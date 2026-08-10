Pazar günü, Godts'un Eredivisie'de PEC Zwolle ile oynanan maçta yedekler arasında yer almasıyla birlikte Johan Cruijff Arena'da atmosfer gerginleşti. Ligue 1'den gelen yoğun ilgi göz önüne alındığında, birçok taraftar ve yorumcu 21 yaşındaki oyuncunun Amsterdam'dan ayrılmak için baskı yaptığı sonucuna hemen vardı.

ESPN'e konuşan Godts, ilk 11'de yer almamasının transfer siyasetiyle ya da kulübü temsil etme isteği eksikliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını net bir şekilde dile getirdi. Godts, "Dün antrenmanda hafif bir ağrı hissettim ve hamstringlerimde hâlâ biraz fazla rahatsızlık hissediyordum" dedi. "Eğer gerçekten oynamak istemeseydim, son iki maçta da oynamazdım. Bu söylentiye bir son vermemiz gerekiyor. Ajax'ı seviyorum. Burada büyüdüm ve hâlâ Ajax için oynayabiliyor olmaktan mutluyum."