Oyuncunun net tavrının çıkış noktası, bu bağlamda Haziran sonunda Newcastle United’dan gelen yeni bir teklifti. Magpies, ilkbaharda da bir ret cevabı almıştı. Sabrina El Mala şu anda herhangi bir müzakere veya görüşme yapmak istemediğinden, İngiliz taraf, transfer konusunda temel bir istek olup olmadığını anlamak için doğrudan Köln kulüp yönetimine başvurdu. Cevap net oldu: Bu yaz İngiltere’ye bir transfer olmayacak.
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Ancak, uluslararası arenada mücadele eden en üst düzey bir kulüpten bir teklif gelmesi durumunda aile bu konuyu yeniden değerlendirebilir. Bundesliga kulübünün yetkilileri, bu kategoriye FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, FC Liverpool veya Aston Villa gibi kulüpleri dahil ediyor.
Şu anda bu kalibrede somut bir teklif bulunmadığından, her şey bir yıl daha Rheinland’da kalacağına işaret ediyor. Uzun süredir El-Mala kampının en gözde seçeneği olarak görülen Brighton & Hove Albion bile, planladığı son girişimle başarısızlığa uğrayacak gibi görünüyor. Teknik direktör Fabian Hürzeler, 19 yaşındaki oyuncuyla olan kişisel bağlantısını kullanmak istese de, Güney İngiltere ekibinin başarı şansı hâlâ düşük olarak değerlendiriliyor.
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1. FC Köln’ün Said El Mala konusunda ne kadar esnek davranabileceği?
Dedikodulara göre, Geißböcke’nin kabul edilebilir sınırı, bonus ödemeleri dahil toplam 50 milyon avro civarında. Böyle bir anlaşma, El Mala’yı kulüp tarihinin en pahalı transferi haline getirecektir.
Haziran başında görüşmelerin oldukça ileri aşamaya geldiği ve bu mali boyutlara ulaşacağı tahmin edilen FC Brentford’a transfer, son anda suya düştü. Newcastle ise Köln’ün reddetmesinin ardından bu durumdan kurtuldu ve transfer ücreti benzer seviyede olan TSG Hoffenheim’dan Bazoumana Toure’yi kadrosuna katarak sorunu çözdü.
Said El Mala’nın geleceği: Köln onu satmak zorunda değil
1. FC Köln zaten rahat bir pazarlık konumunda bulunuyor. Kanat forveti Jakub Kaminski’nin Lizbon’daki Benfica’ya 17 milyon avroya transferi çoktan kesinleştiği için, bu transfer döneminde diğer kilit oyuncuların satılmasına yönelik ekonomik bir zorunluluk bulunmuyor.
El Mala’nın sözleşmesi 2030 yılında sona erecek ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmadığından, Effzeh şartları tamamen kendi başına belirliyor. Buna ek olarak, forvetin maaşı da nispeten düşük; tahmini rakam bir milyon avronun biraz üzerinde. Dolayısıyla kulüp tarafında herhangi bir baskı söz konusu değil.
Bu nedenle genç oyuncu, spor açısından önümüzdeki sezon için kesin olarak kadroda yer alıyor. Geçtiğimiz 2025/26 sezonunda, bu hücum oyuncusu 34 lig maçında 18 gol ve asist toplamak suretiyle Köln’ün en golcü profesyonel oyuncusu olmuştu.
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