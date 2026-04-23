"Bu yanlış!" - Cristiano Ronaldo neden süt içmekten kaçınıyor? Al-Nassr'ın süperstarının beslenme sırlarının tümü eski şefi tarafından ortaya çıktı

İlginç bir şekilde, Ronaldo süt konusunda Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan farklı bir görüşe sahip olsa da – Norveçli oyuncunun çiğ sütün faydalarını övmesiyle bilindiği üzere – sakatat gibi "süper gıdalar" söz konusu olduğunda ortak bir noktada buluşuyorlar. Barone, Ronaldo'nun demir gibi temel besin maddeleri açısından zengin olan ciğerin hayranı olduğunu açıkladı.

Barone, iki forvet arasındaki karşılaştırma hakkında şu yorumu yaptı: "Erling Haaland'ın organ eti yeme alışkanlığına katılıyorum. Karaciğer, kalp ve beyin hepsi sağlıklı besinlerdir. Bunlar süper besinlerdir. Cristiano da karaciğeri severdi. Ben de bayılırım. Demir açısından çok zengindir ve beslenmede önemlidir, bu yüzden organ eti konusunda onaylıyorum, ancak süt konusunda değil."