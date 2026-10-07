AFP
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‘Bu takım asla pes etmez!’ Mikel Merino, son dakikalarda attığı iki golle İspanya’nın serisini sürdürmesinin ardından konuştu
Oyuna sonradan giren oyuncu Split'te dramatik geri dönüşe ilham verdi
Mikel Merino, İspanya adına asıl fark yaratan isim olduğunu kanıtladı; devre arasında oyuna girip ikinci yarıda attığı müthiş iki golle Hırvatistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyette başrolü oynadı. Teknik direktör Luis de la Fuente tarafından Alex Baena'nın yerine sahaya sürülen Arsenal orta sahası, Stadion Poljud'da İspanya'nın hücum düzenini tamamen değiştirdi.
Merino, 61. dakikada eşitlik golünü attıktan sonra 88. dakikada enfes bir voleyle geri dönüşü tamamladı.
Bu galibiyet, İspanya'nın dikkat çekici yenilmezlik serisini 43 maça çıkardı ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerinde yer almasını sağladı.
- Sebastian Frej
Merino, düşmanca atmosfere ve dayanıklılığa değindi
Maçın kazanılmasında belirleyici performansının ardından konuşan Merino, 32 bin tutkulu Hırvat taraftarın önünde ev sahibinin ortaya koyduğu zorlu sınavı kabul etti. Merino, "İnanılmaz bir atmosferin olduğu çok zor bir stadyumda, çok zorlu bir maçtı" dedi.
"Buraya gelmenin zor olacağını biliyorduk ve tabii ki onların ilk golü atması ve taraftarların onları gerçekten desteklemesiyle işimiz zorlaştı."
"Ama bu takım asla pes etmez, sonuna kadar savaşır ve neyse ki galibiyeti aldık."
Orta saha oyuncusu, sıkı çalışmasının kişisel ödülünün tadını çıkarıyor
Merino, belirleyici gol katkısının perde arkasındaki durmaksızın çalışmanın bir sonucu olduğunu vurguladı. İspanyol oyuncu, "Önemli goller atmak benim için çok şey ifade ediyor. Bu, büyük emeğin karşılığı," dedi.
"Bazen çok çalıştığınız o anlar bir ödülle sonuçlanmıyor ama benim için şu anda bu ödül goller şeklinde geliyor."
"Sadece goller için değil, takıma sağladığım katkı için de gerçekten çok mutluyum."
- Sebastian Frej
Dünya şampiyonları çeyrek finali hedefliyor
Merino'nun ikinci yarıdaki kahramanlığı, İspanya'nın A3 Grubu'nun zirvesindeki kusursuz serisini sürdürmesini sağladı. Haziran 2024'ten bu yana maç içinde yaşadığı ilk geri düşüşü aşan de la Fuente'nin ekibi, artık eleme aşamalarını bekleyebilir.
İspanya, grup aşamasındaki serüvenini aralık ayında Çek Cumhuriyeti'ne karşı tamamlayacak.
Merino, hem kulübünde hem de milli takımda patlayıcı formunu sürdürmeye çalışacak.
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