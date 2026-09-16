Manchester United, Old Trafford'da 10 kişi kalan Manchester City'ye karşı derbide acı bir yenilgi aldı; Erling Haaland tartışmalı galibiyet golünü attı. Ancak maç sonrası odak hızla Michael Carrick'in taktik tercihine kaydı. United'ın patronu, formda golcü Sesko'yu yedek kulübesinde bırakmayı tercih etti ve onu ancak City 67. dakikada öne geçtikten sonra oyuna sürdü.

Sesko, bir önceki sezonu 15 maçta 10 golle tamamladı ve kısa süre önce hem Everton'a hem de Sabah'a karşı gol attı. Bu güçlü performansına rağmen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier League'deki dört maçın tamamında oyuna sonradan giren isim olmakla sınırlı kaldı.

Bunun yerine Carrick, sahte dokuz pozisyonunda Cunha'yı tercih etti. Brezilyalı oyuncu bu sezon henüz gol perdesini açamadı ve büyük ölçüde etkisini hissettirmekte zorlandı; bu da yorumcuları, tanınmış bir santrforun dışarıda bırakılmasının neden sürdüğü konusunda şaşkına çevirdi.



