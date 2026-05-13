Sport Bild'in haberine göre, FCB'nin onursal başkanı da artık Newcastle United'dan Anthony Gordon'un transferini hızlandırıyor. Buna göre, 25 yaşındaki oyuncunun transferi hâlâ en büyük öncelik olarak görülüyor.
Bu transfer bombası artık çok daha yakın mı? Uli Hoeneß'in FC Bayern'in transfer hedefiyle ilgili girişimlere müdahil olduğu söyleniyor
Sorun şu: Rapora göre, İngilizler 92 milyon avroluk yüksek bir transfer ücreti talep ediyor ve bu rakam Münih ekibi için çok pahalı görünüyor. Ancak: Gordon’un transfer ücretinin ne kadar olacağına bağlı olarak, bunun önümüzdeki yaz Bayern’in diğer tüm transferlerini etkileyeceği belirtiliyor.
Bu nedenle spor direktörü Max Eberl, alternatifler için piyasayı araştırmaya devam ediyor. Daha önce Bayern ile adı anılan iki isim öne çıkıyor: Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola ve Leipzig'den Yan Diomande. Ancak her ikisi de Gordon'dan daha pahalı olacak gibi görünüyor.
Gordon'un Bayern'e transferini düşünebileceği söyleniyor
Daha geçen hafta İngiliz gazetesi Daily Mail, FC Bayern'in Gordon'u transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdığını bildirmişti. Habere göre, Almanya'nın rekor şampiyonu Newcastle United ile temas halinde ve çok yönlü hücum oyuncusunun transferi için ilk ön görüşmeleri gerçekleştirmiş.
Ancak gazetenin verdiği bilgilere göre, henüz yoğun müzakerelere geçilmemiş. Muhtemelen şu anda öncelikle Newcastle'ın Gordon'un hizmetleri için ne kadar talep edeceğini yoklamak söz konusu, ancak kulüp, Gordon'un önümüzdeki yaz yeni bir meydan okuma arayışında olduğunu ve FC Bayern'in onu oldukça cezbettiğinin farkında.
Görünüşe göre Harry Kane, Anthony Gordon'ı Bayern'e ikna etmek istiyor
Özellikle, Premier League'den Münih ekibine transfer olduktan sonra kısa sürede dünya çapında bir oyuncuya dönüşen Michael Olise'nin gelişimi, Gordon'un FCB'ye katılma kararında önemli bir rol oynuyor.
Sport Bild'in haberine göre, Gordon'un vatandaşı ve milli takım kaptanı Harry Kane de Gordon'u FCB'ye transfer olmaya ikna etmek için onunla görüşmeye çalışmış. Ayrıca Gordon'un menajeri Gordon Stipic-Wipfler'in geçtiğimiz haftalarda Münih'e giderek kulüp yetkilileriyle somut sözleşme detaylarını görüşmüş olduğu belirtiliyor.
Sky ayrıca, rakamlar, maaş ve süreyi içeren ilk sözleşme taslağından da bahsetti. Buna göre, transfer gerçekleşirse Gordon, rekor şampiyonla beş yıllık sözleşme imzalayacak.
Ancak Magpies'in talep ettiği transfer ücreti göz önüne alındığında, bu noktaya gelinmesi için henüz uzun bir yol var, özellikle de FC Barcelona'nın da Gordon için yarışa katıldığı söyleniyor. Sport ve RAC1'e göre, Gordon'un menajeri Barça'nın sportif direktörü Deco ile de görüşmüş.
Vlahovic'in FCB'ye transfer olmak istediği söyleniyor
The Athletic ise Diomande'nin Bayern'in bir numaralı transfer hedefi olduğunu, ancak transfer bedelinin 100 milyon avroyu aşmasının beklendiğini iddia etti. Bu, FCB için çok fazla bir rakam.
Yoksa sonunda Dusan Vlahovic Münih'e mi transfer olacak? Son olarak İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport, Bayern'in Juventus Torino'nun forvetinin en çok istediği hedef olduğunu bildirmişti.
Bu sezon boyunca, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Sırp oyuncunun Münih'e transfer olabileceğine dair söylentiler hiç dinmedi. Ve bu, Vlahovic'in Bayern ile anıldığı ilk sezon değil. 2022'nin başlarında Juventus'a transfer olduğu sıralarda da bu tür spekülasyonlar vardı.
Juve ise Vlahovic ile sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak bir anlaşmaya varılması artık çok uzak bir ihtimal. İddiaya göre taraflar arasında tam bir sessizlik hakim. Bunun başlıca nedeninin maaş meselesi olduğu söyleniyor. 26 yaşındaki oyuncu net 12 milyon euro civarında kazanmaya devam etmek isterken, Torino yıllık maaşı hiç tereddüt etmeden yarıya indirmek istiyor. Sadece birkaç gün önce Gazzetta dello Sport'ta, hiçbir sonuca varılamayan beş (!) müzakere turundan bahsediliyordu.
Anthony Gordon: Bu sezonki performans istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı kartlar 46 17 5 4 1