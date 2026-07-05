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Ryan Tolmich

Çeviri:

“Bu tam da olması gerektiği gibi” - Folarin Balogun’un cezasıyla ilgili son gelişme, forvetin Belçika maçı için sahaya çıkabileceğini ortaya çıkarınca Christian Pulisic ve ABD Milli Takımı’nın yıldızları şaşkına döndü

Analysis
ABD
F. Balogun
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika
Dünya Kupası

Amerikan futbolunun en ünlü yıldızları, Pazar günkü haberi herkesle aynı şekilde öğrendiler ve şimdi 16'lı tur maçında bundan yararlanmayı dört gözle bekliyorlar.

SEATTLE -- İlk başta Chris Richards bunun yapay zeka (AI) olduğunu düşündü. Birinin hesabı ele geçirilmiş olmalıydı ya da benzeri bir şey. Sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olamayacağına inanıyordu, ancak daha sonra bu haber, Pazar günkü antrenmana giderken ABD erkek milli takımının otobüsünde yayılmaya başladı.

ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) oyuncuları tek tek kendi sosyal medya hesaplarına giriş yaptılar ve tek tek bunun doğru olduğunu anladılar. Folarin Balogun’un cezasının askıya alındığı açıklanmıştı; bu ifade biraz garip olsa da yine de doğruydu. Önemli olan, bunun resmi olarak açıklanmış olmasıydı: USMNT’nin ilk 11’inde yer alan forvet oyuncusu, Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Belçika ile oynanacak maçta forma giyebilecek.

Richards, herkesin haberi aldığı anları anlatırken, “Otobüste zaten coşku doluyduk,” dedi. “Arkada hoparlörümüz vardı, müzik dinliyorduk; sonra biri bir şey söyledi, bir başkası başka bir şey söyledi, ama kimse bunu doğrulamak istemedi. Buraya gelir gelmez bunun doğru olduğunu öğrendik.”

Richards sözlerine şöyle devam etti: "Balo'nun ne zaman öğrendiğini bilmiyorum. Bizden önce biliyorsa da bunu sakladı, ama sanırım çoğumuz ilk başta bunun yapay zeka (AI) olduğunu düşündük. Bence gerçekten çok heyecanlıyız. Sosyal medyadan öğrendik, bu da çok hoştu. Hala birçok soru işareti var, ama genel olarak çok mutlu ve heyecanlıyız."

Bu karar her şeyi değiştiriyor. Bu karar sayesinde, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda parlayan yıldızı, takımın en önemli maçında forma giyebilecek. Onu o maçtan men eden ilk karar tartışmalıydı. Statüsünü geri kazandıran bu karar da şüphesiz öyle.

Ancak ABD Milli Takımı için önemli olan tek şey, Balogun’un geri dönmüş olması; bu dönüş, en dramatik koşullarda gerçekleşmiş olsa bile.

Richards, “Gerçekten güçlü bir Belçika takımıyla oynayacağımızı bilmek ve as forvetimizin geri döndüğünü bilmek çok heyecan verici; bu bize belki de biraz daha fazla güç verecektir,” dedi.

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    Haberi duymak

    Richards, bu duruma inanamayan tek kişi değildi. Haber ABD Milli Takımı’nda yayılmaya başladıkça, çeşitli duygular ortaya çıktı. Ancak bunların çoğu heyecana dönüştü.

    Christian Pulisic, "Sosyal medyada görmedim," dedi. "Bazı arkadaşlar bana söyledi ve haber yayılınca herkes bunu konuşmaya başladı. Bu gerçek."

    Pulisic ve Richards’ın da belirttiği gibi, haber sosyal medyada hızla yayıldı. Ardından FIFA, turnuva öncesinde Cristiano Ronaldo’nun cezasını askıya almak için kullanılan aynı madde olan FDC’nin 27. maddesine atıfta bulunan bir açıklama yaptı. Bir sözcüsüne göre “disiplin komitesiyle süreci yürüten” U.S. Soccer, kısa bir süre sonra kendi açıklamasını yayınladı.

