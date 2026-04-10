Brazil's midfielder Julio Baptista reactAFP
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Bu, tüm oyuncular için bir hayaldir" - Yeni Selecao nesli hazırlıklarını sürdürürken, eski Brezilya yıldızı Julio Baptista Dünya Kupası anılarını anlatıyor

GOAL, sevgiyle "The Beast" olarak anılan bu isimle, en büyük sahnede ülkesini temsil etmenin ne anlama geldiğini konuştu.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımının forvetleri arasında bir ayrım yapmak zorunda kalacak. Bir tarafta Dünya Kupası için Amerika’ya gidecek olanlar yer alacak. Diğer tarafta ise kadroya giremeyenler olacak. Bu, bir dizi imkansız karar gerektiren bir durum.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony ve Vitor Roque hepsi yetenekli oyuncular, ancak hepsi Dünya Kupası'na gidemeyecek. Aralarından nasıl seçim yapacaksınız? Bu süperstarların bir kısmını dışarıda bırakacak bir çizgiyi nasıl çizeceksiniz?

Julio Baptista bu çizginin her iki tarafında da yer aldı. Kaka, Ronaldo ve Ronaldinho'nun oynadığı dönemde işler karmaşıktı. 2006'da Real Madrid formasıyla sekiz gol atmasına rağmen kadroya alınmadı. Dört yıl sonra, o yaz Güney Afrika'ya giden Brezilya kadrosunda yer aldı. Sadece dört yıl içinde, kalp kırıklığı bir hayalin gerçekleşmesine dönüştü. Brezilya'nın yıldızlarla dolu hücum hattındaki oyuncular, birkaç hafta sonra bu duygulardan birini yaşayacaklar.

Peki bu nasıl bir duygu? Düzenli olarak dünyanın en iyileri arasında yer alan Selecao hücumunun bir parçası olmak nasıl bir şey? Brezilya'nın oyuncuları, en üst düzeyde ülkelerini temsil etmenin getirdiği gerginlik, coşku ve hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkıyor? Bunu tartışmak için Baptista'dan daha uygun bir kişi yok ve onun özeti basit: kolay değil.

"Dünya Kupası, dünyadaki en önemli turnuva," dedi Baptista, Charlotte'ta düzenlenen La Liga'nın El Partidazo etkinliğinde GOAL'a. "Tüm oyuncular için bu bir rüya. Rüya, Dünya Kupası'na gitmek ve ona katılmak. 2010'da katılma şansı benim için inanılmazdı çünkü rüyamı gerçekleştirdim. Size şunu söyleyebilirim ki, futbolda Dünya Kupası'ndan daha büyük bir etkinlik yok."

  • Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Bir hayalin peşinde

    Sonuçta Baptista, milli takımda 47 maça çıktı. Bu, hayatının en büyük onuruydu. Sao Paulo’da büyüyen bir çocuk olarak, tek hayali buydu. Dürüst olmak gerekirse, bu Sao Paulo’daki çoğu çocuğun hikâyesi.

    Farklı olan ise, Baptista'nın bu hayali, en büyük sahne de dahil olmak üzere, gerçekleştirmiş olmasıydı. 2006'da, büyük ölçüde Real Madrid'deki pozisyon değişikliğinin ardından form düşüşü yaşaması nedeniyle kadroda yer alamayan Baptista, 2010'da Dunga'dan çağrı aldı. O sahnede bir kez oynadı; grup aşamasını kapatan Portekiz ile 0-0 berabere kaldıkları maçta forvet olarak ilk 11'de yer aldı.

    "Bir hayalim vardı," dedi. "Hayalim, dünyanın en iyi takımlarında oynamak ve Dünya Kupası'na katılmaktı. Dünya Kupası'na geldiğinizde, sizin için bir şeyin sona erdiğini hissedersiniz. O anda hayalinizi gerçekleştirmiş olursunuz. O ana ulaşmak ve takım arkadaşlarınızla birlikte oynamak için inanılmaz bir çaba sarf edersiniz."

    Bu yaz, o rüyayı kovalayan yepyeni bir grup oyuncu var ve Baptista onlara tam olarak bir tavsiye veremese de, onların yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Yeni nesil

    Brezilya'nın tarih boyunca ürettiği hücum yetenekleri akışının varlığı yadsınamaz. Pelé, Jairzinho, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho ve Neymar. Liste uzayıp gidiyor. Ancak bu yaz, bir nesil değişimi yaşanıyor gibi görünüyor. Neymar'ın efsanevi statüsü garantili olsa da, kadrodaki yeri öyle değil. Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, kadroda yer alsa bile bu yazın ana ismi olmayacak gibi görünüyor.

