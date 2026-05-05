Bu, Vincent Kompany'nin halefi mi? Bayern Münih başkanı Uli Hoeness, Bundesliga'daki güçlü sonuçların ardından kendi yeğenini sürpriz bir dönüş için öneriyor
Allianz Arena'da bir aile etkinliği
DAZN'e konuşan Uli Hoeness, yeğeni Sebastian Hoeness'in gelecekte Bayern'in teknik direktörlüğü için ciddi bir aday olduğunu ima ederek spekülasyonlara yol açtı. 43 yaşındaki teknik adam, Stuttgart'ta geçirdiği muhteşem dönemden sonra değerini önemli ölçüde artırdı; burada kulübü gerçek bir Bundesliga gücü haline getirdi ve hatta kupa kazandı.
Stuttgart teknik direktörünün bir gün Bavyera'da görevi devralma olasılığı sorulduğunda, Uli Hoeness bu ihtimal konusunda oldukça açık sözlüydü. 74 yaşındaki Hoeness, "En azından bir aday" dedi.
Kompany'ye verilen destek hâlâ tam
Olası bir halef hakkında konuşmasına rağmen, Uli, Kompany’nin şu anda sergilediği performansa büyük bir hayranlık duyduğunu hemen açıkladı. Belçikalı teknik adam, kadroyu yeniden yapılandırma ve Bayern’i ligin zirvesine taşıyan hücum futbolunu hayata geçirme biçimiyle büyük övgüler topladı. Uli’nin yakın zamanda bir değişiklik aramadığı açıkça görülüyor.
Hoeness röportajında, "Bana kalırsa, burada beş ya da on yıl daha kalabilir" diye vurguladı. Kompany'yi mevcut kadronun hızlı gelişiminden sorumlu tutan Hoeness, "Bu özel hissi, bu gelişimi açıkça koçumuza atfediyorum. 15, 16 ya da 18 kişilik çok iyi bireysel oyunculardan oluşan bir gruptan, homojen bir takım ortaya çıktı. O, tüm oyuncuları daha iyi hale getirdi" dedi.
Stuttgart'ın taktik dehası büyük övgüler aldı
Hoeness, özellikle Bundesliga’nın yüksek baskı ortamı göz önüne alındığında, Sebastian’ın Stuttgart’ta sergilediği performansa duyduğu hayranlığı gizleyemedi. 2023’te küme düşme mücadelesinin ortasında görevi devralan Sebastian, kulübü ikinci ligin eşiğinden 2025’teki DFB-Pokal zaferine taşıyarak, beklentilerin ağırlığını kaldırabileceğini kanıtladı.
Hoeness, yeğeninin başarılarını değerlendirirken, "Ona gerçekten şapka çıkarıyorum" dedi. "Sebastian, kendi teknik direktörümüzden sonra en çok saygı duyduğum kişidir."
Hoeness, özellikle kilit oyuncuları kaybettikten sonra kadroyu yeniden inşa etme becerisine dikkat çekerek, "Kendini toparlıyor, yoluna devam ediyor ve her zaman geri dönüyor. Kulübü kritik bir dönemde istikrara kavuşturdu" dedi.
Bayern Münih'e dönüş ufukta mı görünüyor?
Münih'e transfer olması, kulübün iç işleyişini çok iyi bilen Sebastian Hoeness için bir nevi eve dönüş anlamına gelecektir. Hoeness, daha önce Bayern'in altyapısında görev yapmış, hem U19 takımını hem de yedek takımını başarıyla çalıştırmış, ardından Hoffenheim ve Stuttgart'ta birinci ligde iz bırakmıştı.
İki teknik direktörle ilgili spekülasyonlar bu ayın sonlarında doruk noktasına ulaşacak. 23 Mayıs'ta, Stuttgart'ın DFB-Pokal şampiyonluğunu korumak için Bayern Münih ile Berlin'de karşılaşacağı maçta, mevcut teknik direktör ile potansiyel halefi karşı karşıya gelecek.