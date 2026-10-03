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‘Bu tarz bana uyuyor!’ Kevin De Bruyne, Belçika’nın ustalık dersinde tarihi dönüm noktasına ulaşmasının ardından konuştu
De Bruyne'den Belçika'nın baskın performansında tarihi dönüm noktası
Kevin De Bruyne, Liege'de Belçika'yı Türkiye karşısında UEFA Uluslar Ligi A'da 3-0'lık galibiyete taşıyan virtüöz bir performansa imza attı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10. dakikada perdeyi açtıktan sonra 60. dakikada uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla topu köşeye gönderdi.
İkinci gol, De Bruyne'nin kariyerindeki 201. ve De Rode Duivels formasıyla attığı 40. gol oldu.
Romelu Lukaku da maçın son bölümünde bir gol daha ekleyerek ev sahibi ekip için olağanüstü geceyi tamamladı.
- Beautiful Sports International
Oyun kurucu, Van Bommel'in taktik düzeninde parlıyor
Son düdüğün ardından konuşan De Bruyne, Belçika'nın mevcut ivmesinden duyduğu tam memnuniyeti dile getirdi. Artık kulüp futbolunu Napoli'de oynayan tecrübeli orta saha, Mark van Bommel'in taktik yaklaşımının güçlü yönlerini kusursuz şekilde tamamladığını vurguladı.
De Bruyne, üst düzey performansını sürdürmesinin arkasındaki itici gücün hâlâ futboldan aldığı keyif olduğunu belirtti.
"Bu harika," De Bruyne, VTM'ye konuştu. "Zaten kendimi iyi hissediyordum ve şimdi buna üç iyi maç da ekledik. Bu futbol tarzı bana uyuyor. İyi bir başlangıç yaptık ve bunun üzerine koymaya çalışacağız."
Kaptan, Belçika'nın yeni nesli için akıl hocalığı rolünü benimsiyor
De Bruyne, sahadaki birincil hedefinin kişisel istatistiklerin ötesine geçerek genç takım arkadaşları için standart belirlemek olduğunu belirtti. Onun oyun görüşü ve taktik liderliği, Maurice Dufrasne Stadyumu'ndaki mücadeleyi ilk dakikadan itibaren yönlendirdi.
Onun etkisi, Belçika'nın orta saha kontrolünü hiçbir zaman kaybetmemesini sağladı.
De Bruyne, "Genç oyuncular için örnek olarak liderlik etmeye çalışıyorum ve onlar da bunu kolayca takip ediyor" dedi. "Hâlâ katkı verebileceğimi hissediyorum. Futboldan keyif alıyorum ve asıl önemli olan da bu."
- Belga
Dönüm noktasına ulaşan oyun kurucu, A Grubu hedeflerine odaklandı
De Bruyne ve Belçika, Liege'den A Grubu'nda üç maçta topladıkları altı puanla ikinci sırada ayrılıyor. Tecrübeli kaptan, Belçika yaklaşan maç günlerinde grup lideri Fransa'yı takip ederken sansasyonel bireysel formunu sürdürmeyi hedefliyor.
Türkiye ise puansız şekilde tablonun son sırasında yer alıyor.
De Bruyne, bir sonraki milli maçta Belçika'ya örnek olarak liderlik etmeyi sürdürmeyi amaçlıyor.
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