Son haberlere göre Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için Alvarez'i bir numaralı hedefi olarak belirlemiş durumda. Ancak kulüp, bu forveti kadrosuna katmak konusunda ciddi mali engellerle karşı karşıya. Kulüp, yıldız bir transferi gerçekleştirmek için her şeyi göze almış olsa da, Atlético'nun belirlediği bedeli karşılamak son derece zor olacak. Spekülasyonlara göre, ücret içeren bir kiralama anlaşması için yapılacak ilk teklif anında reddedilecek ve kalıcı transfer için en az 175 milyon avroluk devasa bir ücret talep edilecek, ancak bazı haberlere göre Atletico 200 milyon avroya yakın bir rakamda ısrar edecek.