir; bu durum, bu FIFA Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlar için de geçerli olmuştur.
Ayrıca, yukarıdakilerden bağımsız olarak, bu karar, 10.5. maddede belirtilen 2026 FIFA Dünya Kupası Müsabaka Yönetmeliği hükümleriyle doğrudan çelişmektedir:
“Bir oyuncu veya takım yetkilisi, doğrudan veya dolaylı kırmızı kart (ikinci uyarı) sonucu oyundan atılırsa, otomatik olarak takımının bir sonraki maçında oynayamaz. Ayrıca, ilave yaptırımlar da uygulanabilir.”
Bu tür bir maçtan men cezasının otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde tüm katılımcı üye federasyonlara dağıtılan 2026 FIFA Dünya Kupası 16 Sayılı Genelgesi’nde de açıkça teyit edilmiştir.
Aynı kural, her maç öncesinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Koordinasyon Toplantılarında tekrarlanmakta ve tüm 2026 FIFA Dünya Kupası atölye sunumlarına dahil edilmektedir.
Hem bu FIFA Dünya Kupası’nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında, tüm katılımcı takımların meşru haklarını güvence altına almak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini korumak amacıyla, RBFA tüm olası seçenekleri araştırmaktadır."
- Getty Images Sport
"Hazır olacağız"
Belçika kalecisi Thibaut Courtois de Garcia’nın basın toplantısına katıldı ve FIFA’nın bu kararı daha erken almasını dilediğini itiraf etti.
"Bu karar daha erken alınmış olsaydı, belki de zihinsel olarak daha hazırlıklı olabilirdik," diyen Courtois, "Pazar günü bir antrenmanımız daha olması iyi...
"Ama hazır olacağız. Sahada olacağız. Onların da Balogun dışında 11 oyuncusu var."
- BBC Sport
Şimdi ne olacak?
ABD ile Belçika arasındaki son 16 turu maçı, saat 20.00’da (ET) başlayacak.
Belçika'nın galibiyeti halinde, 2018'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselecek; ABD ise 2002'den bu yana ilk kez çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.
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