"Bu yarayı sarmak zor" - Lionel Messi, İspanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası finalindeki hayal kırıklığının yol açtığı "büyük acı" konusunda sessizliğini bozdu

Rekor kıran altıncı Dünya Kupası’nda forma giyen tecrübeli forvet, kişisel üzüntüsünü bir kenara bırakıp Kuzey Amerika’ya seyahat eden taraftarlara teşekkür etmekte gecikmedi. 2026 turnuvası boyunca, takım ile Albiceleste taraftarları arasındaki bağ, bu yolculuğun odak noktası olmaya devam etti.

Messi, bu birlikteliğin, şampiyonluk unvanını korumak için maruz kaldıkları muazzam baskıya rağmen takımın en üst seviyede mücadele etmesini nasıl sağladığını vurguladı.

“Acımız çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak,” diye yazdı. “Ama aynı zamanda tüm güzel anılara da tutunuyorum… Elimizden gelenin en iyisini yaparak geri döndürdüğümüz maçlar, hafızalarımızda sonsuza dek kalacak maçlar, bu grubun sıkı çalışması ve çabasıyla birleşen tüm ülkenin desteği, bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıdı. Bugün başardıklarımızın tam değerini anlamak zor, ancak bu takım arka arkaya iki Dünya Kupası finaline ulaştı.

"Her selam ve her mesaj için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Bir kez daha, bir ülke olarak birleşmeyi ve Arjantinli olmanın muazzam gururunu paylaşarak bir arada olmayı başardık.

"Ayrıca şampiyonluğu kazanan İspanya’yı da tebrik etmek istiyorum."