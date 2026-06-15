Bu yaz, Bayern Münih'in bir zamanlar transfer etmek istediği oyuncu için yine olumlu bir çalkantı dönemi mi olacak? 2024 Avrupa Şampiyonası'nın süperstarlarından biri, Dünya Kupası'nda bir dönüm noktasında

2024 Avrupa Şampiyonası'nda Williams, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. O dönem final turnuvasının büyük bir bölümünde henüz 16 yaşında olan Lamine Yamal ile birlikte, sadece Furia Roja taraftarlarını coşturmakla kalmayan bir İspanyol kanat ikilisi oluşturdu. Muhteşem oyun stili ve müthiş driplingleriyle Williams defalarca göz doldurdu. En önemlisi de, bu etkili bir sanat eseriydi; o zamanlar 21/22 yaşında olan oyuncu, bireysel performanslarının yanı sıra takım için de büyük bir değer taşıyordu.

Sonunda Avrupa Şampiyonluğu geldi; olağanüstü bir performans sergileyen Williams, İngiltere'yi 2-1 yendikleri final maçında Maçın Adamı seçildi ve Yamal'ın asistiyle soğukkanlı bir vuruşla İspanya'nın ilk golünü attı. "Şu anda ne başardığımızın tam olarak farkında değiliz," dedi sevinçten uçan Williams, Berlin'deki zaferin ardından. "Bu, başından beri bana inanan herkes için. [...] İnsanlar artık beni daha iyi tanıyor ve bana büyük saygı gösteriyor. Bunu çok takdir ediyorum. Pozisyonumda en iyilerden biri olmak için çok çalışıyorum."

Nitekim Williams, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası sırasında dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak görülüyordu. Bu nedenle, o zamanlar 23 yaşındaki İspanyol oyuncunun 2026 Dünya Kupası öncesinde hâlâ Bilbao'da oynayacağını kimse tahmin etmiyordu. Ve Williams'ın şu anda pozisyonundaki en iyi oyuncuların oldukça uzağında olduğunu da neredeyse kimse tahmin edemezdi.