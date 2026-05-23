ISPO Munich 2025Getty Images News
"Bu tür küstahlıkların bir daha yaşanmaması için sert önlemler alınmalı": Uli Hoeneß, DFB Kupası finali sonrasında Bayern Münih ve VfB Stuttgart taraftarlarına öfkelendi

Bayern Münih ve VfB Stuttgart taraftarlarının DFB’ye karşı düzenledikleri ortak protestolar, FCB Onursal Başkanı Uli Hoeneß’i öfkelendirdi.

Hoeneß, Cumartesi akşamı DFB Kupası finalinde Bayern'in 3-0 galibiyetinin ardından Sky'da yaptığı açıklamada, "Bugün her iki tarafın taraftarlarının sergilediği davranış tam bir rezalet" dedi.

  • "Maçı tamamen mahvettiler. Karım bana, televizyonda uzun süre hiçbir şey görünmediğini söyledi," diye devam etti Hoeneß. İkinci yarının başında, VfB Stuttgart taraftar tribününden üzerinde çarpı işareti bulunan bir DFB logosu tribünler arasında dolaştırıldı ve Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun karşı tarafındaki FCB taraftarlarına kadar ulaştı.

    Ayrıca, ortak protesto eylemi kapsamında her iki taraftar grubu da sayısız pankartla Alman Futbol Federasyonu'na şiddetli eleştiriler yağdırdı. Örneğin, rekor şampiyonun tribünündeki bir pankartta "Büyük rakipler hemfikir: S**tir git, DFB" yazıyordu. Ayrıca, FCB ve VfB taraftarları arasında sırayla söylenen "S**tir git DFB" sloganları dakikalarca geniş stadyumda yankılandı.

    Protestoların nedenleri arasında, DFB'nin kupa finali biletleri için talep ettiği yüksek fiyatlar da vardı. "45 € (taraftar kategorisi), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2) ve 195 € (kategori 1) ile DFB, kupa finali biletleri için bir kez daha fahiş fiyatlar talep ediyor. Stadyum planına bakıldığında, stadyumun orantısız bir şekilde büyük bir kısmının pahalı 1. ve 2. kategorilere sınıflandırıldığı açıkça görülüyor," dedi FC Bayern'in aktif taraftar grubu Club Nr. 12, maç öncesinde yaptığı açıklamada.

  FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Hoeneß, taraftarların protestolarının ardından şunları vurguladı: "DFB'nin hiçbir suçu yok"

    Protestolar sırasında her iki takımın tribünlerinde de piroteknik malzemeler yakıldı, bu nedenle saha zaman zaman yoğun bir sisle kaplandı. Durum o kadar ciddiydi ki, hakem Sven Jablonski yaklaşık bir saat sonra maçı kısa süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

    "İkinci yarıda bazı anlarda hiçbir şey göremedim. Eğer seyirciler bunun bir kutlama şekli olduğunu düşünüyorsa, ben artık bu işin içinde değilim," diyerek Hoeneß öfkesini dile getirdi. Bayern'in patronu, "Kulüpler, DFB ve siyasetçiler, bu tür küstahlıkların bir daha yaşanmaması için sert önlemler almalıdır. DFB'nin bu konuda hiçbir suçu yok." dedi.

  • Harry Kane, DFB Kupası finalinde Bayern Münih formasıyla attığı üç golle tarihe geçti

    Tribünlerdeki kargaşanın ortasında Bayern, 55. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Stuttgart, ilk yarıda şampiyonun işini oldukça zorlaştırmıştı, ancak ikinci yarıda Münih ekibi performansını artırdı.

    Kane, 80. dakikada attığı ikinci golle maçı fiilen bitirdi; uzatma dakikalarında ise İngiliz yıldız forvet penaltıdan gol atarak hat-trick'i tamamladı ve skoru 3-0'a getirdi. Kane, böylece DFB Kupası finalinde kusursuz bir hat-trick (bir yarıda aralıksız üç gol). Daha önce kupa finallerinde "normal" hat-trickleri sadece üç oyuncu başarmıştı: 1963'te Hamburger SV formasıyla Uwe Seeler, 1986'da FC Bayern formasıyla Roland Wohlfarth ve 2012'de Borussia Dortmund formasıyla Robert Lewandowski.

    FC Bayern München'in önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    25 Temmuz

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    4 Ağustos

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    7 Ağustos

    FC Bayern - Aston Villa

    Hazırlık maçı

    15 Ağustos

    FC Bayern - RB Leipzig

    Hazırlık maçı