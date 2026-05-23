"Bu tür küstahlıkların bir daha yaşanmaması için sert önlemler alınmalı": Uli Hoeneß, DFB Kupası finali sonrasında Bayern Münih ve VfB Stuttgart taraftarlarına öfkelendi

"Maçı tamamen mahvettiler. Karım bana, televizyonda uzun süre hiçbir şey görünmediğini söyledi," diye devam etti Hoeneß. İkinci yarının başında, VfB Stuttgart taraftar tribününden üzerinde çarpı işareti bulunan bir DFB logosu tribünler arasında dolaştırıldı ve Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun karşı tarafındaki FCB taraftarlarına kadar ulaştı.

Ayrıca, ortak protesto eylemi kapsamında her iki taraftar grubu da sayısız pankartla Alman Futbol Federasyonu'na şiddetli eleştiriler yağdırdı. Örneğin, rekor şampiyonun tribünündeki bir pankartta "Büyük rakipler hemfikir: S**tir git, DFB" yazıyordu. Ayrıca, FCB ve VfB taraftarları arasında sırayla söylenen "S**tir git DFB" sloganları dakikalarca geniş stadyumda yankılandı.

Protestoların nedenleri arasında, DFB'nin kupa finali biletleri için talep ettiği yüksek fiyatlar da vardı. "45 € (taraftar kategorisi), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2) ve 195 € (kategori 1) ile DFB, kupa finali biletleri için bir kez daha fahiş fiyatlar talep ediyor. Stadyum planına bakıldığında, stadyumun orantısız bir şekilde büyük bir kısmının pahalı 1. ve 2. kategorilere sınıflandırıldığı açıkça görülüyor," dedi FC Bayern'in aktif taraftar grubu Club Nr. 12, maç öncesinde yaptığı açıklamada.