"Futbolu nihayet bambaşka bir bakış açısıyla yeniden deneyimleyebileceğim için çok mutluyum – burada tek önemli olan sporun kendisi, iş ya da para değil. Üstelik SV Tiefenbach’ta en yakın iki arkadaşım da oynuyor; bunlardan biri burada teknik direktör olarak görev yapıyor," dedi 30 yaşındaki oyuncu Sky’a.
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"Bu tam bir nimet!" Niklas Süle, BVB'den ayrılmasının ve futbol kariyerini sonlandırmasının ardından yeni kulübüne transfer olduğunu doğruladı
49 kez milli forma giymiş olan oyuncu, 13 yıllık profesyonel futbol kariyerinin ardından bunun kendisi için “gerçek bir nimet” olduğunu belirterek, “arkadaşlarımla sahada yer alabilmek ve bu harika sporun keyfini bir kez daha sonuna kadar çıkarabilmek” dedi.
Süle, birkaç hafta önce Borussia Dortmund’da profesyonel kariyerine son vermişti. Tiefenbach’ta en azından renkler konusunda alışma sorunu yaşamayacak: Bu bölge ligi takımının renkleri de siyah ve sarı. Ayrıca Süle, beslenme konusunda da herhangi bir sorun yaşamayacaktır. İri yapılı savunma oyuncusunun kilosu, defalarca gündeme gelmişti.
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Süle, diz sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandırdı - Son iç saha maçında BVB'den veda etti
Süle, BVB’deki kariyerinin son döneminde sakatlık nedeniyle forma giyememişti. Nisan ayında dizinden sakatlanmış ve bu nedenle de futbolu bırakmıştı. Yine de sakatlığının ardından BVB formasıyla son bir kez daha sahaya çıkabilmiş ve 33. haftada Eintracht Frankfurt’a karşı oynanan iç saha maçında taraftarlardan layıkıyla veda etmişti.
Dortmund ve FC Bayern formasıyla toplam 299 Bundesliga maçına çıktı. Süle, 2020 yılında Münih ekibiyle Paris Saint-Germain’i finalde yenerek Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış, 2024 yılında ise Dortmund formasıyla Real Madrid’e karşı bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalinde yer almıştı – şimdi ise Weiler ya da Epfenbach ile karşılaşacak.
Bu arada: Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon boyunca antrenmanlar salı ve perşembe günleri saat 19.00'dan itibaren SV Tiefenbach'ın spor sahasında yapılacak.
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