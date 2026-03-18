"Bu, yeni bir başlangıç olabilir!" - Arsenal, Manchester City ile oynayacağı EFL Kupası finali öncesinde hazırlıklarını sürdürürken Declan Rice takım arkadaşlarını gaza getiriyor

Final öncesinde konuşan Rice, bu maçın gelecekteki başarılar için bir katalizör görevi görebileceğine dikkat çekti. Rice, "Kesinlikle, bu bir şeylerin başlangıcı olabilir," dedi. "Bu, kazanılmayı bekleyen ilk kupa. Eğer bunu kazanırsanız, sizi ileriye taşıyacak olan o ivme muazzam olacaktır."

27 yaşındaki oyuncu, yoğun maç programı nedeniyle "bitkin" hissettiğini itiraf etmesine rağmen, Arsenal soyunma odasındaki atmosferden hâlâ büyük ilham alıyor. "Takım arkadaşlarım şatoda şimdiden bunu konuşuyor, heyecanlıyız ve hazırız. Şu anda oynadığımız her maçta kazanabileceğimize inanıyoruz, bu yüzden hazırız ve sabırsızlanıyoruz," diye konuştu. "Pazar günü bunu ne kadar istiyorsunuz? Bu takım ve taraftarlar için bir kupa kazanmayı ne kadar istiyorsunuz?"