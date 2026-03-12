Getty/GOAL
"Bu... vay canına!" - Tottenham efsanesi Gus Poyet, Spurs'un "muazzam" düşüşüne inanamadı ve küme düşmenin Premier Lig tarihinin en büyük şoku olacağını iddia etti
Kupa bekleyişi sona erdi ama Tottenham zorlu mücadelesine devam ediyor
On yıl önce, Leicester en beklenmedik şampiyonluk zaferini yaşayarak futbol dünyasını şaşkına çevirdi - bu süreçte 5.000/1'lik bir oranla tüm tahminleri alt üst etti. Premier Lig'in bundan daha büyük bir drama yaşatacağını çok az kişi tahmin edebilirdi.
Ancak Spurs, kendi olağanüstü hikayesini yazma sürecindedir. Onlarınki bir masaldan çok bir korku filmi gibidir, çünkü alçakgönüllü bir düşüş yaşamaktadırlar. Ange Postecoglou'nun yönetiminde geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarıya ulaşarak 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdiler, ancak Tottenham yurt içinde ligin dibine yerleşmiştir.
2024-25 sezonunda 17. sırada bitirmek Spurs için en düşük seviye olarak kabul edildi, ancak daha da aşağıya düşebilirler. Bu sezon maçlar bitmeye yaklaşırken, Championship'e giden kapı gıcırdamaya başladı.
Spurs'un küme düşmesi, Leicester'ın şampiyonluğu kadar büyük bir şok olur mu?
Spurs'un küme düşmesinin Leicester'ın kupa kazanan başarılarını Premier Lig'in en büyük şoku olarak gölgede bırakıp bırakmayacağı sorulduğunda, Birleşik Krallık'taki tüm slot sitelerini inceleyen Gambling.com ile birlikte konuşan Poyet, GOAL'a şunları söyledi: "İyi soru. Evet, daha büyük derim ve Leicester'dan hiçbir şey almak istemiyorum. Leicester, bence, momentumla ilgiliydi. Leicester, koçlar arasında sıkça bahsettiğimiz tipik bir örnekti. Momentumunuz varsa, oyuncularınız motiveyse, oyuncularınız inanıyorsa, bir araya gelirler ve bir şeyler olur ve siz 'kaybedecekler, kaybedecekler' diye düşünürsünüz, ama onlar asla kaybetmezler ve sonra kazanmak isterler.
“Ve bu kötü bir şey çünkü bence Spurs belirli bir seviyede iyi bir kulüp olmak istiyor. Eski antrenman sahasındaydım ve eski stadyumdaydım ve altyapı açısından zirveye çıktılar. Antrenman sahası ve stadyum kesinlikle muhteşem. Ve bunu yaptıktan sonra, düşme olasılığı çok büyük. Yani, vay canına.
“Şimdi, ben her zaman söylediğim gibi, insanlara karşı dürüst olmaya çalışıyorum ve insanlar bazen 'her şeyi bildiğini sanıyorsun' diyorlar. Hayır, bilmiyorum. Ama geçen yıl Tottenham 17. sırada bitirdi. Bu bir kaza, bir yıl. Bu yıl artık bir kaza değil. Bu bir sorun. Ve bu durumda oynamaya başladığınızda, her şey olabilir.
“Sunderland'daki deneyimimi anlatayım. 'Her yıl ateşle oynuyorsunuz, düşeceksiniz' diyorum. Onlar 'ah, biz Sunderland'ız, biz Sunderland'ız' diyorlar. Ben bir şekilde kurtuldum. Dick Advocaat bir şekilde kurtuldu. Sam Allardyce bir şekilde kurtuldu. Ve sonra küme düştüler, çünkü her yıl küme düşmek için oynayamazsınız. Oynayamazsınız. Çünkü o zaman, onların şu anda olduğu gibi, kilit oyuncuları kaçırırsınız ve durumunuz daha da kötüleşir.
Çünkü geçen yıl mesele sakatlıklar değildi. Mesele, zihninizin Avrupa kupaları, kupa kazanma ihtimali ve Premier Lig ile ilgili olan tarafıydı. Ve bunu gerçekten kötü karşıladılar. Neyse ki, gerçekten çok kötü olan üç takım vardı. Ama bu yıl, öyle olmayacak gibi görünüyor. Şimdi yaklaşıyor ve herkes baskıyı hissediyor. Ve şimdi farklı bir oyun. Ve önümüzde uzun bir yol var. İki veya üç maç değil. Uzun bir yol.”
Risk yönetimi: Spurs tanıdık bir isme yönelmeli miydi?
Spurs, Postecoglou'nun kupada uzun süren başarısızlık serisini sonlandırmasının ardından onunla yollarını ayırdı. Thomas Frank o zamandan beri geldi ve gitti, sadece sekiz ay görevde kaldı, Igor Tudor ise geçici teknik direktör olarak göreve başladı ve dört maç üst üste mağlup oldu.
Hırvat taktikçi Tudor, oyuncu ve teknik direktör olarak Premier Lig'de henüz kendini kanıtlamadı. Peki Tottenham, Manchester United'ın zor durumda Michael Carrick'e yöneldiğini gördükten sonra, kulüple profesyonel bağları olan birini tercih etmeli miydi?
Bu soruya yanıt veren, White Hart Lane'de üç yıl oyuncu olarak forma giyen Poyet, "Sizinle aynı fikirde olmak daha kolay. Çok kolay. Herkes mutlu olurdu, ama yazın bunu yaptılar. Thomas Frank'i ligi tanıdığı için getirdiler. Ama bunun Tottenham'ın ve Brentford'un oynadığı futbolla hiçbir ilgisi yoktu. Bir teknik direktör olarak, Brentford'da uzun yıllar başarılı oldu. Ama işe yaramadı.
"Şimdi belki de tam tersini yapalım diyorlar. Neden biliyor musunuz? Kararlar yüzünden. Koçlar olarak, iyi kararlar verdiğimizde iyi koçlar oluruz. Kötü kararlar verdiğimizde ise o işi alamayız. Bu kadar basit. Bence üst düzey yöneticiler de aynıdır. Bilirsiniz, kararlarla yaşayacaklar ya da ölecekler. Ve sonuna kadar, bilirsiniz, Igor Tudor var. Umarız o noktayı ya da takımı galibiyete taşıyacak bir şeyi bulabilir.”
Sack söylentileri: Tudor, Forest ile yapılacak kritik maça yetişebilecek mi?
Tudor, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda şimdiden kovulacağına dair söylentiler dolaşırken, bu süreyi elde edemeyebilir. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile oynanan ilk maçta alınan 5-2'lik yenilgi, Spurs kulübesindekilere daha rahatsız edici soruların sorulmasına neden oldu.
Pazar günü Liverpool ile Premier Lig maçında Anfield'a yapılacak deplasmanla işler daha da kolaylaşmayacak. Atletico daha sonra İngiltere'ye konuk olacak ve 22 Mart'ta Nottingham Forest, başkentte tipik bir küme düşme mücadelesi için sahaya çıkacak.
