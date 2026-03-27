Tottenham Hotspur'dan Mathys Tel'in menajeri Gadiri Camara, müvekkilinin Borussia Dortmund'a transfer olabileceğine dair söylentileri yalancı çıkardı. BVB'de ise santrfor Serhou Guirassy'nin yaz aylarında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
"Bu tek seçenek!" BVB, FC Bayern'in eski yıldız oyuncusunu kadrosuna katacak mı?
Camara, Absolut Bayern adlı çevrimiçi portalına verdiği röportajda bu tür spekülasyonları yalanladı ve bunun yerine FC Bayern'e dönüş ihtimalini gündeme getirdi: "Dortmund'un Mathys'i gerçekten istediğini bilmiyorum, ama açıkçası Mathys'in Almanya'ya dönmesinin tek yolu Bayern'e geri dönmesidir. O, Bundesliga'da başka bir kulüpte oynayamaz. O, FC Bayern'i seviyor."
Tel, 2022 yazında Fransız birinci lig ekibi Stade Rennes'ten yaklaşık 20 milyon euroya Münih'e transfer olmuştu. Rekor şampiyonunda umut verici bir başlangıç yaptıktan sonra, Harry Kane'in gölgesinde yedek rolünden öteye geçemedi. Şubat 2025'te önce Tottenham'a kiralandı, ardından yaz aylarında 35 milyon euroya Kuzey Londra'ya kalıcı olarak transfer oldu.
Fransız forvet, Bayern formasıyla 83 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 16 gol attı, 7 asist yaptı.
Mathys Tel, Tottenham ile küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya
Tottenham'da da uzun zamandır beklenen çıkış gerçekleşmedi. Teknik direktör Thomas Frank, Tel'e pek şans tanımadı ve onu çoğunlukla yedek kulübesinde tuttu. 20 yaşındaki oyuncu, ancak halefi Igor Tudor'un gelmesiyle birlikte daha fazla süre almaya başladı.
Ancak Tel, 31 resmi maçta sadece 3 gol ve 1 asist kaydetti. Tottenham ise genel olarak tam bir kabus sezonu yaşıyor ve ligde kalmak için bile endişelenmek zorunda. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu, Premier Lig'de 31. haftanın ardından 17. sırada bulunuyor ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde.
Tel'in Spurs ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Mathys Tel: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar
31
Gol
3
Asist
1
Oynama süresi
1244