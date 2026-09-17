"Kendimi artık Juve projesinin içinde hissetmediğim tek bir dönem oldu ve bunda kısmen benim de hatam vardı. Ben kendine özgü biriyim, karmaşık ama sade bir insanım ve bana nasıl yaklaşılacağını bilmek gerekir. Statümü hiçbir zaman ağırlık unsuru yapmadım ama birilerinin bundan faydalanmasını da istemedim çünkü bu beni çileden çıkarır. Bu, sırtımdaki sakatlığın ardından 2010-2011 dönemiydi. Birçok şey değişti, Marotta, Paratici, Agnelli geldi. Ben 6 ay sakatlık nedeniyle takımdan uzaktım, neredeyse kendimi bir yük gibi hissettim. Ben sezgileri güçlü biriyim ve bazı durumları hissediyordum; Juventus'a çok şey verdiğimi biliyorum ve isteseydim her yerde baskın bir figür olabilirdim ama bunu hiç yapmadım. Bu yüzden bana yapılan şey doğru gelmedi ve kabuğuma çekildim, bana yaklaşmanın doğru yolu bu değildi"





"Açık ve şeffaf olan, belli bir mantık zemininde diyalog kuran insanlara karşı makul biriyim, bu eksikse mantıksız biri hâline gelirim. Bir dönem vardı, sakatlığımdan dönmem gerekiyordu ama artık idman sahasına gitmiyordum, onlar beni arayıp durumumu soruyordu ama ben cevap vermiyordum, 3-4 ay boyunca herkesi tamamen bıraktım. Agnelli ile konuşmaya gittiğimi hatırlıyorum, Paratici ve Marotta ile de ilk kez tanıştım ve şunu söylemeliyim ki tavırları doğru ve yerindeydi. O dönemde Roma ve Arsenal beni istiyordu, ben de bunu düşünmüştüm. Şöyle diyordum: 'Eğer burada benim bir soruna dönüşebileceğimi düşünüyorlarsa', onlar bu düşünceyi kurabiliyorsa ben de kurabilirdim, 32 yaşındaydım, o kadar da yaşlı değildim"