    “Disiplin Komitesi’nin kararını kabul ediyoruz ve Folarin Balogun’un yarın maçta oynayabileceğinden memnuniyet duyuyoruz,” dedi ABD Futbol Federasyonu. “Tüm dikkatimiz Seattle’da Belçika ile oynayacağımız Son 16 maçı üzerindedir ve muhteşem taraftarlarımızın desteğinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

    Richards’ın aktardığına göre, Balogun’un bu habere tepkisi ise nispeten ölçülüydü. Dikkatler çok kısa sürede iyi haberden ziyade önlerindeki göreve yöneldi.

    "Bence şu anda sakinliğini koruyor," dedi savunma oyuncusu. "Bunun doğru olup olmadığı konusunda hâlâ endişeliydi sanırım, ama bence çok heyecanlı."

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    Kararın kendisi

    Balogun’un Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmesinden bu yana, ABD Erkek Milli Takımı’nın ruh hali değişmedi. Tüm hafta boyunca oyuncular aynı şeyi söylediler: Karara katılmasalar bile, kararı kabul ediyorlar. Balogun da Cuma günü, o sırada devam eden cezasını konu alan basın toplantısında bu konuya değindi.

    "Kendinize haksızlık yapıldığını hissedebilirsiniz, ancak bu saygısız davranmak ya da doğru olanı yapmamak için bir mazeret değildir," dedi. "Her maçtan sonra herkesin elini sıkmaya çalışırım. Bu maçta da durum farklı değildi. Benim için en önemli şey, izleyenlere doğru bir örnek olmaktır.

    "Şunun farkındayım: Dünya Kupası, birçok Amerikalı izleyicinin bu turnuvayı ilk kez izlediği bir fırsat olabilir. İnsanlara, başınıza ne gelirse gelsin, iyi ya da kötü, kendiniz olmaya devam etmenin önemini göstermek çok önemli."

    FIFA’nın kararında kararın kendisi hakkında hiçbir şey belirtilmiyor. Kararda sadece Balogun’un cezasının askıya alındığı belirtiliyor.

    FIFA’nın atıfta bulunduğu tüzükte şöyle deniyor: “Yargı organı, bir disiplin cezasının uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya almaya karar verebilir. Askıya alınan cezadan yararlanan kişi, deneme süresi içinde benzer nitelikte ve ciddiyette başka bir ihlalde bulunursa, askıya alma kararı yargı organı tarafından iptal edilir ve yeni ihlal nedeniyle verilecek ek cezaya halel getirmeksizin ceza uygulanır.”

    Elbette bu madde daha önce de atıfta bulunulmuştu. Cristiano Ronaldo, bu turnuva öncesinde benzer bir karardan yararlanmıştı; FIFA, Ronaldo’nun Dünya Kupası’nın başlangıcında cezalı kalmasını önlemek için benzer bir karar vermişti.

    Kuralın kendisine gelince, ABD Milli Takımı oyuncularının hepsi FIFA kural kitabının ince ayrıntılarına aşina olmadıklarını söylediler. Her ne şekilde olursa olsun, Balogun’un oynayabilecek durumda olacağından dolayı sadece mutlular.

    "Balo bu durumu çok iyi idare etti ve bence takım da iyi idare etti," dedi Pulisic. "Buraya şikayet etmek ya da bir şeyleri vurgulamak için gelmedik. Bu tür durumları iyi bir şekilde idare etmelisiniz; böyle davrananlara da iyi şeyler olur. O çok olumluydu. Sanırım bu doğru olan şey."

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Balogun'un etkisi

    Bunun sahada ABD Milli Takımı için ne anlama geldiğini ne kadar vurgulasak azdır. En azından rakip ceza sahası bölgesinde Balogun, takımın en iyi oyuncusu olmuştur. Bu turnuvada şu ana kadar üç gol attı ve takımın hücumunun ve presinin itici gücü oldu. Onun sahada olması, ABD Milli Takımı’nın Son 16 turundaki şansını anında artırıyor.

