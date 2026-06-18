"Bu yasaklanmalı": İngiltere'nin Hırvatistan'ı yendiği maçta Harry Kane'in penaltı numarasına sert eleştiriler

Bununla birlikte Kane, ilk penaltısında özel ya da yasak bir koşu tekniği kullanmadı. 32 yaşındaki oyuncu, FC Bayern formasıyla da zaman zaman vuruş noktasına yaklaşırken hareketini kısa bir süre geciktiriyor. Resmi kurallara göre, akıcı bir hareket akışı gözlemlenebildiği ve penaltı atıcısı aniden durmadığı sürece bu açıkça izin verilmektedir.

Kane, maçtan sonra bilinçli olarak daha yavaş bir koşu seçtiğini açıkladı. “Kayıtları izlediğimde, kalecinin erken çıkmayı sevdiğini fark ettim. Bu yüzden, koşuyu geciktirirsem kalecinin çizgiden çıkma ihtimalinin olduğunu biliyordum,” dedi Three Lions’ın kaptanı.

İkinci denemesinde ise bu tekniği “biraz uyarladım. İşte tam da bu nedenle bu kadar derinlemesine araştırma yapıyorum ve sonuçta benim için iyi sonuç verdi,” dedi Kane.

32 yaşındaki oyuncunun attığı golün de katkısıyla İngiltere, Hırvatistan’la oynadığı Dünya Kupası açılış maçını 4-2 (2-2) skorla kazandı. 2-0’lık skoru da yine Kane kafayla belirledi; diğer golleri ise Jude Bellingham ve Marcus Rashford attı.