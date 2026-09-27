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BuffonGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Buffon: “Juventus’un ilk sırada yer alması, hocanın tüm yöneticiler ve oyuncularla birlikte ortaya koyacağı olağanüstü bir iş olurdu”

Juventus
G. Buffon

Eski Juventus kalecisi: “Spalletti, Juventus için bir güvence. Bunu bana göre geçen yıl gösterdi”

Gianluigi Buffon, eski İtalya Milli Takımı ve Juventus kalecisi, cumartesi günü Ancona'da Operazione Nostalgia etkinliğinde mevcut Juventus hakkında konuştu.


Aşağıda, TuttoJuve.com'un aktardığı sözleri yer alıyor: "Spalletti, Juventus için bir güvencedir. Bunu bence geçen yıl Juventus'taki ilk altı ayında gösterdi. Ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler ama ben asla şanssızlığa ve kötü talihe sığınmam; ancak çok iyi oynadıkları bazı maçlar hak ettikleri gibi sonuçlanmadı. Ve ne yazık ki bunun bedelini ağır ödediler".

  • Mevcut sezonun gidişatına dair şunları söyledi: "Elbette Juventus, anlamı olmayacak iddialı açıklamalar yapmak istemeden söylemek gerekirse, rekabetçi olabilecek bir takım; ancak bu, şampiyon olacağı ya da Inter'in en büyük rakibi olacağı anlamına gelmiyor. Bu takım ağırlığı olan bir lig sezonu geçirebilir ve Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Daha sonra ligi ilk sırada bitirmek ise hocanın, tüm yöneticilerin ve oyuncuların olağanüstü bir işi olur".

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