"Bu son seçim olabilir!" - Real Madrid başkan adayı, Florentino Pérez'e karşı yarışta İspanyol devinin "özelleştirilmesi" konusunda sert bir uyarıda bulundu

Cox Group'un icra başkanı Riquelme, Real Madrid'in gelecekteki sahiplik yapısı konusunda bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı. Expansión gazetesine verdiği röportajda, başkan adayı kulübün, gücün kulüp üyelerinin elinde olduğu geleneksel modelden uzaklaştığına dair derin endişelerini dile getirdi. Geçen yıl, mevcut başkan Florentino Pérez, Madrid'in azınlık hisselerini başka bir tarafa satma planlarını açıklamıştı; bu, mevcut sahipliğin kulüp üyelerinden oluştuğu göz önüne alındığında büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

Riquelme, "Bu, Real Madrid'deki son seçimler olabilir çünkü özelleştirme geliyor, ya da en azından öyle duyuruluyor," dedi. "Özelleştirmeye karşı çıkan bizlerin, Real Madrid'in üyelerine ait olmaya devam etmesini ve üyeler için daha özel bir yer olmasını sağlamak gibi etik ve ahlaki bir yükümlülüğümüz var."