Önümüzdeki birkaç hafta içinde Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımının forvetleri arasında bir ayrım yapmak zorunda kalacak. Bir tarafta Dünya Kupası için Amerika’ya gidecek olanlar yer alacak. Diğer tarafta ise kadroya giremeyenler olacak. Bu, bir dizi imkansız karar gerektiren bir durum.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony ve Vitor Roque hepsi yetenekli oyuncular, ancak hepsi Dünya Kupası'na gidemeyecek. Aralarından nasıl seçim yapacaksınız? Bu süperstarların bir kısmını dışarıda bırakacak bir çizgiyi nasıl çizeceksiniz?

Julio Baptista bu çizginin her iki tarafında da yer aldı. Kaka, Ronaldo ve Ronaldinho'nun oynadığı dönemde işler karmaşıktı. 2006'da Real Madrid formasıyla sekiz gol atmasına rağmen kadroya alınmadı. Dört yıl sonra, o yaz Güney Afrika'ya giden Brezilya kadrosunda yer aldı. Sadece dört yıl içinde, kalp kırıklığı bir hayalin gerçekleşmesine dönüştü. Brezilya'nın yıldızlarla dolu hücum hattındaki oyuncular, birkaç hafta sonra bu duygulardan birini yaşayacaklar.

Peki bu nasıl bir duygu? Düzenli olarak dünyanın en iyileri arasında yer alan Selecao hücumunun bir parçası olmak nasıl bir şey? Brezilya'nın oyuncuları, en üst düzeyde ülkelerini temsil etmenin getirdiği gerginlik, coşku ve hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkıyor? Bunu tartışmak için Baptista'dan daha uygun bir kişi yok ve onun özeti basit: kolay değil.

"Dünya Kupası, dünyadaki en önemli turnuva," dedi Baptista, Charlotte'ta düzenlenen La Liga'nın El Partidazo etkinliğinde GOAL'a. "Tüm oyuncular için bu bir rüya. Rüya, Dünya Kupası'na gitmek ve ona katılmak. 2010'da katılma şansı benim için inanılmazdı çünkü rüyamı gerçekleştirdim. Size şunu söyleyebilirim ki, futbolda Dünya Kupası'ndan daha büyük bir etkinlik yok."