"Bu yıl ölmeyeceğine garanti verebilir misin?" - Atlético Madrid başkanı, Julian Alvarez'in yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılacağına dair söylentilere yanıt verdi
Cerezo, Barcelona'ya transfer söylentilerini yalanladı
Marca'nın haberine göre Cerezo, Atlético'nun Alvarez'i bırakmaya niyetinin olmadığını açıkça belirtti. Barcelona yöneticileriyle öğle yemeği öncesinde gazeteciler, forvetin Katalan başkentine transferi konusunda ona baskı yaptı. Cerezo, bu söylentilere tuhaf bir benzetmeyle yanıt verdi. Şöyle sordu: "Şu andan yıl sonuna kadar ölmeyeceğinizi garanti edebilir misiniz? Bir oyuncunun bir takımla sözleşmesi varsa ve o takımla sözleşmesinin bitmesine daha yıllar varsa, bana ne olabileceğini söyleyin. Size üç kelimeyle söyleyeyim... Julian'ın sözleşmesi var."
Forvetin formunun ardındaki önemli rakamlar
Barcelona'nın neden 26 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer döneminin en önemli hedefi haline getirdiğini anlamak hiç de zor değil. Forvet, bu sezon tüm turnuvalarda 44 maçta 17 gol ve 9 asist kaydetmiş ve toplam 3.106 dakika sahada kalarak olağanüstü bir performans sergiledi. Manchester City'den ayrıldığından bu yana etkisi muazzam oldu; Atlético formasıyla oynadığı 101 maçta toplam 46 gol ve 17 asistlik etkileyici bir istatistik yakaladı. Dahası, mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona ereceği için onu transfer etmek son derece zor olacak ve bu da Rojiblancos'un olası müzakerelerde tüm kozları elinde tutmasını sağlayacak.
Katalan devi yeni bir forvet arıyor
Son haberlere göre Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için Alvarez'i bir numaralı hedefi olarak belirlemiş durumda. Ancak kulüp, bu forveti kadrosuna katmak konusunda ciddi mali engellerle karşı karşıya. Kulüp, yıldız bir transferi gerçekleştirmek için her şeyi göze almış olsa da, Atlético'nun belirlediği bedeli karşılamak son derece zor olacak. Spekülasyonlara göre, ücret içeren bir kiralama anlaşması için yapılacak ilk teklif anında reddedilecek ve kalıcı transfer için en az 175 milyon avroluk devasa bir ücret talep edilecek, ancak bazı haberlere göre Atletico 200 milyon avroya yakın bir rakamda ısrar edecek.
Önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı bekliyor
Transfer piyasasından uzaklaşırsak, Atlético’nun şu anki önceliği Barcelona ile oynayacakları hayati Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı. Çarşamba günü oynanacak ilk maça hazırlanan Rojiblancos için riskler son derece yüksek. Takım, hafta sonu La Liga'da Katalan devine karşı aldığı acı 2-1 yenilginin ardından intikam almaya can atıyor. Evinde alınan bu yenilgi önemli bir darbe oldu ve bu Avrupa maçı, takımın sezonu için kader belirleyici bir karşılaşma haline geldi. Son dönemdeki aksiliklere ve Alvarez'i çevreleyen söylentilere rağmen Cerezo, takımının hayati bir deplasman galibiyeti alabileceğini umarak iyimserliğini korudu.