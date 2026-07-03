Bu yaz, birçok Hollandalı futbolcu kulüpsüz durumda ve bedelsiz olarak transfer edilebilir. Tecrübeli milli oyunculardan, Eredivisie veya yurtdışı ligleri için hâlâ ilgi çekici olabilecek oyunculara kadar: Voetbalzone en dikkat çeken isimleri bir araya getiriyor!
Çeviri:
Bu yaz, bu 15 Hollandalı futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katabilirsiniz
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Danilho Doekhi (28)
Transfermarkt’a göre, Rotterdamlı Doekhi bu listede en değerli oyuncu: 13 milyon euro. Fiziksel olarak güçlü olan bu savunma oyuncusu, son dört sezonda Union Berlin formasıyla tam 137 resmi maçta forma giydi; bunların bir kısmı Şampiyonlar Ligi’ndeydi. Söylentilere göre, eski genç milli takım oyuncusu çeşitli üst düzey liglerde sözleşme imzalayabilir.
- AFP
Vincent Janssen (32)
Royal Antwerp formasıyla 173 maçta 64 gol ve 27 asist kaydeden Janssen, bedelsiz olarak serbest kalmıştır. 22 kez milli formayı giyen oyuncu, Salı günü Hollanda-Fas maçını izlemeye gitmişti; zira bu Dünya Kupası maçı, eski kulübü CF Monterrey’in stadyumunda oynanmıştı. Bu maceracının bundan sonra hangi takıma katılacağını takip etmek ilginç olacak.
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Tyrell Malacia (26)
Yıllar önce bu yaz Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı tahmin edilen Malacia, dört yılın ardından Manchester United’dan ayrıldı. PSV’ye geçici olarak geri dönüşü pek de etkileyici geçmedi, ancak bu çalışkan sol bek oyuncusunun önünde hâlâ uzun yıllar var. Hangi kulüp bu eski Feyenoord oyuncusuna şans verme cesaretini gösterecek?
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Myron Boadu (25)
Amsterdamlı Boadu, yeni bir kulüp bulana kadar PSV ile antrenmanlara devam ediyor. Geçtiğimiz sezon, bir kez milli formayı giyen oyuncu, Eindhoven’lı şampiyon takımın formasıyla oynadığı on yedi maçta üç gol attı. Boadu, Eredivisie’de yeniden sözleşme imzalayacak mı, yoksa özgeçmişine yeni bir ülke mi ekleyecek? Editör ekibimiz gelişmeleri takip etmeye devam ediyor!
Georginio Wijnaldum (35)
Al-Ettifaq’ta geçirdiği üç başarılı sezonun ardından Wijnaldum, Avrupa’ya geri dönmeyi umuyor. 96 kez milli forma giyen oyuncu, Instagram üzerinden her gün hâlâ formunun zirvesinde olduğunu gösteriyor. Kesin olan bir şey var: Gini’den henüz kurtulamadık!
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Kingsley Ehizibue (31)
Ehizibue, Hollanda’da en tanınmış futbolcu olmasa da, Almanya ve İtalya’da yüzlerce maça çıkmıştır. Transfer muhabiri Mounir Boualin’e göre, bu kanat bekçisi Eredivisie’ye geri dönebilir, ancak LaLiga ve Serie A’dan da ilgi görüyor.
- AFP
Hans Hateboer (32)
On üç kez milli forma giyen Hateboer, son on yılda Atalanta, Stade Rennes ve Olympique Lyon takımlarında forma giydi. Yaşadığı yerin takımı olan FC Groningen’e romantik bir dönüş, onun için mükemmel bir adım gibi görünüyor. Tecrübeli oyuncu, sahip olduğu deneyimle Dick Lukkien’in genç görünümlü kadrosuna kesinlikle katkı sağlayabilir.
- Getty Images Sport
Joël Veltman (34)
Ajax, Veltman’a bir şans daha verecek mi? Bu soru, önümüzdeki haftalarda sık sık sorulacak. 28 kez milli formayı giyen oyuncu, geçen sezon Brighton & Hove Albion formasıyla düzenli olarak sahaya çıkmıştı. Johan Cruijff ArenA’dan bir dizi tecrübeli oyuncunun ayrılmasının ardından, kulüp yönetimi daha fazla tecrübeye sahip bir oyuncuyu tercih edebilir.
Beau Reus (24)
SK Beveren ile yenilgisiz bir şampiyonluk sezonunun ardından Reus, istediği kulübü seçme şansına sahip. Alkmaarlı kaleci, Belçika, Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya’da sözleşme imzalayabilir. Çeşitli uluslararası medya kuruluşları, Werder Bremen’in onun imzasını alacağını öngörüyor.
Daley Blind (36)
Veltman ile ilgili paragraf aslında aynen kopyalanabilir, çünkü aynı durum Blind için de geçerli. Míchel ile olan iyi ilişkisi nedeniyle, bu kulüp ikonunun geri dönüşü zaten çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Yine de babası kısa süre önce Ajax’tan pek de hoş olmayan bir şekilde ayrılmıştı. İşler nasıl sonuçlanacak?
- AFP
Bart Schenkeveld (34)
2025 yılında Schenkeveld hâlâ Panathinaikos’un kaptanıydı, ancak o zamandan bu yana Suudi Pro Ligi’ndeki Al-Khaleej’deki kazançlı macerasını çoktan geride bıraktı. Tecrübeli savunma oyuncusu, çeşitli Eredivisie kulüpleri için hâlâ değerli olabilir, ancak asıl soru, Hollanda’ya geri dönmeyi isteyip istemediği.
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Mark Diemers (32)
Hans Kraay junior, SC Cambuur’un Diemers’in sona eren sözleşmesini uzatamamış olması nedeniyle hâlâ öfkeli. Şu anda birçok Hollanda kulübü bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor, ancak onun isteklerini karşılayabilecekleri henüz belli değil.
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Luuk de Jong (35)
Hollanda’nın gelmiş geçmiş en iyi kafa vuruşçularından biri, hâlâ yeni bir kulüple tanıtılmadı. De Jong, FC Porto ile sözleşmesini uzatmayı seçebilirdi, ancak bunu yapmadı. Eredivisie’ye geri dönmeyi reddediyor, ancak bu golcü oyuncu yurtdışında yeni bir maceraya atılabilir.
Jasper Cillessen (37)
NEC ve Cillessen, bu yaz Nijmegen'de yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varamadılar. Bu nedenle, 65 kez milli formayı giymiş olan oyuncu, başka bir kulüpte forma giyme imkânı olup olmadığını araştıracak. Şu an için herhangi bir gelişme yok.
Daley Sinkgraven (30)
Sinkgraven’in şu anki durumu biraz belirsiz. Resmi olarak Fortuna Sittard ile olan sözleşmesi sona ermiş olsa da, sol ayaklı oyuncu Limburg kulübünün ilk antrenmanlarına katılıyor. Assen doğumlu oyuncu, ciddi bir diz sakatlığından iyileşme sürecinde, ancak yine de Eredivisie seviyesine ayak uydurabilecek kadar yetenekli olması bekleniyor.
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