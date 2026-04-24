"Bu soruya son derece dürüstçe cevap vereceğim": Vincent Kompany, FC Bayern teknik ekibinde sürekli gündemde olan bir konuyu açıklıyor

Yine de Kompany her maçta zor bir karar vermek zorunda kalıyor: Sağda kim, solda kim oynayacak? İkisi de her iki pozisyonda da oynayabilir. İlk yarıda, ikisi de sahada olduğunda Kompany genellikle Laimer'i sağda, Stanisic'i solda oynatıyordu. Son zamanlarda ise durum tam tersi oldu; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı ve Çarşamba günü DFB Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen'e karşı oynanan maçlarda da durum böyleydi.

Kompany, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak, "Bu soruya şimdi çok, çok dürüstçe cevap vereceğim" dedi. "Koçluk odamızda bu konuyu haftada en az bir kez tartışıyoruz. Konrad mı yoksa Stani mi sol veya sağda daha iyi oynuyor, hiçbirimiz bilmiyoruz. Bana ikisinden hangisinin sol, hangisinin sağda daha iyi oynadığını sorarsanız, buna cevap vermek neredeyse imkansız. Bu bizim için bir lüks."