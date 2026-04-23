"Bu yanlış!" - Cristiano Ronaldo neden süt içmekten kaçınıyor? Al-Nassr'ın süperstarının beslenme sırlarının tümü eski şefi tarafından ortaya çıktı
Süt yasağının nedeni
Barone’ye göre Ronaldo, yetişkinlerin süt tüketmesini temelde yanlış buluyor ve süt ürünleri yerine alternatifleri tercih ederek sütten tamamen uzak duruyor.
Covers.com'a bu konudaki gerekçesini açıklayan Barone, "Süt yok. İnsanlar, diğer hayvanların sütünü içen tek hayvanlardır. Üç aylıktan sonra süt içen başka hiçbir hayvan yoktur. Buzağılar üç aylık olduktan sonra süt içmezler. Hayvanlar başka hayvanların sütünü içmez. Doğada böyle bir şey yoktur. Sadece insanlar 30, 40, 50 ve 60 yaşına kadar süt içmeye devam eder ve benim görüşüme göre bu yanlıştır. Köpekler, kurtlar, inekler ve eşekler gibi annelerimizden emziriliriz. Bu normaldir. Bebeklik döneminden sonra bu normal değildir. Doğaya aykırıdır."
Ronaldo’nun günlük beslenme rutini
Eski Manchester United ve Real Madrid forveti, rafine şekerleri tamamen ortadan kaldırırken yağsız proteinlere ve sağlıklı yağlara öncelik veren sıkı bir program izliyor. Her öğün, modern beslenme tarzlarında görülen aşırı işleme tabi tutulmadan maksimum enerji sağlayacak şekilde tasarlanıyor.
Barone, günlük rutini şöyle detaylandırdı: "Cristiano Ronaldo'nun diyeti dengeli. Her şeyden biraz yiyor, ama her zaman sağlıklı besleniyor. Kahvaltıyla başlayarak, kahve, yumurta ve şekersiz bir avokado yiyor. Kesinlikle şeker yok. Öğle yemeği tavuk, balık ve her zaman sebze olabilir. Karbonhidrat ihtiyacı varsa, bunu sebzelerden alır, bu yüzden unlu gıdalara ihtiyaç duymaz. Makarna, ekmek ve diğer türden yiyecekler gibi hiçbir şey yemez. Akşamları hafif yiyecekler yer, genellikle fileto şeklinde balık veya et. Yanında her zaman sebze vardır."
Ronaldo ve Haaland: İç organ tartışması
İlginç bir şekilde, Ronaldo süt konusunda Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan farklı bir görüşe sahip olsa da – Norveçli oyuncunun çiğ sütün faydalarını övmesiyle bilindiği üzere – sakatat gibi "süper gıdalar" söz konusu olduğunda ortak bir noktada buluşuyorlar. Barone, Ronaldo'nun demir gibi temel besin maddeleri açısından zengin olan ciğerin hayranı olduğunu açıkladı.
Barone, iki forvet arasındaki karşılaştırma hakkında şu yorumu yaptı: "Erling Haaland'ın organ eti yeme alışkanlığına katılıyorum. Karaciğer, kalp ve beyin hepsi sağlıklı besinlerdir. Bunlar süper besinlerdir. Cristiano da karaciğeri severdi. Ben de bayılırım. Demir açısından çok zengindir ve beslenmede önemlidir, bu yüzden organ eti konusunda onaylıyorum, ancak süt konusunda değil."
İyileşme ve disiplin sayesinde uzun ömür
Beslenme, efsanevi forvetin antrenman programının sadece bir ayağı. Al-Nassr ve Portekiz milli takımı için formunu korumak amacıyla Ronaldo, maçlar arasındaki toparlanma süresini kısaltmak için kriyoterapi odaları ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi ileri teknolojilerden yararlanıyor.
Sağlığa olan bağlılığı yıllardır kamuoyunca biliniyor; belki de en ünlü örneği, Euro 2020 basın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldırmasıydı. 2026 Dünya Kupası'nın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olmasıyla birlikte, bu sıkı alışkanlıklar, tecrübeli oyuncunun 40'lı yaşlarında da ülkesinin kaptanlığını sürdürmesini sağlıyor.