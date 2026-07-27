Getty Images Sport
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"Bu yalanları kabul etmeyeceğim!" - Neymar, Chapecoense karşısında attığı iki golün ardından Santos soyunma odasıyla ilgili "kötü niyetli" iddiaları öfkeyle yalanladı
Neymar, soyunma odasındaki olaylar konusunda sessizliğini bozdu
Brezilyalı efsane Neymar, takımının Chapecoense ile oynadığı dramatik 2-2 beraberliğin ardından Santos’ta yaşanan iç kriz iddialarını hızla yalanladı. Sahada iki gol atarak takımına bir puan kazandıran kahramanlıklarına rağmen, tecrübeli forvet, sahnelerin arkasındaki davranışlarıyla ilgili bir tartışmanın odağında yer aldı. Haberlere göre Neymar, hem Ananias’a hem de Bontempo’ya hakaret ederek soyunma odasında bir kavgaya neden oldu.
Instagram Hikayesi üzerinden bu söylentilere doğrudan yanıt veren Neymar, bu iddiaların tamamen yanlış olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Herkese selamlar! Umarım hepiniz güzel bir Pazar günü geçiriyorsunuzdur. Elbette bu, istediğimiz türden bir Pazar değil, ama hayat böyle. Başımızı dik tutmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz.
"Şu anda, soyunma odasında genç oyunculara sert çıktığıma dair haberler görüyorum, bu tamamen yalan. Bu iddiayı yayan her kimse, lütfen durun. Yapmayın. Yalan söylemeyin."
- Getty Images Sport
Kıdemli çekirdek kadroyu savunmak
Eski Barcelona ve PSG yıldızı, soyunma odasındaki atmosferin gergin olmasına rağmen bunun kulübün geleceğine yönelik hedefli bir saldırıdan ziyade, üst düzey liderlik grubunun ortak çabası olduğunu vurguladı.
"O odada bulunan herhangi birine sorun," diye devam etti. "Tüm takımı sorumlu tuttuk. Lucas [Verissimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa] ve ben hepimiz sesimizi yükselttik... Rekabetçiyiz ve kazanmak istiyoruz. Ama kimse genç oyunculara sataşmıyordu. İnsanların böyle söylemesine tahammül etmeyeceğim."
34 yaşındaki oyuncu, haberlerin aktarılma biçimini özellikle eleştirdi ve bunları “kötü niyetli” olarak nitelendirdi.
Şöyle ekledi: "Bundan sonra, internette yaydığınız bu yalanları kabul etmeyeceğim. Soyunma odasında birbirimizi sorumlu tutmak futbolda tamamen normaldir. Kazanmak isteyen takımlar böyle yapar.
"Bu kötü niyetli, sahte haberleri yazan insanlar hiçbir şey bilmiyor. Futbolun ne olduğunu bilmiyorsunuz ve hiç gerçek bir takımın parçası olmadınız. Yani..." dedi ve videoyu sus işareti yaparak sonlandırdı.
Süperstarın parlaklığı ve disiplin sorunları
Saha içinde Neymar, Santos’un odak noktası olmaya devam ediyor; geri dönüş maçında attığı iki golden birinin ardından yaptığı kart kutlamasıyla şüphecileri susturmayı başardı. İkinci golünü maçın son dakikalarında penaltı noktasından attı, ancak sezonun üçüncü sarı kartını görmesiyle öğleden sonra tatsız bir şekilde sona erdi; bu durum, Santos’un Vila Belmiro’da Athletico Paranaense ile oynayacağı bir sonraki Serie A maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Bu disiplin cezası, takım arkadaşları yurtdışında maç yaparken bir poker turnuvasına katılması da dahil olmak üzere, profesyonel tercihlerine yönelik daha önceki eleştirilerin ardından geldi. Ancak, Santos'un evinde hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyete doğru sürüklendiği sırada takımı maça geri döndürmesi, baskı altında performans gösterme yeteneğinin tartışılmaz olduğunu bir kez daha kanıtladı.
- Getty Images Sport
Vila Belmiro’daki olayların yankıları
Neymar, hakaretlerin ciddiyetini reddetmiş olsa da, kulübün zorlu bir dönemden geçerken takım içi uyumu korumak amacıyla olayı araştırdığı bildiriliyor. İddialara göre Neymar, Bontempo’ya “bok” demiş ve genç oyuncunun geleceğiyle alay etmişti; ancak hem Bontempo hem de Ananias, bu tür hakaretlerin sarf edildiğini kamuoyuna açıkça yalanladı.
Santos, şu anda Copa Sudamericana ve Copa do Brasil’deki kritik maçları da içeren yoğun bir fikstüre hazırlanıyor. Neymar’ın Athletico Paranaense ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği kesinleştiğinden, kulüp içindeki dikkatler, onun yokluğunda takımın geri kalanının nasıl bir performans göstereceğine yönelecek.
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