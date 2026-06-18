Three Lions, Hırvatistan ile oynadıkları ilk grup maçında, 9. dakikada VAR müdahalesi sonucunda bir penaltı kazandı ve bu penaltıyı takımın as penaltı atıcısı olan Kane kullanacaktı. Tecrübeli oyuncu Luka Modric, daha önce ceza sahası içinde başarısız bir top uzaklaştırma girişimi sırasında Noni Madueke’yi düşürmüştü.
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"Bu yasaklanmalı": İngiltere'nin Hırvatistan'ı yendiği maçta Harry Kane'in penaltı numarasına sert eleştiriler
Normalde penaltılarda çok güvenilir olan Kane, ilk denemesini kaçırdı – Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic köşeyi tahmin etti ve topu kurtardı. Ancak hakem Clement Turpin, penaltının tekrar atılmasını emretti. Bunun bir nedeni, Livakovic'in kale çizgisinden bir an erken ayrılmış olması, diğeri ise savunma oyuncusu Josko Gvardiol'un ceza sahasına erken girmiş olmasıydı.
İkinci denemede Kane nihayet topu Hırvatistan kalesine göndermeyi başardı. Yine kendi açısından sağ alt köşeyi hedef seçti, Livakovic ise bu sefer diğer yöne atladı.
Maçın ardından eski Bundesliga oyuncusu Kevin-Prince Boateng, FC Bayern Münih’in forvetini gecikmeli koşu tekniği nedeniyle eleştirdi. Boateng’e göre Kane, kalecinin kale çizgisiyle temasını erken kaybetmesine neden oluyordu. Boateng, CBS’ye verdiği demeçte “Bu yasaklanmalı” dedi.
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Kane tekniğini şöyle açıklıyor: "İşte tam da bu nedenle bu kadar kapsamlı araştırma yapıyorum"
Bununla birlikte Kane, ilk penaltısında özel ya da yasak bir koşu tekniği kullanmadı. 32 yaşındaki oyuncu, FC Bayern formasıyla da zaman zaman vuruş noktasına yaklaşırken hareketini kısa bir süre geciktiriyor. Resmi kurallara göre, akıcı bir hareket akışı gözlemlenebildiği ve penaltı atıcısı aniden durmadığı sürece bu açıkça izin verilmektedir.
Kane, maçtan sonra bilinçli olarak daha yavaş bir koşu seçtiğini açıkladı. “Kayıtları izlediğimde, kalecinin erken çıkmayı sevdiğini fark ettim. Bu yüzden, koşuyu geciktirirsem kalecinin çizgiden çıkma ihtimalinin olduğunu biliyordum,” dedi Three Lions’ın kaptanı.
İkinci denemesinde ise bu tekniği “biraz uyarladım. İşte tam da bu nedenle bu kadar derinlemesine araştırma yapıyorum ve sonuçta benim için iyi sonuç verdi,” dedi Kane.
32 yaşındaki oyuncunun attığı golün de katkısıyla İngiltere, Hırvatistan’la oynadığı Dünya Kupası açılış maçını 4-2 (2-2) skorla kazandı. 2-0’lık skoru da yine Kane kafayla belirledi; diğer golleri ise Jude Bellingham ve Marcus Rashford attı.