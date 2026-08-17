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‘Bu, yalnızca onun cevaplayabileceği bir soru’ - Liverpool'un eski yıldızı Dietmar Hamann, Bradley Barcola yarışında Arsenal'a avantaj verdi
Arsenal ile Liverpool, PSG'nin sansasyon yaratan yıldızı için karşı karşıya
Yaz transfer döneminin son tarihi yaklaşırken Barcola yarışı iyice kızıştı; Premier League'in en büyük iki devi onun imzası için karşı karşıya geldi.
23 yaşındaki oyuncu, Lyon'dan gelişinden bu yana Fransa'nın başkentinde kupalarla dolu bir dönem geçirdi ve Luis Enrique'nin takımında çıktığı 152 maçta 39 gol ile 37 asist üretti. 2028'in ötesine uzanan yeni bir sözleşmeye imza atmayı reddetmesi, özellikle PSG'nin son dönemde yurt içi ve Avrupa'daki üstünlüğünde oynadığı kilit rolün ardından Avrupa'nın dev kulüplerini alarma geçirdi.
Artık Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından dünya çapında bir yedek bulmak için çaresizce uğraşıyor. Bu sırada Mikel Arteta'nın Arsenal'i, Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior'ı kadrosuna katamamasının ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor.
Ortadaki risk son derece büyük ve eski Almanya milli oyuncusu Hamann da Anfield'ın kendine özgü cazibesi olsa da, Emirates Stadyumu'ndaki sportif projenin sürekli kupa kazanmaya alışkın bir oyuncu için daha çekici olabileceğini kabul ediyor. Liverpool, yetenekli kanat oyuncusu için 135 milyon avroluk geliştirilmiş bir teklif sunarak yoklamayı şimdiden yaptı.
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Hamann, Barcola ikilemini değerlendiriyor
Hamann, Andy’s Bet Club'a konuşurken, PSG kanat oyuncusunun karşı karşıya olduğu zor seçim hakkında açık konuştu. 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonu, "Liverpool, Bradley Barcola için Arsenal'ı geride bırakabilir mi? Muhtemelen" dedi.
"Açıkçası Liverpool'un stadyumu, taraftarı ve kulübün tarihiyle hâlâ büyük bir çekim gücü var. Bu, yalnızca onun cevaplayabileceği bir soru. Tek mesele şu ki, o çok başarılı bir kulüpteydi, neredeyse her yıl ligi kazandı ve artık üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Eğer bunu üçüncü kez kazanmak istiyorsa, gelecek sezon ligi kazanmak isteyecektir. Muhtemelen gelecek sezon Arsenal'da Liverpool'a kıyasla daha iyi bir şansa sahip."
Hamann, Liverpool'u yarışta tutuyor
Arsenal'ın şu anda kısa vadeli başarı için daha iyi konumda olduğunu ima etmesine rağmen Hamann, Merseyside'a bir transfer ihtimalini dışlamadı. Kararın, sadece yakın vadeli kupa ihtimalinden ziyade nihayetinde Barcola'nın uzun vadeli vizyonuna bağlı olacağına inanıyor.
Hamann, "İki ya da üç yıl içinde durumun ne olacağını bilmiyorum ama bence dört ya da beş yıllık bir sözleşme imzaladığınızda, bunu yalnızca gelecek sezon ne olmasını beklediğinize göre imzalamazsınız" diye ekledi. "Bence Liverpool'un, Arsenal ilgilense bile, hâlâ kayda değer bir şansı var çünkü bu kulüp Liverpool."
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PSG, Barcola sonrası yaşama hazırlanıyor
Premier League kulüpleri onun imzası için mücadele ederken, PSG de oyuncunun ayrılığına karşı alternatif planlar yapıyor gibi görünüyor. Ligue 1 şampiyonu kısa süre önce Ajax'tan Mika Godts'u transfer ettiğini doğruladı; bu hamle, birçok kişi tarafından kulübün Barcola'nın ayrılığına onay vermeye hazır olduğunun açık bir göstergesi olarak görülüyor.
Genç Belçikalının gelişi, kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue gibi isimleri barındıran zaten kalabalık hücum hattına bir takviye daha yaptı ve bu durum, PSG'yi uzun sürecek bir transfer sagasından kaçınmak için başlangıçta biçtiği 145 milyon sterlinlik değerin biraz altında bir bonservis bedelini kabul etmeye zorlayabilir.
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