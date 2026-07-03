AFP
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"Bu son dans" - Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Portekiz kaptanının Dünya Kupası'nın ardından milli takımdan EMEKLİ olacağını iddia ediyor
Efsanevi uluslararası kariyerin sonu
Ronaldo’nun son uluslararası turnuvasına katıldığına dair iddiaların ardından Portekiz kampında sarsıcı bir haber yayıldı. Kısa süre önce Dünya Kupası eleme maçında oynayan ilk 41 yaşındaki futbolcu olan tecrübeli forvet, Hırvatistan’a karşı 2-1’lik dramatik galibiyet sırasında penaltı noktasından kariyerinin ilk eleme golünü attı. Ancak, yakın ailesinden gelen açıklamalar, kaptanın bu turnuva sona erdiğinde milli takımdan kalıcı olarak ayrılacağını gösteriyor.
- Getty Images Sport
İçeriden bir kaynak vedayı doğruladı
Kardeşine destek olmak üzere Toronto’ya vardığında Sport TV’ye konuşan Katia Aveiro, forvetin gelecek planları hakkında güvenilir iç bilgilere sahip olduğunu doğruladı. Turnuva futbolunun bitmek bilmeyen yoğun baskısına rağmen, Al-Nassr’ın forvetinin uluslararası sahnedeki son vedasına hazırlanırken dış seslerden hiç etkilenmediğini vurguladı.
Katia şöyle konuştu: “En önemli şey, yaşadığımız bu 20 yılı aşkın süreden keyif almak. İnanılmaz bir gurur duyuyorum. Katar’daydım, şimdi de buradayım. Bu muazzam bir gurur kaynağı. Kendime güveniyorum ve sonunda gülümseyeceğiz.
"Ronaldo kendinden emin, bizden daha az gergin. Ondan iyi bir enerji ve özgüven hissettim. Bu, biz taraftarlar için rahatlatıcı. Ona güvenebiliriz. 16 turunda İspanya mı? Karşımıza kim çıkarsa çıksın, onlarla yüzleşmeliyiz ve hazırlıklı olmalıyız."
Deneyimli forvetin Euro 2028’de forma giyip giyemeyeceği sorusu üzerine Katia, içeriden aldığı bilgilere dayanarak kesin bir açıklama yaptı. Şöyle ekledi: "Elimdeki bilgilere göre, ona veda edebilirsiniz. Henüz bugün değil, ama bence bu bir veda olacak. Milli takımdan bahsediyorum. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre, Dünya Kupası onun ‘son dansı’ olacak."
Aile, dışarıdan gelen eleştirileri önemsemiyor
Portekizli kaptan, bu turnuva boyunca genel performansı ve uluslararası sahnedeki uzun soluklu kariyeri konusunda yoğun bir incelemeye maruz kaldı. Ancak ailesi, son yirmi yılda elde ettiği tarihi başarıların onu eleştirenlerin sürekli yaydığı olumsuzlukların çok ötesine taşıdığını savunarak, ona karşı son derece koruyucu bir tutum sergiliyor.
Katia sözlerine şöyle devam etti: “Akıllı insanlar için, futbolu seven herkes Ronaldo’yu sevmek zorundadır. Asıl kaybedenler onlar. O, 20 küsur yıldır sınırları aşıyor. Aveiro ailesinin şu anda bulunduğu yere ve nereden geldiğimize bir bakın. Annemin çektiği acıları düşünün… Eleştirilerin mutluluğumuzu bozabileceğini mi sanıyorsunuz? Asla!”
- Getty Images Sport
Avrupa’nın devleri kendilerini hazırlıyor
Portekiz, Pazartesi günü Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı heyecan verici son 16 turu karşılaşmasında, şampiyonluk iddialarını kanıtlamak için en zorlu sınava çıkacak. Gonçalo Ramos’un uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü sayesinde Hırvatistan’ı kıl payı geçmeyi başaran Roberto Martinez’in takımı, performans seviyesini hızla yükseltmek zorunda.
Ronaldo’nun milli takımdan emekli olacağına dair kamuoyuna yapılan açıklamanın gölgesinde kalan takım, kaptanlarının turnuvadaki son yolculuğunu uzatmak için her şeyi yapacaktır.