Bu yaz, bu 15 Hollandalı futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katabilirsiniz

Veltman ile ilgili paragraf aslında aynen kopyalanabilir, çünkü aynı durum Blind için de geçerli. Míchel ile olan iyi ilişkisi nedeniyle, bu kulüp ikonunun geri dönüşü zaten çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Yine de babası kısa süre önce Ajax’tan pek de hoş olmayan bir şekilde ayrılmıştı. İşler nasıl sonuçlanacak?