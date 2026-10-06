Getty Images Sport
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‘Bu teknik direktör kendisini Alex Ferguson sanıyor’ - Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo’ya yönelik ‘uygunsuz’ muamelesi nedeniyle Portekiz hocası Jorge Jesus’u sert sözlerle eleştirdi
Ronaldo, yedek kulübesi hayal kırıklığının ardından Portekiz kampından ayrıldı
Haberlere göre Al Nassr yıldızı, son Uluslar Ligi maçları sırasında yaşanan iletişim kopukluğunun ardından milli takım kampından erken ayrıldı; bu durum, tecrübeli oyuncunun yeni teknik ekip altındaki rolüne ilişkin bir tartışma başlattı. Gerilim, Portekiz'in Norveç ile karşılaşmasında zirveye çıktı; Ronaldo'ya, maçın son yarım saatinde oynatılacağı beklentisiyle ısınması talimatı verildi.
Ancak Jesus, 41 yaşındaki oyuncuyu sonunda sahaya sürmeme kararı aldı ve bu hamle, eski Real Madrid ve Juventus ikonunu yedek kulübesinde gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör daha sonra taktik değişikliklerin kendisini buna mecbur bıraktığını söyledi, ancak bu açıklama ikili arasındaki büyüyen çatlağı yatıştırmaya pek yetmedi.
- Getty Images Sport
Jesus'un menajerlik statüsünü küçümsemek
Ferdinand, eski takım arkadaşını savunmak için harekete geçti ve efsanevi golcüye yaklaşımı nedeniyle Jesus'u sert sözlerle eleştirdi. Rio Presents adlı podcast'inde konuşan Manchester United efsanesi, 2003 ile 2009 yılları arasında Old Trafford'da Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşmıştı ve durumla ilgili net bir değerlendirme yaptı.
"Cristiano Ronaldo çok kötü bir duruma sokuldu ve uygunsuz bir şekilde muamele gördü. Futbolda çok büyük bir geçmişi var. Jorge Jesus, Ronaldo'yu iyi yönetemedi ve ona bu şekilde davranmayı seçti ama bunun için hiçbir açıklama bulamıyorum. Bu teknik direktör kendisini Alex Ferguson ya da Pep Guardiola sanıyor," dedi.
"Kendisini neden büyük teknik direktörlerin arasına koyduğunu bilmiyorum. Buna bir açıklama bulamıyorum. Cristiano Ronaldo'ya hak ettiği saygıyı göstermeliydi."
Ferdinand, görevden alma ihtimali konusunda uyardı
Yorumcu, tecrübeli golcü ile teknik direktörü arasındaki sürtüşmenin doğrudan kötü oyuncu yönetiminin bir sonucu olduğunu savundu. Süperstarın rolünü açık şekilde ele almayan Jesus, büyük turnuvalarda Portekiz cephesinde daha önce yaşanan sıkıntıları yansıtan bir belirsizlik ortamı yarattı. Ferdinand'a göre Jesus'un kamuoyu önünde sorumluluk almaması, istikrara ihtiyaç duyan bir kadroda yalnızca yangına körükle gitmek anlamına geliyor.
Eski İngiltere milli futbolcusu, teknik direktörün görevde kalma ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı. "Teknik direktör gelip af dilemeli... aksi takdirde kovulur. Çıkıp, 'Dinleyin, bu durumu yanlış değerlendirdim' demeli" dedi.
- Getty Images Sport
Ronaldo'nun kalıcı rolü
Ronaldo'nun yaşı ve modern oyundaki taktik uyumu etrafındaki tartışmalara rağmen Ferdinand, eski takım arkadaşının milli takıma hâlâ çok şey katabileceğine inanmayı sürdürüyor. Savunmacıya göre asıl zorluk, oyuncunun egosu ile takımın sahadaki ihtiyaçları arasında doğru dengeyi bulmakta yatıyor.
Ferdinand, "Bence onun hâlâ oynayacağı bir rol var. Soru şu: İlk 11'de mi başlayacak, bazı maçlarda önemli bir yedek mi olacak, yoksa bazılarına ilk 11'de başlayıp diğerlerinde sonradan mı girecek? Konuşulması gereken konu bu ve ardından mesele sadece yapılan anlaşmalara saygı göstermek olacak. Bu teknik direktörler bir takımı yönetmeleri için para alıyor ama aynı zamanda insanları yönetmeleri için de para alıyor" dedi.
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