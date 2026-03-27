"Bu tek seçenek!" BVB, FC Bayern'in eski yıldız oyuncusunu kadrosuna katacak mı?

Camara, Absolut Bayern adlı çevrimiçi portalına verdiği röportajda bu tür spekülasyonları yalanladı ve bunun yerine FC Bayern'e dönüş ihtimalini gündeme getirdi: "Dortmund'un Mathys'i gerçekten istediğini bilmiyorum, ama açıkçası Mathys'in Almanya'ya dönmesinin tek yolu Bayern'e geri dönmesidir. O, Bundesliga'da başka bir kulüpte oynayamaz. O, FC Bayern'i seviyor."

Tel, 2022 yazında Fransız birinci lig ekibi Stade Rennes'ten yaklaşık 20 milyon euroya Münih'e transfer olmuştu. Rekor şampiyonunda umut verici bir başlangıç yaptıktan sonra, Harry Kane'in gölgesinde yedek rolünden öteye geçemedi. Şubat 2025'te önce Tottenham'a kiralandı, ardından yaz aylarında 35 milyon euroya Kuzey Londra'ya kalıcı olarak transfer oldu.

Fransız forvet, Bayern formasıyla 83 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 16 gol attı, 7 asist yaptı.