De Bruyne, sahadaki birincil hedefinin kişisel istatistiklerin ötesine geçerek genç takım arkadaşları için standart belirlemek olduğunu belirtti. Onun oyun görüşü ve taktik liderliği, Maurice Dufrasne Stadyumu'ndaki mücadeleyi ilk dakikadan itibaren yönlendirdi.

Onun etkisi, Belçika'nın orta saha kontrolünü hiçbir zaman kaybetmemesini sağladı.

De Bruyne, "Genç oyuncular için örnek olarak liderlik etmeye çalışıyorum ve onlar da bunu kolayca takip ediyor" dedi. "Hâlâ katkı verebileceğimi hissediyorum. Futboldan keyif alıyorum ve asıl önemli olan da bu."