Bu temel, "yeni BVB"yi ayakta tutmaya yeter mi? Niko Kovac, teknik direktör olarak kendini adeta yeniden keşfetmek zorunda

"Nereden geldiğimizi görmeliyiz" ifadesi, son on bir aydır BVB yetkililerinin sloganıydı. Durumu özetlemek gerekirse: Beşinci (2023/24) ve dördüncü (2024/25) sıralardan, birinde Şampiyonlar Ligi finaline, diğerinde ise çeyrek finaline ulaşılmıştı. Kupa'da ise takım, son 16 turunda ve ikinci turda elendi.

Gözlem süresini Jürgen Klopp döneminden bu yana geçen on bir sezonla genişletirsek, Westfalen ekibi teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Bundesliga'nın en iyi üçüncü sezonunu geçirdi. Bu aynı zamanda son yedi yılın en iyisi. Bu on bir sezonun sekizinde BVB daha fazla gol attı.

Dortmund yönetiminin sürekli atıfta bulunduğu son iki yılı bir kenara bırakırsak, kulüp sekiz sezonda beş kez ikinci, iki kez üçüncü ve bir kez dördüncü oldu. Şu açık: BVB gerçekten buradan geliyor. Bu, Westfalen ekibi için asgari standarttır; Almanya'nın açık ara ikinci en zengin kulübü olarak da öyle olması gerekir.