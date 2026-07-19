"Daha önce hiç böyle bir zeminde oynamamıştım. Sanki üzerine halı serilmiş bir bowling pisti gibi," diyen Dünya Şampiyonu Christoph Kramer, ZDF kanalında televizyon yorumcusu olarak MetLife Stadyumu'ndaki sahanın durumuna şaşkınlığını dile getirdi.
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"Bu, üzerine bir halı serdiğin bir bowling pisti gibi": Dünya Kupası finalindeki çim, hararetli tartışmalara yol açtı
New York/New Jersey’deki çim saha, 2026 Dünya Kupası sırasında sık sık eleştirilerin hedefi oldu. Sorun şu: NFL’de yer alan New York Giants ve New York Jets takımları normalde bu sahada suni çim üzerinde oynuyor; Dünya Kupası için ise bu suni çimin üzerine kum serildi ve bunun üzerine de doğal çim döşendi.
"Isınma sırasında birbirlerine bakıp bunun ne olduğunu merak edecekler," dedi Kramer, her ikisi de MetLife Stadyumu’nda ilk kez sahaya çıkacak olan iki finalist takımın oyuncuları hakkında. "Bir Dünya Kupası finalinde bu çim aslında uygun değil," diye vurgulayan Kramer, zorlu saha koşullarının İspanyollar için bir dezavantaj oluşturacağını düşünüyor.
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Dünya Kupası finalinde Rasen: Kramer, İspanya’nın daha büyük bir dezavantajı olduğunu düşünüyor – Streich de eleştiriyor
"Sonuçta bir oyuncu olarak elbette çimin suçlu olduğunu söyleyemezsin. Koşulları kabul etmek gerekir. Ama tabii ki, top hakimiyetiyle öne çıkan İspanya için bugün işler daha zor," dedi Kramer.
Devre arasında Kramer’in uzman meslektaşı ve SC Freiburg’da uzun yıllar Bundesliga antrenörlüğü yapmış Christian Streich de final maçının oynandığı saha konusunda çok net konuştu: “Saha inanılmaz. Böyle bir XXXXX ya da kaçıncı X Dünya Kupası'nda? Böyle bir sahada mı? Top yuvarlanmıyor. Oyuncular hızlı ve iyi oynamakta büyük zorluk çekiyor. Maç bu saha yüzünden tamamen zarar görüyor, bunu televizyondan bile görebiliyorum. Bu gerçekten çok yazık," diye haykırdı Streich, ZDF kanalında.
İspanya mı, Arjantin mi? Dünya Kupası şampiyonluğunu kim kazanacak?
İspanyollar, yarı finalde Fransa’ya karşı aldıkları 2-0’lık muhteşem galibiyetin ardından finale hafif favori olarak giriyor. Avrupa şampiyonu, kıtasal şampiyonluğun üzerinden iki yıl geçtikten sonra dünya şampiyonluğunu da kazanmak istiyor. Aynı durum, 2024’te Copa America’yı kazanan Arjantinliler için de geçerli.
Albiceleste için bu, 1978, 1986 ve 2022'den sonra dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğu olacak. İspanya ise 2010'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonu olacak.
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