"Bu tam bir saçmalık!": Real Madrid'in süperstarı, Bayern Münih'e karşı alınan yenilgide yaşanan bir olay nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı

Keane, Alexander-Arnold'un eleştirmeni olarak biliniyor ve 27 yaşındaki oyuncu hâlâ Liverpool forması giyerken onu eleştirmişti. Geçen yıl, Alexander-Arnold'un Madrid'e transferi henüz belirsizken, Keane "Stick to Football" podcast'inde İngiliz oyuncunun Real Madrid'e uygunluğundan şüphe duymuştu: "Trent Alexander-Arnold Real Madrid'e transfer olursa, iyi şanslar - sanki Real'de savunma yapmayı bilmiyorlarmış gibi," diyerek o zaman da Alexander-Arnold'un savunma kalitesini sorgulamıştı.

LFC'de toplam 21 yıl geçirdikten sonra Alexander-Arnold, geçen yaz 10 milyon euro transfer ücreti karşılığında Madrid'e transfer olmuştu. Tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle de Liverpool doğumlu oyuncu, İspanya'da şu ana kadar kalıcı bir izlenim bırakamadı; bugüne kadar Real formasıyla 23 maçta 5 asist kaydetti.

Olumlu tarafı: Alexander-Arnold bu beş asistin üçünü son üç maçta yaptı; Bayern karşısında da pasör olarak parladı ve Kylian Mbappe'nin (74. dakika) 1-2'lik skoru belirleyen golünü hazırladı. "Maçtan önce, savunmalarının arkasına nasıl koşmamız gerektiğini, kanat beklerinin arkasına koşu yollarıyla nasıl girileceğini konuştuk ve orada bir fırsat gördüm," diye açıkladı Alexander-Arnold, CBS'ye yaptığı asistle ilgili olarak. "Kylian'ın koştuğunu gördüm, topu çok güçlü bir şekilde oynadım ve o da çok iyi iş çıkardı."

Alexander-Arnold, kısa süre önce İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından Mart ayı sonunda Uruguay (1-1) ve Japonya (0-1) ile oynanan hazırlık maçlarının kadrosuna alınmayarak acı bir darbe aldı. Tuchel, bunun Alexander-Arnold aleyhine değil, açıkça diğer oyuncular lehine alınan bir karar olduğunu açıkladı. "Mesele Trent'in bize ne veremediği değil," dedi Alman teknik direktör. "Trent'in neler yapabileceğini ve güçlü yanlarının neler olduğunu çok iyi biliyorum."

Tuchel, geçen yılın Haziran ayından bu yana Alexander-Arnold'u kadroya almadı; o dönemde Real Madrid'in yıldızı, toplam 34 milli maçının sonuncusunu da oynamıştı. Sezonun son aşamasında Alexander-Arnold, Tuchel'i yazın Dünya Kupası'na götürmesi için ikna etmek için elinden geleni yapacak.