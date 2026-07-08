"Bu turnuva ŞİKE!" - Mısır'ın öfkeli yıldızı Mostafa Zico, Arjantin'e karşı son dakikada yenildikleri Dünya Kupası maçının ardından olağanüstü bir canlı TV röportajı verdi

Firavunlar, maçın bitimine sadece 11 dakika kala son şampiyon karşısında 2-0 önde olarak Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye dakikalar kalmıştı. Yasser İbrahim ve Zico’nun golleri, özellikle de kaleci Mostafa Shobeir’in ilk yarıda Messi’nin penaltısını kurtarmasının ardından, Afrika ekibini rüya gibi bir duruma getirmişti.

Ancak maçın son dakikalarında durum bir anda tersine döndü. Cristian Romero skoru 1-2’ye getirirken, Messi 83. dakikada attığı golle penaltı kaçırışının telafisini yaptı. Uzatma dakikalarının sonlarında Enzo Fernandez’in kafayla attığı galibiyet golü, Mısırlı oyuncuların golün öncesinde Alexis Mac Allister’ın Mohamed Salah’a faul yaptığı iddiasıyla VAR incelemesi talep etmelerine rağmen, tartışmalara yol açtı.