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"Bu yarayı sarmak zor" - Lionel Messi, İspanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası finalindeki hayal kırıklığının yol açtığı "büyük acı" konusunda sessizliğini bozdu
Messi, final mağlubiyetinin ardından derin bir üzüntü duyduğunu itiraf etti
Messi, Arjantin’in MetLife Stadyumu’nda üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanamamasının ardından yaşadığı derin duygusal sarsıntıyı dile getirdi. Uzatmalarda İspanya’nın galip geldiği zorlu mücadelenin ardından 39 yaşındaki oyuncu, Instagram’da bu hayal kırıklığına ilişkin ilk düşüncelerini paylaştı.
Sonucun acısı bir yana, Inter Miami'nin yıldızı, son dört yılda takımının elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu ve yılmadığını belirtti.
- Getty Images
Arjantinli taraftarlara şükran
Rekor kıran altıncı Dünya Kupası’nda forma giyen tecrübeli forvet, kişisel üzüntüsünü bir kenara bırakıp Kuzey Amerika’ya seyahat eden taraftarlara teşekkür etmekte gecikmedi. 2026 turnuvası boyunca, takım ile Albiceleste taraftarları arasındaki bağ, bu yolculuğun odak noktası olmaya devam etti.
Messi, bu birlikteliğin, şampiyonluk unvanını korumak için maruz kaldıkları muazzam baskıya rağmen takımın en üst seviyede mücadele etmesini nasıl sağladığını vurguladı.
“Acımız çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak,” diye yazdı. “Ama aynı zamanda tüm güzel anılara da tutunuyorum… Elimizden gelenin en iyisini yaparak geri döndürdüğümüz maçlar, hafızalarımızda sonsuza dek kalacak maçlar, bu grubun sıkı çalışması ve çabasıyla birleşen tüm ülkenin desteği, bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıdı. Bugün başardıklarımızın tam değerini anlamak zor, ancak bu takım arka arkaya iki Dünya Kupası finaline ulaştı.
"Her selam ve her mesaj için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Bir kez daha, bir ülke olarak birleşmeyi ve Arjantinli olmanın muazzam gururunu paylaşarak bir arada olmayı başardık.
"Ayrıca şampiyonluğu kazanan İspanya’yı da tebrik etmek istiyorum."
MetLife Stadyumu’nda yürek burkan sahneler
Final maçı, Arjantinli efsane için tam anlamıyla hayal kırıklığı dolu bir gece oldu; maçın bitiş düdüğü çaldığında MetLife Stadyumu’nda teselli edilemez bir halde kaldı. İspanya’nın taktiksel düzeni, kaptanın etkisini sınırlamada son derece etkili oldu; zira oyuncu, 120 dakikalık maç boyunca sadece 54 kez topa dokunabildi.
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun sahada açıkça ağladığı görüntüler hızla tüm dünyaya yayıldı ve kariyerinin son demlerinde bile milli takıma olan bağlılığını bir kez daha hatırlattı. Yorgunluk ve üzüntüye rağmen, maçın ardından birkaç İspanyol oyuncunun ona yaklaşarak saygılarını sunduğu görüldü.
- AFP
Scaloni, efsanevi kaptanı övüyor
Maç sonrası tartışmalar doğal olarak Messi’nin milli takımdan emekliliği konusuna odaklanırken, teknik direktör Lionel Scaloni, kaptanının geleceğinden ziyade bıraktığı mirasa vurgu yapmayı tercih etti. Scaloni, tecrübeli oyuncunun milli takımdan ayrılması konusunda herhangi bir kararın alınıp alınmadığını doğrulamadı; ancak görev süresi boyunca Arjantin futbol tarihine yaptığı katkılara yönelik övgülerinde son derece net oldu.
Teknik direktör, New Jersey’deki maçın sonucuna bakılmaksızın, kamuoyunun 39 yaşındaki oyuncunun yıllar boyunca yaşattığı sevinçlere odaklanmasını istedi. Takımının ruhu olan oyuncunun etkisine değinen Scaloni, “Umarım herkes onunla ve başardıklarıyla gurur duyar, çünkü o sahaya ayak basmış en iyi futbolcudur” dedi.
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