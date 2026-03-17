"Bu tam bir felaket!" - Lyon, 10 kişiyle oynayan Le Havre'yi yenemeyince Endrick, eski Fransa milli takım teknik direktöründen bir kez daha sert sözlü eleştirilere maruz kaldı
Rhône bölgesinde tartışmalı bir isim
19 yaşındaki Endrick, kış transfer döneminde Madrid'den Lyon'a kiralık olarak geçtikten sonra, Ligue 1'deki ilk maçlarında sergilediği baş döndürücü performansı sürdürmekte zorlanıyor. Forvet, Ocak ayında Metz karşısında attığı muhteşem hat-trick ile taraftarları baştan çıkarmış olsa da, son dönemdeki performansları disiplin ve verimlilikteki düşüşle gölgelendi; buna Nantes maçında gördüğü kırmızı kart da dahil. Bu hayal kırıklıkları, Lyon'un Le Havre ile oynadığı son maçta doruk noktasına ulaştı. Paulo Fonseca'nın takımı, sayısal üstünlüğünü değerlendiremedi ve maç 0-0 berabere sonuçlandı. Bu golcü eksikliği, Endrick'in Brezilya milli takımının son kampına çağrılmasına rağmen Avrupa futbolunun fiziksel ve defansif taleplerine uyum sağlamakta zorlandığını düşünen eleştirmenlere yeni bir malzeme sağladı.
Domenech’in sert ‘felaket’ yorumu
L'Equipe du Soir programına konuk yorumcu olarak katılan Domenech, Brezilyalı oyuncu hakkında acımasız bir eleştiri yağmuruna tuttu. Le Havre maçındaki beraberliği değerlendirirken Domenech, "Onların [Lyon'un] artık bir forveti yok," diyerek öfkesini dile getirdi. "Endrick... şut atıyor, top sürmeye çalışıyor. Açık oyunda kesinlikle işe yaramaz; on defadan dokuzunda topu kaybediyor. Ve sonra iyi oynamadıklarında Roman Yaremchuk'u oyuna sokuyorlar. Bu bir felaket, inanılmaz bir şey."
Real Madrid'den kiralanan oyuncuya yönelik ikinci sert tepki
Domenech, Madrid'in genç yıldızını ikinci kez hedef aldı. Şubat ayında Lyon'un Strasbourg'a 3-1 yenildiği maçın ardından, tecrübeli teknik direktör, forvet oyuncusunu savunma katkısı ve taktiksel farkındalık eksikliği nedeniyle yine "işe yaramaz" olarak nitelendirdi. "Gerçekten oyundan alınması gerekiyordu, sahada hiçbir işe yaramadı ve hiçbir çözüm üretemedi. Lyon beni biraz hayal kırıklığına uğrattı, özellikle de Endrick," dedi. "Tüm forvetler gerçek bir savunma görevi yapmalı, çözümler sunmalı ve biraz derinlik katmalı. O bunların hiçbirini yapmadı."
Önümüzde kritik bir dönem var
Lyon ve Endrick, eleştirileri susturmak için kritik bir döneme giriyor. Fonseca, genç oyuncuyu takımın merkezinde tutmaya devam mı edecek, yoksa son haftalarda tıkanan ve tüm turnuvalarda son altı maçında galibiyet alamayan hücum hattını canlandırmak için kadrosunda rotasyona mı gidecek, karar vermek zorunda. Lyon, Celta Vigo ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı ve Pazar günü AS Monaco ile oynayacağı Ligue 1 karşılaşmasıyla başlayacak bir dizi kritik maça hazırlanırken, Endrick'in karakteri sınanacak.
