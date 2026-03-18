AFP
Çeviri:
"Bu, yeni bir başlangıç olabilir!" - Arsenal, Manchester City ile oynayacağı EFL Kupası finali öncesinde hazırlıklarını sürdürürken Declan Rice takım arkadaşlarını gaza getiriyor
Arsenal, Wembley'de zafer peşinde
Arsenal, tüm turnuvalarda 14 maçlık yenilmezlik serisinin verdiği ivmeyle Pazar günü Wembley'e gidiyor. Bu hafta sonu oynanacak Carabao Kupası finali, kulübün 2020 FA Kupası zaferinden bu yana ilk kez bir büyük ulusal finalde yer alması anlamına geliyor ve Mikel Arteta'nın gelişmekte olan kadrosu için kritik bir turnusol testi niteliğinde. City, Pep Guardiola yönetiminde kupa kazanma konusunda engin bir deneyime sahipken, Kuzey Londralılar Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'i eledikten sonra moralleri yüksek bir şekilde bu maça geliyor. İngiliz sezonunun ilk kupası için mücadele edilecek olan bu karşılaşma, hâlâ dört cephede mücadele eden takım için potansiyel bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.
Pirinç, zihinsel dayanıklılık gerektirir
Final öncesinde konuşan Rice, bu maçın gelecekteki başarılar için bir katalizör görevi görebileceğine dikkat çekti. Rice, "Kesinlikle, bu bir şeylerin başlangıcı olabilir," dedi. "Bu, kazanılmayı bekleyen ilk kupa. Eğer bunu kazanırsanız, sizi ileriye taşıyacak olan o ivme muazzam olacaktır."
27 yaşındaki oyuncu, yoğun maç programı nedeniyle "bitkin" hissettiğini itiraf etmesine rağmen, Arsenal soyunma odasındaki atmosferden hâlâ büyük ilham alıyor. "Takım arkadaşlarım şatoda şimdiden bunu konuşuyor, heyecanlıyız ve hazırız. Şu anda oynadığımız her maçta kazanabileceğimize inanıyoruz, bu yüzden hazırız ve sabırsızlanıyoruz," diye konuştu. "Pazar günü bunu ne kadar istiyorsunuz? Bu takım ve taraftarlar için bir kupa kazanmayı ne kadar istiyorsunuz?"
Eze, X faktörü olarak öne çıkıyor
City ile oynanan taktiksel mücadelenin ötesinde Rice, Eberechi Eze’nin artan etkisinin Arsenal için potansiyel bir "X faktörü" olabileceğine dikkat çekti. Eze’nin Leverkusen’e attığı muhteşem golün ardından Rice şöyle konuştu: "Onun gibi topa vurabilen pek fazla oyuncu görmedim. Onu daha fazla topla buluşturmalıyız!"
Tarihe doğru bir hamle
Wembley'deki bu önemli maçın ardından Arsenal, kadro rotasyonunun sınırlarını zorlayacak zorlu bir son dönemle karşı karşıya kalacak. Dörtlü kupa zaferi matematiksel olarak hâlâ mümkün olsa da, bu sezon neredeyse her dakikada sahada olan Rice gibi kilit oyuncuların fiziksel olarak ödeyeceği bedel, Arteta için büyük bir endişe kaynağı olacak. Gunners, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri ve amansız şampiyonluk yarışının yer aldığı yoğun bir Nisan ayını atlatmak zorunda. Kısa süre önce Avrupa'dan elenmenin acısını yaşayan City ile pazar günü oynanacak maçın sonucu, sezonun geri kalanının gidişatını belirleyecek ve bu Arsenal kadrosunun şampiyonluk adaylığından seri şampiyonluğa geçiş yapmaya gerçekten hazır olup olmadığını ortaya koyacak.
