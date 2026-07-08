Ancak, uluslararası arenada mücadele eden en üst düzey bir kulüpten bir teklif gelmesi durumunda aile bu konuyu yeniden değerlendirebilir. Bundesliga kulübünün yetkilileri, bu kategoriye FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, FC Liverpool veya Aston Villa gibi kulüpleri dahil ediyor.

Şu anda bu kalibrede somut bir teklif bulunmadığından, her şey bir yıl daha Rheinland’da kalacağına işaret ediyor. Uzun süredir El-Mala kampının en gözde seçeneği olarak görülen Brighton & Hove Albion bile, planladığı son girişimle başarısızlığa uğrayacak gibi görünüyor. Teknik direktör Fabian Hürzeler, 19 yaşındaki oyuncuyla olan kişisel bağlantısını kullanmak istese de, Güney İngiltere ekibinin başarı şansı hâlâ düşük olarak değerlendiriliyor.