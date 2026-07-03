"Bu son dans" - Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Portekiz kaptanının Dünya Kupası'nın ardından milli takımdan EMEKLİ olacağını iddia ediyor

Kardeşine destek olmak üzere Toronto’ya vardığında Sport TV’ye konuşan Katia Aveiro, forvetin gelecek planları hakkında güvenilir iç bilgilere sahip olduğunu doğruladı. Turnuva futbolunun bitmek bilmeyen yoğun baskısına rağmen, Al-Nassr’ın forvetinin uluslararası sahnedeki son vedasına hazırlanırken dış seslerden hiç etkilenmediğini vurguladı.

Katia şöyle konuştu: “En önemli şey, yaşadığımız bu 20 yılı aşkın süreden keyif almak. İnanılmaz bir gurur duyuyorum. Katar’daydım, şimdi de buradayım. Bu muazzam bir gurur kaynağı. Kendime güveniyorum ve sonunda gülümseyeceğiz.

"Ronaldo kendinden emin, bizden daha az gergin. Ondan iyi bir enerji ve özgüven hissettim. Bu, biz taraftarlar için rahatlatıcı. Ona güvenebiliriz. 16 turunda İspanya mı? Karşımıza kim çıkarsa çıksın, onlarla yüzleşmeliyiz ve hazırlıklı olmalıyız."

Deneyimli forvetin Euro 2028’de forma giyip giyemeyeceği sorusu üzerine Katia, içeriden aldığı bilgilere dayanarak kesin bir açıklama yaptı. Şöyle ekledi: "Elimdeki bilgilere göre, ona veda edebilirsiniz. Henüz bugün değil, ama bence bu bir veda olacak. Milli takımdan bahsediyorum. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre, Dünya Kupası onun ‘son dansı’ olacak."