Avrupa’da özellikle FC Barcelona ve Paris Saint-Germain’de forma giyerek dünya çapında ün kazanan bu profesyonel futbolcu, Norveç’e karşı oynanan maçın (1-2) bitiş düdüğünün hemen ardından milli takımdan kesin olarak ayrıldığını açıkladı. "Denedim, gerçekten denedim. Artık bitti. Burada başlamıştım, burada da bitirdim," diye konuştu Neymar Brezilya televizyonunda.

Böylece, toplam 130 milli maçta 80 gol atan Neymar, Selecao’dan ayrılıyor. Bu istatistikle ülkesinin tek başına en çok gol atan oyuncusu olarak veda eden Neymar, bu istatistikte merhum efsane Pele’yi bile geride bıraktı.