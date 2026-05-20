Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu son seçim olabilir!" - Real Madrid başkan adayı, Florentino Pérez'e karşı yarışta İspanyol devinin "özelleştirilmesi" konusunda sert bir uyarıda bulundu
Kulübün demokratik geleceği konusunda bir uyarı
Cox Group'un icra başkanı Riquelme, Real Madrid'in gelecekteki sahiplik yapısı konusunda bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı. Expansión gazetesine verdiği röportajda, başkan adayı kulübün, gücün kulüp üyelerinin elinde olduğu geleneksel modelden uzaklaştığına dair derin endişelerini dile getirdi. Geçen yıl, mevcut başkan Florentino Pérez, Madrid'in azınlık hisselerini başka bir tarafa satma planlarını açıklamıştı; bu, mevcut sahipliğin kulüp üyelerinden oluştuğu göz önüne alındığında büyük bir değişiklik anlamına geliyor.
Riquelme, "Bu, Real Madrid'deki son seçimler olabilir çünkü özelleştirme geliyor, ya da en azından öyle duyuruluyor," dedi. "Özelleştirmeye karşı çıkan bizlerin, Real Madrid'in üyelerine ait olmaya devam etmesini ve üyeler için daha özel bir yer olmasını sağlamak gibi etik ve ahlaki bir yükümlülüğümüz var."
- Getty Images Sport
Adaylık için zamana karşı yarış
Adaylık başvuruları için son tarih olan bu Cumartesi hızla yaklaşırken, Riquelme adaylığını kesinleştirmek için perde arkasında çalışıyor. Perez uzun süredir yönetim kurulunda baskın bir figür olsa da, Riquelme başvuru süresi dolmadan önce seçmen tabanına demokratik bir alternatif sunulması gerektiğine inanıyor.
"Bugün gidip gitmeyeceğimi size söylemeyeceğim çünkü bilmiyorum; çalışıyoruz, beş günümüz var, şu andan itibaren Cumartesi gününe kadar en iyi projeyi hazırlamak için çalışacağız," diye açıkladı. "Üzerinde çalıştığımız bazı şeyler vardı. Eğer gidersek, ki bunu çok isterim, bu spor açısından da heyecan verici bir karar olacak."
Etik yükümlülükler ve seçim engelleri
Başkanlık yolunun, mali garantiler ve üyelik süresi ile ilgili katı kulüp tüzüğü nedeniyle son derece zorlu olduğu biliniyor. Riquelme bu engelleri kabul etmekle birlikte, kurumun demokratik sağlığının, görevdeki başkana karşı bir meydan okuma başlatma çabasını haklı çıkardığını vurguladı.
Riquelme, "Bunun karmaşık olduğunu, kuralların böyle olduğunu ve şikayet etmeye hakkımız olmadığını biliyoruz" dedi. "O anda bize uygun olmayan bir şeye dahil olma daveti nedeniyle bir karmaşanın içine girdik, ancak mümkünse bir adım atmak etik ve ahlaki bir zorunluluktur." Riquelme, adaylığı başarısız olsa bile, "Real Madrid'in kalitesini artırmak" için fikirlerinin benimsenmesini umduğunu da sözlerine ekledi.
- AFP
Perez dönemine yönelik bir meydan okuma
Seçim takvimi Perez tarafından öne alındı; Riquelme, bu hamlenin kendisini aslen 2028’i hedefleyen stratejisini yeniden düzenlemeye zorladığını iddia ediyor. Gerginliğe rağmen, rakip aday, kulübün modern tarihindeki en başarılı dönemlerden birine imza atan bu kişiye karşı profesyonel bir saygı sergilemeyi sürdürürken, üyelerin bir seçim hakkı olduğunu vurguladı.
"Seçimler üç yıl öne alındı, kuralların ne olduğunu biliyoruz, farklı görüşlerin arandığını biliyoruz ve üyelerin görüşlerini bildirebilmeleri için Madrid'i nasıl gördüğümüzü tüm saygımızla karşılaştırmak iyi olur" dedi. "Real Madrid'e, kuruma, iş adamı ve başkan olarak Florentino Perez'e tam saygı duyuyoruz; hepimiz şampiyonlukların tadını çıkardık. Yapmayacağımız şey ise bir gösteri şovunun parçası olmak."