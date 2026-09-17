Gianluigi Buffon, Ivan Zazzaroni’ye Tutto in piazza podcasti için uzun bir röportaj verdi: “Hepimiz, alıştığımız bir şeyi doğal şekilde yaparken belli bir rahatsızlık hissettiğimiz dönemlerden geçeriz. Ama bedelini bizzat sen ödüyorsan ve sorumluluk alıyorsan, hatalar insanın büyümesine yardımcı olur. Ben çok fazla hata yaptım ama kendimi her zaman affettim”.
Buffon: “İtalya’dan ayrılmak mı? Ben sorumluluk alan ve siktir olup giden az sayıdaki İtalyan’dan biriyim. Juventus’ta acı çektim”
Gattuso doğru tercih
“Bosna’ya karşı elendikten sonra ayrılmayı seçtim ve bundan son derece iyi çıktım çünkü sorumluluk alıp siktir olup giden az sayıdaki İtalyandan biriyim, buna karşılık daha birçok kişi ise hep geri dönmek istiyor. Gattuso mu? Onun milli takım teknik direktörü olması için bastırdım ve şimdi de aynısını yapardım, içinden geçtiğimiz dönem için doğru adam oydu. Kaçan bir penaltı fikrimi değiştirmez.”
Como, Scudetto'nun adayı değil
"Como hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Birçok kişinin, farkında olmadan ve iyi niyetle de olsa, onu Scudetto'nun muhtemel kazananı olarak gösterdiğini duyuyorum. Bence Como geçen yılı geliştirip üçüncü sıraya gelirse, bir mucize gerçekleştirmiş olur. Dördüncü sıraya gelirse, çok büyük bir iş yapmış olurlar; beşinci ya da altıncı olurlarsa iyi bir iş yapmış olurlar. Özellikle de Şampiyonlar Ligi olduğu için. Fabregas itfaiyecilik yapmadı, çok üst düzeyde oynadı: Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda oynamak, her üç günde bir oynamaya alışık olmayan oyuncular için zor olacak. Fabregas üçüncü olursa bir fenomendir".
Juventus’a bir darbe
"Kendimi artık Juve projesinin içinde hissetmediğim tek bir dönem oldu ve bunda kısmen benim de hatam vardı. Ben kendine özgü biriyim, karmaşık ama sade bir insanım ve bana nasıl yaklaşılacağını bilmek gerekir. Statümü hiçbir zaman ağırlık unsuru yapmadım ama birilerinin bundan faydalanmasını da istemedim çünkü bu beni çileden çıkarır. Bu, sırtımdaki sakatlığın ardından 2010-2011 dönemiydi. Birçok şey değişti, Marotta, Paratici, Agnelli geldi. Ben 6 ay sakatlık nedeniyle takımdan uzaktım, neredeyse kendimi bir yük gibi hissettim. Ben sezgileri güçlü biriyim ve bazı durumları hissediyordum; Juventus'a çok şey verdiğimi biliyorum ve isteseydim her yerde baskın bir figür olabilirdim ama bunu hiç yapmadım. Bu yüzden bana yapılan şey doğru gelmedi ve kabuğuma çekildim, bana yaklaşmanın doğru yolu bu değildi"
"Açık ve şeffaf olan, belli bir mantık zemininde diyalog kuran insanlara karşı makul biriyim, bu eksikse mantıksız biri hâline gelirim. Bir dönem vardı, sakatlığımdan dönmem gerekiyordu ama artık idman sahasına gitmiyordum, onlar beni arayıp durumumu soruyordu ama ben cevap vermiyordum, 3-4 ay boyunca herkesi tamamen bıraktım. Agnelli ile konuşmaya gittiğimi hatırlıyorum, Paratici ve Marotta ile de ilk kez tanıştım ve şunu söylemeliyim ki tavırları doğru ve yerindeydi. O dönemde Roma ve Arsenal beni istiyordu, ben de bunu düşünmüştüm. Şöyle diyordum: 'Eğer burada benim bir soruna dönüşebileceğimi düşünüyorlarsa', onlar bu düşünceyi kurabiliyorsa ben de kurabilirdim, 32 yaşındaydım, o kadar da yaşlı değildim"
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