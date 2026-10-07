Maçın kazanılmasında belirleyici performansının ardından konuşan Merino, 32 bin tutkulu Hırvat taraftarın önünde ev sahibinin ortaya koyduğu zorlu sınavı kabul etti. Merino, "İnanılmaz bir atmosferin olduğu çok zor bir stadyumda, çok zorlu bir maçtı" dedi.

"Buraya gelmenin zor olacağını biliyorduk ve tabii ki onların ilk golü atması ve taraftarların onları gerçekten desteklemesiyle işimiz zorlaştı."

"Ama bu takım asla pes etmez, sonuna kadar savaşır ve neyse ki galibiyeti aldık."