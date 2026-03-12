Mikel, Arsenal'in köşe vuruşları sırasında rakiplerini yönetme şeklini hedef alarak, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için "çaresiz" olduklarını söyledi. "Set parçaları sırasında yaptıkları şey, bana göre yasadışı. Öncelikle, kaleciyi engelliyorlar ve şimdi de oyuncuları tutmaya başladılar," diye devam etti Mikel. "Bir oyuncuyu tuttuğunuzda, bir oyuncunun zıplamasını engellediğinizde, Chelsea'nin bizimle oynadığı maçı izledim. Declan Rice, kim olduğunu bilmiyorum, sol bek oyuncusunu tutuyordu, adı neydi [Jorrel Hato]?

"Onu tutuyordu, böylece zıplayamıyordu. Ve benim için, evet, benim için, hakem bunu nasıl görmez? Top gol olsa bile, VAR bunu nasıl görmez? Ve benim için, PGMOL, şey, ortaya çıkmaları ve hemen bunu durdurmaları gerekiyor, çünkü bunu durdurmazlarsa, tüm takımlar bunu yapmaya başlayacak.

"Bana göre bu yasadışı. Demek istediğim, Arsenal Premier Lig'i kazanmak için hile yapmaya çalışıyor. Premier Lig'i kazanmak için hile yapmaya çalışıyorlar. Bu takım, Premier Lig'i kazanmak için çaresiz, çünkü son 22, 23 yıldır Premier Lig'i kazanamadıklarını biliyorlar. Ve şimdi o kadar çaresizler ki, hile yaparak bunu başarmak istiyorlar."