“Bu şoke edici bir karar!” Jamie Carragher, Ryan Gravenberch’in Manchester City karşısında kırmızı kart görmesinin ardından hakemi sert şekilde eleştirdi

Gravenberch, Anfield'da bir saat boyunca sahanın belki de en iyi oyuncusuydu. Ardından Jeremy Doku'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü. Ancak Sky Sports'a konuşan Carragher, hakem Chris Kavanagh'nın asıl hatayı daha önce, orta saha oyuncusuna Elliot Anderson'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart göstererek yaptığını belirtti.

Carragher, "Hakemin verdiği çok kötü bir karar," dedi. "Beni sinirlendiren şey, sarı kart göstermeye niyetinin olmaması. Kartı yalnızca Anderson'ın canının yandığını düşündüğünde gösteriyor. Bunun bir faulün sarı kart gerektirip gerektirmediğiyle hiçbir ilgisi yok."