    Onun yerine yeni bir nesil yükseliyor. Vinicius Junior ve Raphinha gibi yıldızlar dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Endrick ve Estevao gibi genç oyuncular da bu seviyeye ulaşmaya hazır görünüyor. Brezilya'nın hücum hattı için heyecanlanmak için nedenler var. Uluslararası futbolun en üst seviyesinde hala kendini kanıtlaması gereken bir takım için endişelenmek için de nedenler var. Brezilya, 2002'de son kez Dünya Kupası'nı kazandığından bu yana sadece beş büyük kupa kazandı. Bunların üçü, artık düzenlenmeyen Konfederasyonlar Kupası'ydı. Brezilya standartlarına göre bu yeterince iyi değil, ancak bu takımın sahip olduğu yetenekle her zaman umut var.

    "Genç oyuncuların olması güzel," dedi Baptista. "Onlar, benim bir oyuncu olarak uğruna mücadele etmeye çalıştığım önemli bir şeyi, yani Dünya Kupası'nı kazanmayı başarma kararlılığına sahipler. Kazanmanın çok zor, çok güç olduğunu biliyoruz, ancak bu aynı zamanda Brezilya için bir başarıdır. Biz harika bir milli takımız, bu yüzden her zaman onların çok iyi performans göstereceğini umuyoruz."

    İyi bir performans sergilemek için Brezilya'nın genç yıldızlarından birinin büyük bir sıçrama yapması neredeyse kesin. Baptista bunun nasıl bir şey olduğunu da biliyor.

  • Julio Baptista Robinho Raul Gonzalez Real Madrid 2007-2008Getty Images

    Avrupa seyahatleri

    Baptista, İspanya'ya ilk gittiğinde 22 yaşındaydı. Sao Paulo'da birkaç sezon geçirdikten sonra bu adımı attı. Yine de bunun kolay olmadığını itiraf ediyor. Uyum süreci gerçekten zorlu.

    "Hiçbir şey bilmediğiniz bir ülkeye taşınıyorsunuz," dedi. "Dili bilmiyorsunuz. Diğer ülkelerdeki şeyler, kendi ülkenizle karşılaştırdığınızda çok farklıdır. Oraya vardığımda, insanlar uyum sağlamama yardımcı oldu. İspanya, Brezilya'ya çok benzediği için İspanyol kültürü de benim için kolaydı. Bu bana çok yardımcı oldu ve hem futbola hem de hayata uyum sağlamamı kolaylaştırdı."

    Baptista, bilindiği gibi, futbol kariyeri boyunca tek bir yerde çok uzun süre kalmadı. Sevilla'da başladı ve patlama yaptıktan sonra Real Madrid'e gitti. Arsenal'de bir nevi kült kahraman haline geldi. Roma, Malaga, Cruzeiro, Orlando City ve son olarak CFR Cluj'da oynadıktan sonra 2019'da futbolu bıraktı. Bunca yıl geçmesine rağmen, hâlâ bu kulüplerle bir bağı olduğunu hissediyor. Onun kadar çok ilişki kuran çok az kişi vardır. Bu, onun gururla geriye baktığı bir şeydir.

    "Bu yolculuk kolay değil çünkü yüksek seviyede oynamak için uzun yıllar ve çok çalışma gerekiyor," dedi. "Asla kolay değil. Belki bir kulübe gelip bir yıl iyi performans göstermek kolay olabilir, ama sekiz ya da on yıl boyunca zirvede kalmak en zor olanıdır. Bu, kariyerimin bir parçasıydı, ama oynadığım tüm kulüplerde kapıların bana açık olması harika bir yolculuktu."

  • Baptista brazil 2007 copa americagetty

    "Canavar" Olmak

    Çeşitli kulüplerin taraftarları, Baptista'yı farklı anılarla hatırlayacaktır. Herkes onun "Canavar" lakabını hatırlar. Bu lakabı hak etmişti. Kariyeri boyunca defansif orta saha oyuncusundan hücumcu orta saha oyuncusuna, oradan da forvete kadar çeşitli pozisyonlarda oynadı; ancak hangi pozisyonda oynarsa oynasın, karşılaştığı herkes için fiziksel açıdan başa çıkması zor bir rakipti.

    "Kariyerim boyunca her kapı bana açıktı," dedi. "Brezilya'da büyüdüm ve sonra İspanya'ya geldim, burada "La Bestia", yani "Canavar" lakabını aldım. Real Madrid, Arsenal, Roma ve Brezilya milli takımında oynadım. Bunların hepsi benim için inanılmazdı."

    Yine de, tüm bu duraklardan Güney Afrika'dan daha önemli olanı azdı. O yaz, birkaç hafta boyunca hayalini yaşadı. Bu, kariyerindeki birçok unutulmaz anlardan biriydi ve en iyileri her zaman milli takımının sarı-mavi formasıyla yaşandı.

    "Benim için sekiz yıl boyunca milli takımda oynamak bir onurdu," dedi, "ve dünyanın Julio Baptista'yı daha yakından tanıması için bir fırsat oldu."

    Bu yaz dünya, yeni Brezilyalı yıldızları tanıyacak. Artık ya batacaklar ya da yüzecekler ve Baptista'nın görüşüne göre, 16 yıl önce kendisinin yaptığı gibi hayallerini gerçekleştirme şansları var.