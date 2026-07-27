"Bu yalanları kabul etmeyeceğim!" - Neymar, Chapecoense karşısında attığı iki golün ardından Santos soyunma odasıyla ilgili "kötü niyetli" iddiaları öfkeyle yalanladı

Brezilyalı efsane Neymar, takımının Chapecoense ile oynadığı dramatik 2-2 beraberliğin ardından Santos’ta yaşanan iç kriz iddialarını hızla yalanladı. Sahada iki gol atarak takımına bir puan kazandıran kahramanlıklarına rağmen, tecrübeli forvet, sahnelerin arkasındaki davranışlarıyla ilgili bir tartışmanın odağında yer aldı. Haberlere göre Neymar, hem Ananias’a hem de Bontempo’ya hakaret ederek soyunma odasında bir kavgaya neden oldu.

Instagram Hikayesi üzerinden bu söylentilere doğrudan yanıt veren Neymar, bu iddiaların tamamen yanlış olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Herkese selamlar! Umarım hepiniz güzel bir Pazar günü geçiriyorsunuzdur. Elbette bu, istediğimiz türden bir Pazar değil, ama hayat böyle. Başımızı dik tutmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz.

"Şu anda, soyunma odasında genç oyunculara sert çıktığıma dair haberler görüyorum, bu tamamen yalan. Bu iddiayı yayan her kimse, lütfen durun. Yapmayın. Yalan söylemeyin."