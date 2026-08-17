Yaz transfer döneminin son tarihi yaklaşırken Barcola yarışı iyice kızıştı; Premier League'in en büyük iki devi onun imzası için karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki oyuncu, Lyon'dan gelişinden bu yana Fransa'nın başkentinde kupalarla dolu bir dönem geçirdi ve Luis Enrique'nin takımında çıktığı 152 maçta 39 gol ile 37 asist üretti. 2028'in ötesine uzanan yeni bir sözleşmeye imza atmayı reddetmesi, özellikle PSG'nin son dönemde yurt içi ve Avrupa'daki üstünlüğünde oynadığı kilit rolün ardından Avrupa'nın dev kulüplerini alarma geçirdi.

Artık Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından dünya çapında bir yedek bulmak için çaresizce uğraşıyor. Bu sırada Mikel Arteta'nın Arsenal'i, Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior'ı kadrosuna katamamasının ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor.

Ortadaki risk son derece büyük ve eski Almanya milli oyuncusu Hamann da Anfield'ın kendine özgü cazibesi olsa da, Emirates Stadyumu'ndaki sportif projenin sürekli kupa kazanmaya alışkın bir oyuncu için daha çekici olabileceğini kabul ediyor. Liverpool, yetenekli kanat oyuncusu için 135 milyon avroluk geliştirilmiş bir teklif sunarak yoklamayı şimdiden yaptı.