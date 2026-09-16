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'Bu tuhaf!' - Gary Lineker, düşüş sürerken Michael Carrick'in Man Utd yıldızına yönelik tuhaf muamelesini sert sözlerle eleştirdi
Lineker, Sesko'nun reddedilmesini sorguladı
Manchester United, Old Trafford'da 10 kişi kalan Manchester City'ye karşı derbide acı bir yenilgi aldı; Erling Haaland tartışmalı galibiyet golünü attı. Ancak maç sonrası odak hızla Michael Carrick'in taktik tercihine kaydı. United'ın patronu, formda golcü Sesko'yu yedek kulübesinde bırakmayı tercih etti ve onu ancak City 67. dakikada öne geçtikten sonra oyuna sürdü.
Sesko, bir önceki sezonu 15 maçta 10 golle tamamladı ve kısa süre önce hem Everton'a hem de Sabah'a karşı gol attı. Bu güçlü performansına rağmen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier League'deki dört maçın tamamında oyuna sonradan giren isim olmakla sınırlı kaldı.
Bunun yerine Carrick, sahte dokuz pozisyonunda Cunha'yı tercih etti. Brezilyalı oyuncu bu sezon henüz gol perdesini açamadı ve büyük ölçüde etkisini hissettirmekte zorlandı; bu da yorumcuları, tanınmış bir santrforun dışarıda bırakılmasının neden sürdüğü konusunda şaşkına çevirdi.
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Yorumcular, kadro tercihlerini sert şekilde eleştirdi
Eski İngiltere golcüsü Gary Lineker, The Rest Is Football podcastinde konuşurken United'ın etkisiz hücum hattına dair endişelerini dile getirdi. Ev sahibinin birkaç fırsat yarattığını ancak doğal bir santrfor eksikliğinin çok belirgin olduğunu söyledi.
"İleri uçta... eksik görünüyorlar. Yedek kulübesinde Sesko var," diyen Lineker sözlerini şöyle sürdürdü: "Garip olan şu, oyuna giriyor ve maçlarda gol de attı ama neden ilk 11'de yer almadığını merak ediyorsunuz. Belli ki Cunha var, o daha çok bir 10 numara, 9 numara değil, [Bryan] Mbeumo çoğunlukla sağda oynuyor, tabii [Marcus] Rashford da solda."
Lineker, Carrick'in kilit golcüsünü oyuna almak için fazlasıyla uzun süre beklediğini savundu. Şunları ekledi: "Sürekli bakıp, 'İleri uca birini koyarsanız... büyük adamı oyuna alacak mısınız?' diye düşünüyordunuz ve gerçekten de biraz geç oyuna girdi."
Hücum ikna edemedi
Premier League tarihinin en golcü ismi Alan Shearer da bu görüşleri yineleyerek, oyunun gidişatını değiştirmek için Sesko'nun çok daha erken oyuna alınması gerektiğinde ısrar etti. Shearer, "Ona daha fazla süre verebilirdi, Sesko'ya" dedi. "Ben de 'Onu oyuna sokması lazım!' diyordum ve açıkçası onu gerçekten aldığı zamandan en az 10 dakika daha önce oyuna sürebileceğini düşündüm."
Shearer, United'ın kadro yapılanmasındaki genel dengeyi de sorguladı. Transfer döneminde hücum hattına ciddi yatırım yapılmasına rağmen Newcastle efsanesi, rakipleriyle kıyaslandığında takımın hücum gücü konusunda hâlâ ikna olmuş değil.
Shearer, "Forvet hattını güçlendirdiklerinden, orta sahayı güçlendirdiklerinden söz ediliyor ama savunmayı güçlendirmediler" ifadelerini kullandı. "Zaten ön tarafta da o kadar harika olduklarından yüzde 100 emin değilim. Bence fena değiller, iyiler. Ama onları büyük takımların birçoğuyla kıyasladığınızda..."
- Getty Images Sport
Kritik maçlar kapıda
Carrick, sonuç alma konusunda giderek artan bir baskı altında. United, Premier League'de şu anda 13. sırada sürünüyor. Manchester United, bu gece Carabao Cup üçüncü turunda Old Trafford'da Brighton'ı ağırladığında hemen toparlanmaya çalışacak.
Kupadaki görevlerinin ardından United, kritik bir lig mücadelesinde Fulham ile karşılaşmak üzere başkente gidecek. Cunha etkisiz kalırken ve Sesko da ilk düdükten itibaren değerini kanıtlamaya hevesliyken, Carrick duraklayan bir sezonu canlandırmaya çalışırken önemli bir kadro seçim sıkıntısıyla karşı karşıya.
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