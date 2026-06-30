Almanya basketbol milli takımının kaptanı Salı günü Berlin'de bu sistem hakkında "Bana göre saçmalık" dedi: "Dünya Şampiyonası'nı kazandık, aslında zaten elemeyi geçmiş olmamız gerekirdi. Neyse ne."
Çeviri:
"Bu tam bir saçmalık!" NBA yıldızı Dennis Schröder öfkeli ve övgülerle karşılanıyor
Cuma günü Riga’da İsrail’e karşı ve Pazartesi günü Bamberg’de Kıbrıs’a karşı oynanacak maçlar, ilk eleme turunun son iki maçı olacak. Dünya ve Avrupa şampiyonu Almanya, ikinci grup aşamasına şimdiden yükseldi. Schröder, kadrodaki tek NBA oyuncusu. Braunschweigli oyuncu, Max-Schmeling-Halle’deki antrenman arasında, “Her gün göğsünde kartal amblemi ile sahaya çıkmak bir onurdur” dedi.
Diğer oyuncuların oynamamasını Schröder anlayabiliyor. "Herkes boş zamanına sahip olmak ister ve ben bunu elbette saygıyla karşılıyorum. Franz (Wagner) bir sakatlıktan yeni çıktı, Andi (Obst, ed.) ise sanki daha iki gün önce oynamış gibi geliyor," dedi 33 yaşındaki oyuncu. "Sadece insanların, Almanya için oynadığımı ve bu ülkeye bağlılığımı gösterdiğimi görmelerini istiyorum." Ancak burada olmayanlar da "son üç, dört yıl içinde, bizim burada olabilmemiz için katkıda bulunmuşlardı".
- IMAGO / Beautiful Sports
Dennis Schröder, NBA’deki yoğun programına rağmen Dünya Şampiyonası elemelerinde yer aldı: “Bu inanılmaz!”
Schröder’in bu tutumu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Àlex Mumbrú için hiç de olağan bir şey değil. "Dennis gibi bir oyuncunun olması inanılmaz; onu aradığınızda hemen 'Takımdayım' diyor," diyen İspanyol teknik adam, kaptanını övdü. "Dennis ile işler çok kolay. Alman Milli Takımı aradığında Dennis telefonu açıp 'Ben varım' diyor. Her zaman. Bu bağlılık inanılmaz."
Bu sefer “önemli oyuncuların” kadroda olmamasının nedenleri var: “Bazıları sakat, bazılarının sözleşmesi yok. Bazıları ise 80’den fazla maç oynadıkları için çok yorgun.”