"Bu tartışmaya girmek istemiyorum" - Thomas Tuchel, Japonya'ya karşı 'acı verici' yenilginin ardından İngiltere'nin 'baskı' sorusuna sert yanıt verdi
Tuchel, 'ağır forma' tartışmalarını sonlandırdı
Ulusal stadyumda yaşanan sinir bozucu 1-0 mağlubiyetin ardından Tuchel’e, İngiltere’yi temsil etmenin getirdiği baskının mevcut kadrosundaki yıldızlar için fazla olup olmadığı soruldu. Alman teknik direktör, ITV Sport’taki bu soru dizisine sert bir yanıt vermeden önce uzun bir duraklama yaptı: “Hayır. Öyle düşünmüyorum. Bu tartışmaya girmek istemiyorum çünkü ne yapmak istediğimiz ve nasıl oynamak istediğimiz çok açık ve ben daha çok ilkelere, eyleme, düşünceye ve bunun ne anlama geldiğine odaklanıyorum. İngiltere için oynamak baskı ve gürültü getirir. Durum budur. Oyuncuların buna nasıl uyum sağladığını görmemiz gerekiyor ve bunu ancak denediğimizde görebiliriz, bu yüzden denedik ve bundan ders çıkarmalıyız."
Evinde alınan yenilgi 'çok acı verici'
Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, Japonya'ya karşı alınan bu hazırlık maçı yenilgisi, geçen hafta Uruguay ile oynanan beraberliğin ardından İngiltere için bir başka gerçeklik kontrolü oldu. Topa hakimiyet açısından uzun süre üstünlük kurmalarına rağmen, bir anlık konsantrasyon kaybı Brighton'ın yıldızı Mitoma'nın kontra atakta gol atmasına yol açtı ve ev sahibi takım, Elliot Anderson'ın direkten dönen şutuna rağmen beraberliği yakalayamadı.
Sonucu değerlendiren ve hayal kırıklığı yaşadığı belli olan Tuchel, ev sahibi seyircilerin önünde yenilginin kabul edilmesi zor bir durum olduğunu itiraf etti. “Elbette acı verici. Kaybetmek her zaman acı vericidir ve evinde kaybetmek çok daha acı vericidir. Çok da büyük bir hatadan dolayı değil, ilk yarıdaki tek bir kontra ataktan dolayı cezalandırıldık. Bu maçlara ihtiyacımız var, zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz, birkaç oyuncumuz da kadroda yoktu,” diye ekledi teknik direktör.
Sakatlık krizi, Dünya Kupası hazırlıklarını aksatıyor
Japonya'ya karşı alınan yenilgiye, İngiltere teknik ekibini endişelendiren ve giderek uzayan sakatlar listesi de eklendi. Yerel ligin son haftalarına bakarken Alman teknik adam, yıldız oyuncularının fiziksel durumları konusunda tedirgin olduğunu itiraf etti.
Tuchel, "Hafta sonu ve sonraki günlerde televizyon izlemek korkutucu olacak, çünkü bundan sonra her kas sakatlığı bir oyuncunun kadroda yer alamaması anlamına gelebilir" dedi. "Oyuncuların gitmesi bir şey, sakatlanması da başka bir şey; her halükarda hoş bir durum değil ama kampımızda bizim için kilit isim olan Jordan Henderson yok, Declan Rice yok, Bukayo [Saka] yok.
"Onlar kulüplerinin kaptanları ve standartları belirleyen isimler. Bir de Harry Kane kadrodan düştü, yani liderlik grubu neredeyse tamamen yok. Bu durum elbette takımı etkiliyor... Bundan sonraki sekiz hafta için endişeliyim elbette ve umarım oyuncular için her şey yolunda gider, sağlıklı kalırlar."
Kader belirleyici kadro seçimi yaklaşıyor
Mart ayı uluslararası maç arası sona erdiğine göre, Tuchel'in dikkati Haziran ayında Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak son hazırlık maçlarına yöneliyor. Alman teknik adam, o zamana kadar Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadrosunu belirlemiş olacak ve tercih ettiği ilk 11'i çok daha net bir şekilde görebilecek.