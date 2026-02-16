"Bu yüzden oyuncular bu kulüple sözleşme imzalamıyor!" - Eski Marsilya yıldızı, Roberto De Zerbi ve direktör Medhi Benatia'nın istifasının ardından kulübü geride tutan şeyin "korku" ve "olumsuzluk" olduğunu söylüyor

2017 ile 2019 yılları arasında Marsilya'yı temsil eden Rami, Velodrome'daki sorunların derin psikolojik nedenleri olduğuna inanıyor. Ligue 1+'ın danışmanı olarak konuşan deneyimli savunma oyuncusu, duygusal açıdan yoğun bir kulüpte oynamanın baskısının genellikle bir destek olmaktan çok bir yük haline geldiğini açıkladı. Rami, mevcut kadronun maçları bitirememesi üzerine düşünürken, "Dürüst olmak gerekirse, bazen kazandığımızda bile korkuyla oynuyoruz" diye itiraf etti. Beklentilerin ağırlığının maçlar sırasında başarısızlık konusunda kendini gerçekleştiren bir kehanet yarattığını öne sürdü.

"Ve kendimize '2-0 kazanıyoruz ama bir gol yersek işimiz biter' diyerek olumsuz düşünmeye başlıyoruz. Böyle düşünmek çok ciddi bir şey" diye devam etti Rami. Bu yaygın endişenin, Marsilya'nın transfer piyasasında zorlanmasının başlıca nedeni olduğunu savundu. "Bu yüzden bazen oyuncular Marsilya ile sözleşme imzalamıyor, çünkü korkuyorlar. Bu muhteşem kulübe katılmak için çelik gibi bir zihne sahip olmalısınız" diye ekledi.