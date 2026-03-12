"Bu... vay canına!" - Tottenham efsanesi Gus Poyet, Spurs'un "muazzam" düşüşüne inanamadı ve küme düşmenin Premier Lig tarihinin en büyük şoku olacağını iddia etti

Spurs'un küme düşmesinin Leicester'ın kupa kazanan başarılarını Premier Lig'in en büyük şoku olarak gölgede bırakıp bırakmayacağı sorulduğunda, Birleşik Krallık'taki tüm slot sitelerini inceleyen Gambling.com ile birlikte konuşan Poyet, GOAL'a şunları söyledi: "İyi soru. Evet, daha büyük derim ve Leicester'dan hiçbir şey almak istemiyorum. Leicester, bence, momentumla ilgiliydi. Leicester, koçlar arasında sıkça bahsettiğimiz tipik bir örnekti. Momentumunuz varsa, oyuncularınız motiveyse, oyuncularınız inanıyorsa, bir araya gelirler ve bir şeyler olur ve siz 'kaybedecekler, kaybedecekler' diye düşünürsünüz, ama onlar asla kaybetmezler ve sonra kazanmak isterler.

“Ve bu kötü bir şey çünkü bence Spurs belirli bir seviyede iyi bir kulüp olmak istiyor. Eski antrenman sahasındaydım ve eski stadyumdaydım ve altyapı açısından zirveye çıktılar. Antrenman sahası ve stadyum kesinlikle muhteşem. Ve bunu yaptıktan sonra, düşme olasılığı çok büyük. Yani, vay canına.

“Şimdi, ben her zaman söylediğim gibi, insanlara karşı dürüst olmaya çalışıyorum ve insanlar bazen 'her şeyi bildiğini sanıyorsun' diyorlar. Hayır, bilmiyorum. Ama geçen yıl Tottenham 17. sırada bitirdi. Bu bir kaza, bir yıl. Bu yıl artık bir kaza değil. Bu bir sorun. Ve bu durumda oynamaya başladığınızda, her şey olabilir.

“Sunderland'daki deneyimimi anlatayım. 'Her yıl ateşle oynuyorsunuz, düşeceksiniz' diyorum. Onlar 'ah, biz Sunderland'ız, biz Sunderland'ız' diyorlar. Ben bir şekilde kurtuldum. Dick Advocaat bir şekilde kurtuldu. Sam Allardyce bir şekilde kurtuldu. Ve sonra küme düştüler, çünkü her yıl küme düşmek için oynayamazsınız. Oynayamazsınız. Çünkü o zaman, onların şu anda olduğu gibi, kilit oyuncuları kaçırırsınız ve durumunuz daha da kötüleşir.

Çünkü geçen yıl mesele sakatlıklar değildi. Mesele, zihninizin Avrupa kupaları, kupa kazanma ihtimali ve Premier Lig ile ilgili olan tarafıydı. Ve bunu gerçekten kötü karşıladılar. Neyse ki, gerçekten çok kötü olan üç takım vardı. Ama bu yıl, öyle olmayacak gibi görünüyor. Şimdi yaklaşıyor ve herkes baskıyı hissediyor. Ve şimdi farklı bir oyun. Ve önümüzde uzun bir yol var. İki veya üç maç değil. Uzun bir yol.”