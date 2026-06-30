"Bu tam bir saçmalık!" NBA yıldızı Dennis Schröder öfkeli ve övgülerle karşılanıyor

Schröder’in bu tutumu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Àlex Mumbrú için hiç de olağan bir şey değil. "Dennis gibi bir oyuncunun olması inanılmaz; onu aradığınızda hemen 'Takımdayım' diyor," diyen İspanyol teknik adam, kaptanını övdü. "Dennis ile işler çok kolay. Alman Milli Takımı aradığında Dennis telefonu açıp 'Ben varım' diyor. Her zaman. Bu bağlılık inanılmaz."

Bu sefer “önemli oyuncuların” kadroda olmamasının nedenleri var: “Bazıları sakat, bazılarının sözleşmesi yok. Bazıları ise 80’den fazla maç oynadıkları için çok yorgun.”