Çeviri:
"Bu yasadışı!" - Jon Obi Mikel, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğuna "hileyle ulaşmaya çalıştığını" iddia etti
'Neredeyse bir milyar harcadın!'
Mikel, talkSPORT'ta yaptığı patlayıcı konuşmada, kuzey Londra devlerinin devasa transfer harcamalarını göz önünde bulundurarak taktiksel yönelimlerini sorguladı. "Şu anda Arsenal'in oyununu izlediğimde, onların tek ve tek dayanağının köşe vuruşları olduğunu görüyorum. Neredeyse bir milyar harcadın, Mikel Arteta... Ve bana maçları kazanmanın tek yolunun köşe vuruşları olduğunu mu söylüyorsun? Bu saçmalık," dedi.
Arteta, yaratıcı yıldızları bastırmakla suçlandı
Mikel, Arteta'nın galibiyete ulaşmak için marjinal kazançlara odaklanması nedeniyle takımdaki yaratıcı yeteneklerin bastırıldığını düşünüyor. Arsenal, bu sezon ligde set parçalarından 21 gol attı ve tüm turnuvalarda attığı 100 golün sadece 35'i açık oyundan geldi. Mikel, "Arsenal taraftarlarının şikayet etmemesinin tek nedeni... ligin zirvesinde olmalarıdır" diye savundu. "Sahip oldukları yaratıcılık, sahip oldukları potansiyel, hepsi yok oldu. Artık bunları göremiyoruz."
'Yasadışı' set parçası iddiaları
Mikel, Arsenal'in köşe vuruşları sırasında rakiplerini yönetme şeklini hedef alarak, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için "çaresiz" olduklarını söyledi. "Set parçaları sırasında yaptıkları şey, bana göre yasadışı. Öncelikle, kaleciyi engelliyorlar ve şimdi de oyuncuları tutmaya başladılar," diye devam etti Mikel. "Bir oyuncuyu tuttuğunuzda, bir oyuncunun zıplamasını engellediğinizde, Chelsea'nin bizimle oynadığı maçı izledim. Declan Rice, kim olduğunu bilmiyorum, sol bek oyuncusunu tutuyordu, adı neydi [Jorrel Hato]?
"Onu tutuyordu, böylece zıplayamıyordu. Ve benim için, evet, benim için, hakem bunu nasıl görmez? Top gol olsa bile, VAR bunu nasıl görmez? Ve benim için, PGMOL, şey, ortaya çıkmaları ve hemen bunu durdurmaları gerekiyor, çünkü bunu durdurmazlarsa, tüm takımlar bunu yapmaya başlayacak.
"Bana göre bu yasadışı. Demek istediğim, Arsenal Premier Lig'i kazanmak için hile yapmaya çalışıyor. Premier Lig'i kazanmak için hile yapmaya çalışıyorlar. Bu takım, Premier Lig'i kazanmak için çaresiz, çünkü son 22, 23 yıldır Premier Lig'i kazanamadıklarını biliyorlar. Ve şimdi o kadar çaresizler ki, hile yaparak bunu başarmak istiyorlar."
Şampiyonluğun meşruiyeti sorunu
Mikel, Arsenal'in potansiyel şampiyonluğunu tanımayı reddederek sözlerini tamamladı. "Onları şampiyon olarak tanımayacağım. Çünkü benim için, maçları kazanma şekilleri yasadışı. Bu yasadışı. Premier Lig, bu hafta sonu itibarıyla bunu ortadan kaldırmazsa tabii. Oyunda bunu görmek istemiyoruz" diye ekledi. Bu tür taktik talimatları uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda, "Hayır, uygulayamazsınız, çünkü o [Arteta] bir milyar harcadı" diye açıkça cevap verdi.
