Ferdinand, eski takım arkadaşını savunmak için harekete geçti ve efsanevi golcüye yaklaşımı nedeniyle Jesus'u sert sözlerle eleştirdi. Rio Presents adlı podcast'inde konuşan Manchester United efsanesi, 2003 ile 2009 yılları arasında Old Trafford'da Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşmıştı ve durumla ilgili net bir değerlendirme yaptı.

"Cristiano Ronaldo çok kötü bir duruma sokuldu ve uygunsuz bir şekilde muamele gördü. Futbolda çok büyük bir geçmişi var. Jorge Jesus, Ronaldo'yu iyi yönetemedi ve ona bu şekilde davranmayı seçti ama bunun için hiçbir açıklama bulamıyorum. Bu teknik direktör kendisini Alex Ferguson ya da Pep Guardiola sanıyor," dedi.

"Kendisini neden büyük teknik direktörlerin arasına koyduğunu bilmiyorum. Buna bir açıklama bulamıyorum. Cristiano Ronaldo'ya hak ettiği saygıyı göstermeliydi."