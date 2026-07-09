Buna göre, 34 yaşındaki yıldız forvet, futbol ayakkabılarını vaktinden önce tamamen rafa kaldırmayı ciddi ciddi düşünüyor. Neymar şu anda memleketi FC Santos ile sözleşmeli durumda. Bu sözleşme takvim yılının sonuna kadar devam edecek, ancak son zamanlarda yaşanan hayal kırıklıkları göz önüne alındığında, forvetin bu sözleşmeyi yerine getirip getirmeyeceği, memleketinde tamamen belirsiz olarak görülüyor.
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Bu tam bir sürpriz olurdu! Dünya Kupası'nda Brezilya'nın elenmesinin ardından Neymar'la büyük bir kavga çıkacak mı?
Avrupa’da özellikle FC Barcelona ve Paris Saint-Germain’de forma giyerek dünya çapında ün kazanan bu profesyonel futbolcu, Norveç’e karşı oynanan maçın (1-2) bitiş düdüğünün hemen ardından milli takımdan kesin olarak ayrıldığını açıkladı. "Denedim, gerçekten denedim. Artık bitti. Burada başlamıştım, burada da bitirdim," diye konuştu Neymar Brezilya televizyonunda.
Böylece, toplam 130 milli maçta 80 gol atan Neymar, Selecao’dan ayrılıyor. Bu istatistikle ülkesinin tek başına en çok gol atan oyuncusu olarak veda eden Neymar, bu istatistikte merhum efsane Pele’yi bile geride bıraktı.
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Neymar: Ancelotti’den sürpriz adaylık
Sakatlıklara yatkın bu tecrübeli oyuncunun bir kez daha Dünya Kupası’na katılabilmesi, birçok uzman için beklenmedik bir gelişmeydi. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2023 yılının sonundan bu yana tek bir milli maç bile oynamamış olan Neymar’ı sürpriz bir şekilde nihai kadroya çağırmıştı.
Turnuva boyunca Neymar, sonuçta iki maçta forma giyebildi: İskoçya ile oynanan son grup maçı ve söz konusu Norveç ile oynanan son 16 turu karşılaşmasında sahaya çıktı. İskandinav rakibe karşı, uzatmaların son dakikalarında (90+10) penaltıdan 1-2'lik skoru belirleyen golü attı; ancak bu gol, maçın gidişatını değiştiremedi ve sadece skoru güzelleştiren bir gol olarak kaldı.
Lothar Matthäus, Neymar’a sert sözlerle yüklendi
Takım kaptanının elenme şekli ve kişisel tavırları, kısmen sert eleştirilere yol açtı. Lothar Matthäus, televizyon yorumcusu sıfatıyla Neymar’ı acımasızca eleştirdi. "Brezilya'nın elenmesine sevindim. Bu sızlanmaları ve abartılı jestleri artık görmeye tahammül edemiyorum," diyen Almanya'nın en çok milli forma giyen futbolcusu, ücretli TV kanalı Sky için yazdığı köşe yazısında açık sözlü bir tavır sergiledi.
Matthäus, özellikle maçın sonlarında atılan penaltı golüyle ilgili Neymar’ın davranışını eleştirdi. Takımın elenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir anda zaman kaybetmek yerine, penaltıyı atacak olan oyuncu, vuruş öncesinde Norveç kalecisi Örjan Nyland ile hararetli söz düellolarına girdi.
Penaltıyı gole çevirdikten sonra bile 34 yaşındaki oyuncu, kalecinin önüne gidip kışkırtıcı bir şekilde sevinç gösterisinde bulundu – Selecao’nun uzatmalara kalmak için acilen bir gole daha ihtiyacı olmasına rağmen, değerli saniyeler boşa geçti.
"Penaltıyı hızlıca kullanmak yerine, Neymar vuruş öncesinde ve sonrasında kaleciyle tartıştı. Bu davranışından, takımın başarısını kendi egosunun üstünde tuttuğu anlaşılıyor," dedi Matthäus.
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