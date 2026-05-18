Ligde tüm takımlar arasında en iyi savunmaya sahip, rahat bir şekilde ikinci sırada yer alan bir takım; Şampiyonlar Ligi’nde mali açıdan acı veren bir “düşüş” (Genel Müdür Carsten Cramer); DFB Kupası’nın son 16 turunda talihsiz bir son… Borussia Dortmund’un 2025/26 sezonunun bilançosu, ana faaliyet alanı olan Bundesliga’ya odaklandığında iyi sayılabilir. Ancak bu bilanço, çok iyi olmaktan uzak ve önceki iki sezondan da pek iyi değil.
Bu temel, "yeni BVB"yi ayakta tutmaya yeter mi? Niko Kovac, teknik direktör olarak kendini adeta yeniden keşfetmek zorunda
"Nereden geldiğimizi görmeliyiz" ifadesi, son on bir aydır BVB yetkililerinin sloganıydı. Durumu özetlemek gerekirse: Beşinci (2023/24) ve dördüncü (2024/25) sıralardan, birinde Şampiyonlar Ligi finaline, diğerinde ise çeyrek finaline ulaşılmıştı. Kupa'da ise takım, son 16 turunda ve ikinci turda elendi.
Gözlem süresini Jürgen Klopp döneminden bu yana geçen on bir sezonla genişletirsek, Westfalen ekibi teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Bundesliga'nın en iyi üçüncü sezonunu geçirdi. Bu aynı zamanda son yedi yılın en iyisi. Bu on bir sezonun sekizinde BVB daha fazla gol attı.
Dortmund yönetiminin sürekli atıfta bulunduğu son iki yılı bir kenara bırakırsak, kulüp sekiz sezonda beş kez ikinci, iki kez üçüncü ve bir kez dördüncü oldu. Şu açık: BVB gerçekten buradan geliyor. Bu, Westfalen ekibi için asgari standarttır; Almanya'nın açık ara ikinci en zengin kulübü olarak da öyle olması gerekir.
Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin temeli gerçekten daha sağlam hale geldi mi?
Bu sezon elde edilen ikincilik, yani 2015'ten bu yana altıncı ikincilik, BVB'yi kulübün belirlediği hedeflerine uygun bir seviyeye geri getirmiştir. Kovac'ın çalışmalarını küçümsemeden söylemek gerekirse, ne daha fazlası ne de daha azı gerçekleşmiştir.
Son on yılın en iyi Dortmund savunmasından sorumlu olan 54 yaşındaki teknik adam (2015/16 sezonunda Thomas Tuchel ile birlikte), istatistiksel olarak iyi bir bilanceye sahip. 72 resmi maçın 43'ü kazanıldı ve sadece 16'sı kaybedildi. Kovac, takımı savunma açısından büyük ölçüde istikrara kavuşturdu, mücadele ruhunu aşıladı ve hücumda yüksek verimlilik kazandırdı.
Bu, her türlü övgüyü hak ediyor. Özellikle de yaz tatilinin ne kadar kısa ve ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası'nın ne kadar yorucu olduğunu düşünürsek. Spor direktörü Ole Book, önümüzdeki sezon bu "çok iyi temele" dayanmak istediklerini söyledi. Ancak bunun, yeni genel müdür Carsten Cramer'in "yeni BVB" sloganını taşıyacak kadar gerçekten bütünsel olarak daha istikrarlı hale gelip gelmediği oldukça tartışmalı.
BVB: 2015/16 sezonundan bu yana Bundesliga'daki sıralamaları
Sezon Teknik Direktör Sıralama Gol farkı Puan 2015/16 Thomas Tuchel 2 82:34 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Şahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
BVB'nin gelecekteki gelişimi böyle olacak
Hedeflenen gelişimin nasıl olması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok: Dortmundlular, Kovac döneminde şimdiye kadar nadiren görülen bir oyun anlayışını sergilemek istiyorlar. Hücumda daha cesur ve ileriye dönük oynamak, daha yaratıcı kombinasyonlar kurmak ve top hakimiyetinde rakiplerini daha baskın bir şekilde oyun dışı bırakmak istiyorlar. Bunun için, öncelikle belirli bir hayal gücü ve oyun kolaylığı getirecek, daha sonra ideal olarak yüksek transfer gelirleri elde edecek genç ve gelişime açık oyuncularla kadroyu güçlendirdiler ve güçlendirmeye devam edecekler.
