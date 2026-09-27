Mevcut sezonun gidişatına dair şunları söyledi: "Elbette Juventus, anlamı olmayacak iddialı açıklamalar yapmak istemeden söylemek gerekirse, rekabetçi olabilecek bir takım; ancak bu, şampiyon olacağı ya da Inter'in en büyük rakibi olacağı anlamına gelmiyor. Bu takım ağırlığı olan bir lig sezonu geçirebilir ve Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Daha sonra ligi ilk sırada bitirmek ise hocanın, tüm yöneticilerin ve oyuncuların olağanüstü bir işi olur".