    Pulisic, “Balo her zaman hazırdır,” dedi. “Top bendeyken de, başkalarında da, onun sürekli koşular yaptığını hissediyorum. Çok güçlü, hızlı ve pek çok iyi şey yapıyor.”

    Richards ise şunları ekledi: "Monaco'da iyi bir sezon geçirdi ve buraya da aynı ivmeyle geldi."

    Bu durum ABD Milli Takımı’nın kendi ivmesine katkıda bulunsa da, Belçika’nın ivmesine nasıl etki edeceği konusunda soru işaretleri var. Bir hafta boyunca Ricardo Pepi, Haji Wright veya ABD Milli Takımı’nın diğer seçeneklerine karşı hazırlık yapan Belçika, birdenbire dikkatini tekrar Balogun’a çevirdi. Bu bir avantaj olabilir mi?

    "Bilmiyorum," dedi Pulisic. "Elbette kadrolar her zaman değişir, değil mi? Maçlardan önce, yarın onların forvetinde kimin oynayacağını biz de bilmiyoruz. Durumlar değişir ve evet, bunu duyduklarına göre, farklı seçeneklere hazırlıklı olmaları gerekecek."

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  • Belçika Maçı Hazırlıkları

    Haberin duyulmasından kısa bir süre sonra, ABD Erkek Milli Takımı antrenman için sahaya çıktı. Balogun, rondo antrenmanının ortasında yer alarak antrenmana başladı. Heyecan doruk noktasına ulaşmıştı ve ABD Erkek Milli Takımı, hazırlıklarının son gününe başlarken adımlarında ekstra bir canlılık vardı.

    Takım arkadaşlarının söylediğine göre, Balogun tüm hafta boyunca bu hazırlık sürecinin bir parçası oldu. Kimse onun gerçekten oynayacağını beklemiyordu, ancak o tüm hafta boyunca antrenmanlara katıldı, hazır kalmak ve takım arkadaşlarını hazırlamak için elinden geleni yaptı. Bu nedenle, Balogun'un hazırlığı konusunda herhangi bir endişe yok; takım arkadaşları, onun bu süreci gerçekten her zamanki gibi ele aldığını söylüyor.

    Richards, “Başka kimsenin hazırlıklarından bahsetmek istemiyorum,” dedi, “ama Flo açısından zihinsel olarak, kim oynarsa oynasın, hepimiz yarın için hazırdık.”

    Alex Freeman da şunları ekledi: “Zihinsel olarak iyi durumda olacak. Muhtemelen kariyeri boyunca zaten zorluklar yaşamıştır ve bence bu, onun için muhtemelen alışık olduğu bir durum. Elbette tam olarak bu durum değil belki, ama genel olarak zorluklarla başa çıkma konusunda. Bence zihinsel olarak hazır. O güçlü bir adam. Bence sahaya çıkıp etkili olmaya zihinsel olarak hazır.”

    Şimdi, bu etkiyi yaratmak Balogun’a kalmış. Büyük karar öncesinde ve sonrasında yaşanan tartışmalara rağmen, şimdi oynanacak bir maç var. Eğer ABD Milli Takımı sahaya çıkıp Dünya Kupası macerasını Belçika’nın elinde sonlandırırsa, bunların hiçbir önemi kalmaz. Ancak sahaya çıkıp kazanırlarsa, her şeyin önemi olabilir.

    Şu anda tüm gözler Balogun’da ve USMNT’de; takım, beklenmedik bir şekilde tam kadroyla bu büyük maça çıkıyor.

    "Onsuz oynamaya hazırdık," dedi Pulisic. "Onunla oynama fırsatı bulduk, bu bizim için harika. En çok da onun adına mutluyum. Yüzündeki o gülümsemeyi görünce, oynamayı hak ettiğini anlıyorsunuz."

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