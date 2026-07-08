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"Bu turnuva ŞİKE!" - Mısır'ın öfkeli yıldızı Mostafa Zico, Arjantin'e karşı son dakikada yenildikleri Dünya Kupası maçının ardından olağanüstü bir canlı TV röportajı verdi
- Getty Images Sport
Mısır, tartışmalı koşullar altında liderliği kaybetti
Firavunlar, maçın bitimine sadece 11 dakika kala son şampiyon karşısında 2-0 önde olarak Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye dakikalar kalmıştı. Yasser İbrahim ve Zico’nun golleri, özellikle de kaleci Mostafa Shobeir’in ilk yarıda Messi’nin penaltısını kurtarmasının ardından, Afrika ekibini rüya gibi bir duruma getirmişti.
Ancak maçın son dakikalarında durum bir anda tersine döndü. Cristian Romero skoru 1-2’ye getirirken, Messi 83. dakikada attığı golle penaltı kaçırışının telafisini yaptı. Uzatma dakikalarının sonlarında Enzo Fernandez’in kafayla attığı galibiyet golü, Mısırlı oyuncuların golün öncesinde Alexis Mac Allister’ın Mohamed Salah’a faul yaptığı iddiasıyla VAR incelemesi talep etmelerine rağmen, tartışmalara yol açtı.
Zico’nun canlı yayında “düzeltilmiş” iddiaları
Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Zico, kameralara konuşurken sözünü sakınmadı. İlk yarıda ikinci golünü attığını sandığı ancak VAR tarafından geçersiz sayılan forvet, turnuvanın dürüstlüğüne ve hakem Francois Letexier’in yönetimine sert bir eleştiri yöneltti.
BBC’nin aktardığına göre Zico şöyle konuştu: “Hakem gerçekten adil değildi. Adil değildi. Hakem adil değildi. Adaletsizlik ortadaydı. Maçın ilk dakikalarında iyi bir iş çıkardık. Maçın başından itibaren adaletsizlik vardı. Arjantin’i yenmek için 2-0’lık bir üstünlük yeterli değil. Bu turnuvanın şike yapıldığı açık.”
Hossam Hassan, ‘dış faktörleri’ sorguluyor
Mısır milli takım teknik direktörü Hossam Hassan, oyuncusunun görüşlerini yineledi; ancak bir komplo olduğu yönündeki imasını sürdürürken sözlerini biraz daha dikkatli seçti. Hassan, Zico’nun geçersiz sayılan golüne ve Salah için talep edilen ancak göz ardı edilen penaltı çağrısına, hakemlerin turnuvanın en büyük yıldızlarını koruduğunun kanıtı olarak işaret etti.
Hassan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Son şampiyonlardan daha iyi oynadık – her açıdan daha iyiydik – ancak sonuç, saha içindeki iç faktörler ve saha dışındaki dış faktörlerden etkilendi” dedi. “Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi’nin yarışta kalmasını istediler. Bunu güzel sözlerle ifade edip ‘Şanssızlık’ demek isterdim, ancak bize haksızlık edildi ve bu bir adaletsizlikti.”
- AFP
Mısır milli takım teknik direktörü turnuvayı boykot edeceğini açıkladı
Mısır kafilesindeki öfke, turnuva organizatörleriyle ilişkilerin tamamen kopmasına yol açtı. Hassan, maçın bitiminde sahada Letexier ile yüzleştiğini ve onun performansını “adaletsiz” olarak nitelendirdiğini açıkladı; eski forvet, artık bu turnuvanın 2026 edisyonuyla hiçbir şekilde ilgilenmeyeceğine söz verdi.
Basın toplantısını meydan okurcasına bir tavırla sonlandıran Hassan, “Eve dönüyorum ve turnuvadaki hiçbir maçı daha izlemeyeceğim. Başımıza gelenler adil değildi. Bir penaltı almamız gerekirdi, bir golümüz geçersiz sayıldı ve neden geçersiz sayıldığını bilmiyorum.” dedi.
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