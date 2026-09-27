Gianluigi Buffon, eski İtalya Milli Takımı ve Juventus kalecisi, cumartesi günü Ancona'da Operazione Nostalgia etkinliğinde mevcut Juventus hakkında konuştu.
Aşağıda, TuttoJuve.com'un aktardığı sözleri yer alıyor: "Spalletti, Juventus için bir güvencedir. Bunu bence geçen yıl Juventus'taki ilk altı ayında gösterdi. Ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler ama ben asla şanssızlığa ve kötü talihe sığınmam; ancak çok iyi oynadıkları bazı maçlar hak ettikleri gibi sonuçlanmadı. Ve ne yazık ki bunun bedelini ağır ödediler".