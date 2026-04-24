FC Bayern'in önemli maçlarında, bek pozisyonlarında şu anda Konrad Laimer (28) ve Josip Stanisic (26) vazgeçilmez isimler. Ne teknik direktör Vincent Kompany'nin kadro seçiminde, ne de sahadaki rakipler için. İkili, sağlam savunma performansını hücumda da birçok önemli katkı ile taçlandırıyor: Laimer tüm turnuvalarda şimdiden 13 gol ve asist toplamış durumda, Stanisic ise 10'a ulaştı.
Çeviri:
"Bu soruya son derece dürüstçe cevap vereceğim": Vincent Kompany, FC Bayern teknik ekibinde sürekli gündemde olan bir konuyu açıklıyor
Yine de Kompany her maçta zor bir karar vermek zorunda kalıyor: Sağda kim, solda kim oynayacak? İkisi de her iki pozisyonda da oynayabilir. İlk yarıda, ikisi de sahada olduğunda Kompany genellikle Laimer'i sağda, Stanisic'i solda oynatıyordu. Son zamanlarda ise durum tam tersi oldu; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı ve Çarşamba günü DFB Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen'e karşı oynanan maçlarda da durum böyleydi.
Kompany, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak, "Bu soruya şimdi çok, çok dürüstçe cevap vereceğim" dedi. "Koçluk odamızda bu konuyu haftada en az bir kez tartışıyoruz. Konrad mı yoksa Stani mi sol veya sağda daha iyi oynuyor, hiçbirimiz bilmiyoruz. Bana ikisinden hangisinin sol, hangisinin sağda daha iyi oynadığını sorarsanız, buna cevap vermek neredeyse imkansız. Bu bizim için bir lüks."
- Getty Images Sport
FC Bayern: Alphonso Davies ilk 11'e girmeye çalışıyor
Sol bek pozisyonunda son zamanlarda iyileşen Alphonso Davies de daha fazla süre almak için baskı yapıyordu. 25 yaşındaki Kanadalı oyuncu, çapraz bağ yırtılması nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalmıştı. Aralık ayında sahalara döndükten sonra bir süre hastalık nedeniyle forma giyemedi ve Şubat ayında kas yırtılması yaşadı. Nisan başından beri Davies formda ve Kompany'ye göre "yavaş yavaş eski formuna kavuşuyor".
Geçen Pazar, VfB Stuttgart maçında ilk 11'de yer aldı ve bir gol attı. Real Madrid ile oynanan rövanş maçında ve Leverkusen maçında da Davies, oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergiledi.