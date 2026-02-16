(C)Getty Images
"Bu yüzden oyuncular bu kulüple sözleşme imzalamıyor!" - Eski Marsilya yıldızı, Roberto De Zerbi ve direktör Medhi Benatia'nın istifasının ardından kulübü geride tutan şeyin "korku" ve "olumsuzluk" olduğunu söylüyor
Liderlerin ayrılmasıyla Marsilya kargaşaya sürüklendi
Rakibi Paris Saint-Germain'e karşı 5-0'lık utanç verici bir yenilginin ardından, kulüp iki önemli ismin ayrılışıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Roberto De Zerbi hafta başında görevinden ayrıldı ve Pazar günü futbol direktörü Medhi Benatia'nın resmi ayrılığı açıklandı. Bu istikrarsızlık ortamında, öfkeli taraftarlar kısa süre önce stadyumdaki başkanlık süitlerine baskın düzenleyerek, hızla kontrolden çıkan sezonun sorumlularının hesap vermesi talebinde bulundu.
Rami zihniyet krizini ortaya koyuyor
2017 ile 2019 yılları arasında Marsilya'yı temsil eden Rami, Velodrome'daki sorunların derin psikolojik nedenleri olduğuna inanıyor. Ligue 1+'ın danışmanı olarak konuşan deneyimli savunma oyuncusu, duygusal açıdan yoğun bir kulüpte oynamanın baskısının genellikle bir destek olmaktan çok bir yük haline geldiğini açıkladı. Rami, mevcut kadronun maçları bitirememesi üzerine düşünürken, "Dürüst olmak gerekirse, bazen kazandığımızda bile korkuyla oynuyoruz" diye itiraf etti. Beklentilerin ağırlığının maçlar sırasında başarısızlık konusunda kendini gerçekleştiren bir kehanet yarattığını öne sürdü.
"Ve kendimize '2-0 kazanıyoruz ama bir gol yersek işimiz biter' diyerek olumsuz düşünmeye başlıyoruz. Böyle düşünmek çok ciddi bir şey" diye devam etti Rami. Bu yaygın endişenin, Marsilya'nın transfer piyasasında zorlanmasının başlıca nedeni olduğunu savundu. "Bu yüzden bazen oyuncular Marsilya ile sözleşme imzalamıyor, çünkü korkuyorlar. Bu muhteşem kulübe katılmak için çelik gibi bir zihne sahip olmalısınız" diye ekledi.
De Zerbi'nin ayrılmasının etkileri
Son zamanlarda yaşanan kaos, taktiksel yeniliklerle dikkat çeken ancak soyunma odasında aşırı gerginlik yaratan De Zerbi'nin sert ayrılışının ardından geldi. İtalyan teknik adamın, savunma oyuncusu Amir Murillo'ya acımasızca davrandığına dair haberler ortaya çıktı. Murillo'ya, hararetli bir video inceleme seansı sırasında kulüpte geleceği olmadığı söylendiği iddia ediliyor. Standartları yükseltmek amacıyla benimsenen bu çatışmacı tarz, ters tepmiş görünüyor ve Rami'nin "güven eksikliği ve yaklaşan felaket hissi" ile oynayan bir takım bırakmış durumda.
De Zerbi sonrası döneme geçişin zor olduğu ortaya çıktı. Şu anda takım, Romain Ferrier'in desteğiyle geçici teknik direktör Pancho Abardonado tarafından yönetiliyor. Ancak geçici teknik ekip, Strasbourg karşısında yaşanan çöküşü önleyemedi. Mason Greenwood ve Amine Gouiri'nin golleriyle rahat bir üstünlük sağlayan takım, son yirmi dakikada çöktü. Sebastian Nanasi geri dönüşü başlattı, ancak 97. dakikada Joaquín Panichelli'nin penaltısı ev sahibi taraftarları susturdu ve Rami'nin uyardığı "olumsuzluk" hissini pekiştirdi.
Medhi Benatia'nın ayrılışı
Marsilya taraftarlarının üzüntüsünü daha da artıran haber, Benatia'nın futbol direktörlüğü görevinden ayrıldığıydı. Ocak 2025'te bu göreve gelen Benatia'nın ayrılması, kulübün spor yönetiminde büyük bir boşluk bıraktı. Benatia'nın ayrılması, kulüp hiyerarşisi içindeki daha geniş çaplı "gerginliklerin" bir yan etkisi ve kulüp sahibi Frank McCourt'un projeyi yönetme şekliyle ilgili artan adaletsizlik hissinin bir sonucu olarak görülüyor. Kalıcı bir teknik direktör veya spor direktörü olmadan Marsilya, sezonun kritik bir dönemine girerken fiilen yönsüz kalmış durumda.
İstikrar arayışı devam ederken, Rami'nin sözleri, yeni atanacak kişinin karşılaşacağı engelleri açıkça hatırlatıyor. Taktiksel düzeni değiştirmek kolay olabilir; asıl zorluk, soyunma odasını sarmış gibi görünen korkuyu ortadan kaldırmaktır. Marsilya, oyuncuların ünlü beyaz formayı giymekten "korkmadıkları" istikrarlı bir ortam sağlayana kadar, en yetenekli kadrolar bile Velodrome'un yoğun baskısı altında çökmeye devam edebilir.
