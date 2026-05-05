Bu, Vincent Kompany'nin halefi mi? Bayern Münih başkanı Uli Hoeness, Bundesliga'daki güçlü sonuçların ardından kendi yeğenini sürpriz bir dönüş için öneriyor

DAZN'e konuşan Uli Hoeness, yeğeni Sebastian Hoeness'in gelecekte Bayern'in teknik direktörlüğü için ciddi bir aday olduğunu ima ederek spekülasyonlara yol açtı. 43 yaşındaki teknik adam, Stuttgart'ta geçirdiği muhteşem dönemden sonra değerini önemli ölçüde artırdı; burada kulübü gerçek bir Bundesliga gücü haline getirdi ve hatta kupa kazandı.

Stuttgart teknik direktörünün bir gün Bavyera'da görevi devralma olasılığı sorulduğunda, Uli Hoeness bu ihtimal konusunda oldukça açık sözlüydü. 74 yaşındaki Hoeness, "En azından bir aday" dedi.