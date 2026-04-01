"Bu tartışmaya girmek istemiyorum" - Thomas Tuchel, Japonya'ya karşı 'acı verici' yenilginin ardından İngiltere'nin 'baskı' sorusuna sert yanıt verdi

Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, Japonya'ya karşı alınan bu hazırlık maçı yenilgisi, geçen hafta Uruguay ile oynanan beraberliğin ardından İngiltere için bir başka gerçeklik kontrolü oldu. Topa hakimiyet açısından uzun süre üstünlük kurmalarına rağmen, bir anlık konsantrasyon kaybı Brighton'ın yıldızı Mitoma'nın kontra atakta gol atmasına yol açtı ve ev sahibi takım, Elliot Anderson'ın direkten dönen şutuna rağmen beraberliği yakalayamadı.

Sonucu değerlendiren ve hayal kırıklığı yaşadığı belli olan Tuchel, ev sahibi seyircilerin önünde yenilginin kabul edilmesi zor bir durum olduğunu itiraf etti. “Elbette acı verici. Kaybetmek her zaman acı vericidir ve evinde kaybetmek çok daha acı vericidir. Çok da büyük bir hatadan dolayı değil, ilk yarıdaki tek bir kontra ataktan dolayı cezalandırıldık. Bu maçlara ihtiyacımız var, zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz, birkaç oyuncumuz da kadroda yoktu,” diye ekledi teknik direktör.