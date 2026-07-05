SEATTLE -- İlk başta Chris Richards bunun yapay zeka (AI) olduğunu düşündü. Birinin hesabı ele geçirilmiş olmalıydı ya da benzeri bir şey. Sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olamayacağına inanıyordu, ancak daha sonra bu haber, Pazar günkü antrenmana giderken ABD erkek milli takımının otobüsünde yayılmaya başladı.

ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) oyuncuları tek tek kendi sosyal medya hesaplarına giriş yaptılar ve tek tek bunun doğru olduğunu anladılar. Folarin Balogun’un cezasının askıya alındığı açıklanmıştı; bu ifade biraz garip olsa da yine de doğruydu. Önemli olan, bunun resmi olarak açıklanmış olmasıydı: USMNT’nin ilk 11’inde yer alan forvet oyuncusu, Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Belçika ile oynanacak maçta forma giyebilecek.

Richards, herkesin haberi aldığı anları anlatırken, “Otobüste zaten coşku doluyduk,” dedi. “Arkada hoparlörümüz vardı, müzik dinliyorduk; sonra biri bir şey söyledi, bir başkası başka bir şey söyledi, ama kimse bunu doğrulamak istemedi. Buraya gelir gelmez bunun doğru olduğunu öğrendik.”

Richards sözlerine şöyle devam etti: "Balo'nun ne zaman öğrendiğini bilmiyorum. Bizden önce biliyorsa da bunu sakladı, ama sanırım çoğumuz ilk başta bunun yapay zeka (AI) olduğunu düşündük. Bence gerçekten çok heyecanlıyız. Sosyal medyadan öğrendik, bu da çok hoştu. Hala birçok soru işareti var, ama genel olarak çok mutlu ve heyecanlıyız."

Bu karar her şeyi değiştiriyor. Bu karar sayesinde, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda parlayan yıldızı, takımın en önemli maçında forma giyebilecek. Onu o maçtan men eden ilk karar tartışmalıydı. Statüsünü geri kazandıran bu karar da şüphesiz öyle.

Ancak ABD Milli Takımı için önemli olan tek şey, Balogun’un geri dönmüş olması; bu dönüş, en dramatik koşullarda gerçekleşmiş olsa bile.

Richards, “Gerçekten güçlü bir Belçika takımıyla oynayacağımızı bilmek ve as forvetimizin geri döndüğünü bilmek çok heyecan verici; bu bize belki de biraz daha fazla güç verecektir,” dedi.