Kağıt üzerinde bu harika görünüyor; taraftarlar, Books'un BVB'deki ilk transfer dönemini heyecanla bekleyebilirler. Ancak Dortmund'un son 72 resmi maçına bakıldığında, daha da heyecan verici soru şudur: Görünüşe göre bir yıl içinde ikinci kez erken sözleşme uzatması teklif edilecek olan Kovac, bu beklentileri gerçekten karşılayabilir mi?
Bunun için, teknik direktör olarak kendini neredeyse yeniden keşfetmesi gerekecek. Kovac, bugüne kadarki tüm görevlerinde, sıkı taktiksel kısıtlamalarıyla serbest oyunu teşvik etmekten çok bastıran, oyun odaklı bir defansif pragmatizm vaaz etti. Hırvat teknik adam, Dortmund'da geçirdiği sürede, genellikle son derece yaratıcılıktan yoksun ve öngörülebilir olan oyun anlayışını belirgin bir şekilde iyileştiremedi.
BVB, güçlü rakipler karşısında bariz eksiklikler sergiledi
İşte tam da bu nedenle kulüp yönetimi, gelişimde bir sonraki aşamaya geçilmesini talep ediyor. Şu sloganla: Defans iyi görünüyor, bu şekilde kalabilir, ama hücumda daha fazla güç görmek istiyoruz. Dolayısıyla, örneğin Kovac’ın bire bir durumlarda güçlü kanat oyuncularını kasten kadro dışı bırakma kararı da geri alınmış oluyor.
Bunun taktiksel açıdan başarılı olması için Kovac'ın alışılmış ve meşhur U pas şemasını (ayrıntılı açıklama için buraya tıklayın) önemli ölçüde değiştirmesi gerekiyor. Bu şema, defansif açıdan sağlam durmak için çok yardımcı oldu. Ancak hücumda bu yapı, ortalara büyük bir bağımlılığa yol açıyor. Julian Ryerson'ın sezonu 18 asistle (15 maça yayılmış) kapatması tesadüf değil.
Bu futbol anlayışıyla BVB, özellikle kendisiyle aynı seviyede veya kalitesel olarak daha üstün rakiplere karşı hızla sınırlarına ulaştı. Bu tür 16 karşılaşmada (Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham ve Bergamo'ya karşı) sadece dört galibiyet alındı. Dokuz maç kaybedildi ve 28 gol yendi.
BVB ve ikinci sıranın yanıltıcılığı
Bu sadece bir trendden ibaret değil. Dortmund, güçlü rakipler karşısında belirgin bir gerileme yaşadı. Takımda olgunluk, direnç ve kararlılık çok sık eksik kaldı. Bu durum, takımın kalitesine dair soru işaretleri yaratıyor. BVB, yıllardır çok fazla istikrarsız oyuncuyu kadrosunda barındırıyor. Örneğin, bekler Ryerson ve Daniel Svensson uluslararası üst düzeyde bir performans sergilemiyor, kadroda oyun gücü yüksek bir orta saha oyuncusu eksik ve gerçek liderler yok.
Ligdeki performanslar da, sonuçların ötesinde, çoğunlukla vasat bir kalitedeydi. Expected Points istatistiklerine göre, BVB beklenenden 11 puan daha fazla topladı - bu puanlar olmasaydı, sadece Stuttgart'a karşı daha iyi gol farkı sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne zar zor katılabilirdi. Bu durumun nedeni, çoğu durumda takımın kale önünde çok verimli oynaması ve az sayıda şansa rağmen (kısmen belirleyici) goller atmasıydı.
Bu nedenle, ikinci sırayı ve sezonu çok büyük bir başarı olarak değerlendirmek yanlış bir sonuçtur. Çünkü istikrar, otomatik olarak ilerleme anlamına gelmez. Ancak ilerleme, önümüzdeki yıl gerçekleşmelidir ve gerçekleşmelidir. Bunun için Kovac'ın yeniden sonuç vermesi, daha iyi ve şimdiye kadar olduğundan farklı bir şekilde çalışması gerekiyor.
