AFP
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“Bu söylentiye son vermemiz gerekiyor” - Ajax yıldızı Mika Godts, PSG transferi iddialarına yanıt verdi
PEC Zwolle maçında yedek bırakılmasıyla ilgili açıklama
Pazar günü, Godts'un Eredivisie'de PEC Zwolle ile oynanan maçta yedekler arasında yer almasıyla birlikte Johan Cruijff Arena'da atmosfer gerginleşti. Ligue 1'den gelen yoğun ilgi göz önüne alındığında, birçok taraftar ve yorumcu 21 yaşındaki oyuncunun Amsterdam'dan ayrılmak için baskı yaptığı sonucuna hemen vardı.
ESPN'e konuşan Godts, ilk 11'de yer almamasının transfer siyasetiyle ya da kulübü temsil etme isteği eksikliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını net bir şekilde dile getirdi. Godts, "Dün antrenmanda hafif bir ağrı hissettim ve hamstringlerimde hâlâ biraz fazla rahatsızlık hissediyordum" dedi. "Eğer gerçekten oynamak istemeseydim, son iki maçta da oynamazdım. Bu söylentiye bir son vermemiz gerekiyor. Ajax'ı seviyorum. Burada büyüdüm ve hâlâ Ajax için oynayabiliyor olmaktan mutluyum."
- AFP
PSG'nin ilgisi ve süren görüşmeler
Godts, grev ya da kulüple sorun yaşadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmek istese de, Fransa'nın başkentine transferiyle ilgili ısrarlı haberler sorulduğunda şaşırtıcı derecede açık konuştu. PSG'nin kanat oyuncusunun uzun süredir hayranı olduğu biliniyor. Godts, “Görüşmeler var. Bunun doğru olmadığını söylemeyeceğim, çünkü o zaman artık kimse beni ciddiye almaz” itirafında bulundu.
Parc des Princes'in cazibesine ve son dönemde Avrupa futboluna damga vuran bir kadroya katılma fırsatına rağmen Godts, asıl sorumluluğunun mevcut kulübüne karşı olduğunu vurguladı. "Ama her şeyden önce, bazı kişilerin benim oynamak istemediğimi düşünmüş olabileceği fikrine son vermemiz gerekiyor. Bir anlaşmaya varılana kadar, Ajax için benden oynamam istenen her dakikada sahada olacağım."
Menajer müdahalesi ve iş yükü yönetimi
Oyuncunun açıklaması, daha önce De Telegraaf'a verdiği röportajda spekülasyonların alevini söndürmeye çalışan temsilcisi Niels De Jonck tarafından tamamen desteklendi. Menajer, Godts'un yedek bırakılması kararının yakın bir ayrılığın işareti değil, taktiksel ve tıbbi bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
De Jonck, "Bunun PSG'de olanlarla hiçbir ilgisi yok. Mika böyle biri değil. Bu sadece aşırı yüklenme meselesiydi. Yani bu bir önlem ve herhangi bir risk almaktan kaçınmak için" dedi.
- AFP
Sanchez, Godts'un Ajax için önemini vurguladı
Ajax teknik direktörü Michel Sanchez, Godts'un kendi taktik düzeni için ne kadar hayati olduğuna dair hiçbir yanılgı içinde değil. Zwolle karşısındaki galibiyete rağmen Sanchez, yıldız kanat oyuncusu ilk yarıda sahada yokken takımının anlamlı fırsatlar üretmekte zorlandığını belirtti. Sanchez, kulüp kıta sahnesindeki mücadelesiyle birlikte yurt içindeki yükümlülüklerini dengelerken, 21 yaşındaki oyuncunun yaklaşan Avrupa maçlarına tamamen hazır olmasını umuyor. Sanchez, "Çünkü ona ihtiyacımız var. O bizim için önemli. Onsuz gerçekten yapamayız" dedi.
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