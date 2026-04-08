"Bıktım artık. Her önemli maçta aynı şey oluyor," diye haykırdı eski Manchester United kaptanı ve orta sahanın pas makinesi, Salı akşamı CBS'de televizyon yorumcusu olarak Alexander-Arnold hakkında konuşurken. İrlandalıyı özellikle rahatsız eden şey, eski Liverpool oyuncusunun muazzam hücum yeteneklerinden sürekli bahsedilirken, savunma performansının ise her seferinde büyük ölçüde yetersiz kalması.
Çeviri:
"Bu tam bir saçmalık!": Real Madrid'in süperstarı, Bayern Münih'e karşı alınan yenilgide yaşanan bir olay nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
"Bu seviyede, Şampiyonlar Ligi'nde, öylece konsantrasyonunu kaybetmemelisin," diyerek Keane, 41. dakikada Luis Diaz'ın attığı Bayern'in açılış golünde Alexander-Arnold'un performansına değindi. Kolombiyalı oyuncu, pozisyonun oluşumunda Real Madrid'li savunmacının arkasından kaçmış ve ardından Serge Gnabry'nin attığı güzel pası, rakip baskısı olmadan soğukkanlılıkla ağlara göndermişti.
"Bu çocukça bir hata. Sanki orada yokmuş gibi Luis Diaz'ın yanından geçmesine izin vermek mi? Bu saçmalık! Yapmayın ama," diye bağırdı Keane. Alexander-Arnold, "hala hayatında hiç sağ bek oynamamış gibi" savunma yapıyor. Önemli maçlar harika savunmacılar gerektirir ve şu anda o, öyle olmaktan çok uzak," dedi 1993 ile 2005 yılları arasında Manchester United formasıyla toplam 479 resmi maça çıkan 54 yaşındaki Keane.
- Getty Images Sport
Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'in FC Bayern'e attığı golün asistini yaptı
Keane, Alexander-Arnold'un eleştirmeni olarak biliniyor ve 27 yaşındaki oyuncu hâlâ Liverpool forması giyerken onu eleştirmişti. Geçen yıl, Alexander-Arnold'un Madrid'e transferi henüz belirsizken, Keane "Stick to Football" podcast'inde İngiliz oyuncunun Real Madrid'e uygunluğundan şüphe duymuştu: "Trent Alexander-Arnold Real Madrid'e transfer olursa, iyi şanslar - sanki Real'de savunma yapmayı bilmiyorlarmış gibi," diyerek o zaman da Alexander-Arnold'un savunma kalitesini sorgulamıştı.
LFC'de toplam 21 yıl geçirdikten sonra Alexander-Arnold, geçen yaz 10 milyon euro transfer ücreti karşılığında Madrid'e transfer olmuştu. Tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle de Liverpool doğumlu oyuncu, İspanya'da şu ana kadar kalıcı bir izlenim bırakamadı; bugüne kadar Real formasıyla 23 maçta 5 asist kaydetti.
Olumlu tarafı: Alexander-Arnold bu beş asistin üçünü son üç maçta yaptı; Bayern karşısında da pasör olarak parladı ve Kylian Mbappe'nin (74. dakika) 1-2'lik skoru belirleyen golünü hazırladı. "Maçtan önce, savunmalarının arkasına nasıl koşmamız gerektiğini, kanat beklerinin arkasına koşu yollarıyla nasıl girileceğini konuştuk ve orada bir fırsat gördüm," diye açıkladı Alexander-Arnold, CBS'ye yaptığı asistle ilgili olarak. "Kylian'ın koştuğunu gördüm, topu çok güçlü bir şekilde oynadım ve o da çok iyi iş çıkardı."
Alexander-Arnold, kısa süre önce İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından Mart ayı sonunda Uruguay (1-1) ve Japonya (0-1) ile oynanan hazırlık maçlarının kadrosuna alınmayarak acı bir darbe aldı. Tuchel, bunun Alexander-Arnold aleyhine değil, açıkça diğer oyuncular lehine alınan bir karar olduğunu açıkladı. "Mesele Trent'in bize ne veremediği değil," dedi Alman teknik direktör. "Trent'in neler yapabileceğini ve güçlü yanlarının neler olduğunu çok iyi biliyorum."
Tuchel, geçen yılın Haziran ayından bu yana Alexander-Arnold'u kadroya almadı; o dönemde Real Madrid'in yıldızı, toplam 34 milli maçının sonuncusunu da oynamıştı. Sezonun son aşamasında Alexander-Arnold, Tuchel'i yazın Dünya Kupası'na götürmesi için ikna etmek için elinden geleni yapacak.
Real Madrid, Bayern Münih'teki rövanş maçında durumu tersine çevirmeyi umuyor
Bu arada Real, maçın son dakikalarında Bayern karşısında beraberliği yakalamak için bastırdı, ancak sonuçta kıl payı bir mağlubiyetle yetindi. Böylece Alexander-Arnold ve arkadaşları, önümüzdeki Çarşamba günü Münih'te oynanacak rövanş maçında, Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalabilmek için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalacak.
"Allianz Arena'da kazanmak çok zor bir görev olacak, ancak böyle bir kulüpte bu tür anlarda sınırlarımızı aşıyoruz," diyerek Alexander-Arnold yine de umutlu olduğunu gösterdi. Bayern ile ikinci karşılaşma gündeme gelmeden önce, Real Cuma günü kendi liginde FC Girona ile karşılaşacak. Lider FC Barcelona ile arasındaki farkın (şu anda yedi puan) daha da açılmasını ve böylece İspanya şampiyonluğu şansını tamamen kaybetmemek için galibiyet mutlak bir zorunluluk.
- Getty Images
Trent Alexander-Arnold: Real Madrid'deki istatistikleri
Maçlar
Goller
Asistler
23
0
5