New York/New Jersey’deki çim saha, 2026 Dünya Kupası sırasında sık sık eleştirilerin hedefi oldu. Sorun şu: New York Giants ve New York Jets adlı iki NFL takımı normalde bu sahada suni çim üzerinde oynuyor; Dünya Kupası için ise üzerine kum serildi ve bunun üzerine de doğal çim döşendi.

"Isınma sırasında birbirlerine bakıp bunun ne olduğunu merak edecekler," dedi Kramer, her ikisi de MetLife Stadyumu’nda ilk kez sahaya çıkacak olan iki finalist takımın oyuncuları hakkında. "Bir Dünya Kupası finalinde bu çim aslında uygun değil," diye vurgulayan Kramer, zorlu saha koşullarının İspanyollar için daha çok bir dezavantaj olduğunu düşünüyor.