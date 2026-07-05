"Bu tam bir nimet!" Niklas Süle, BVB'den ayrılmasının ve futbol kariyerini sonlandırmasının ardından yeni kulübüne transfer olduğunu doğruladı

49 kez milli forma giymiş olan oyuncu, 13 yıllık profesyonel futbol kariyerinin ardından bunun kendisi için “gerçek bir nimet” olduğunu belirterek, “arkadaşlarımla sahada yer alabilmek ve bu harika sporun keyfini bir kez daha sonuna kadar çıkarabilmek” dedi.

Süle, birkaç hafta önce Borussia Dortmund’da profesyonel kariyerine son vermişti. Tiefenbach’ta en azından renkler konusunda alışma sorunu yaşamayacak: Bu bölge ligi takımının renkleri de siyah ve sarı. Ayrıca Süle, beslenme konusunda da herhangi bir sorun yaşamayacaktır. İri yapılı savunma oyuncusunun kilosu, defalarca gündeme gelmişti.