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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

“Bu şoke edici bir karar!” Jamie Carragher, Ryan Gravenberch’in Manchester City karşısında kırmızı kart görmesinin ardından hakemi sert şekilde eleştirdi

J. Carragher
R. Gravenberch
Liverpool
Liverpool - M.City
M.City
Premier Lig

Jamie Carragher, Liverpool'un pazar günü Manchester City'ye 3-0 yenildiği Premier League maçında Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesine yol açan hakem kararlarını sert biçimde eleştirdi. O ana kadar dengede giden karşılaşmanın dönüm noktası olan tartışmalı kırmızı kartın ardından ev sahibi ekip kısa sürede üç gol yiyerek büyük bir çöküş yaşadı.

  • Carragher tartışmalı sarı kart kararını sert şekilde eleştirdi

    Gravenberch, Anfield'da bir saat boyunca sahanın belki de en iyi oyuncusuydu. Ardından Jeremy Doku'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü. Ancak Sky Sports'a konuşan Carragher, hakem Chris Kavanagh'nın asıl hatayı daha önce, orta saha oyuncusuna Elliot Anderson'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart göstererek yaptığını belirtti.

    Carragher, "Hakemin verdiği çok kötü bir karar," dedi. "Beni sinirlendiren şey, sarı kart göstermeye niyetinin olmaması. Kartı yalnızca Anderson'ın canının yandığını düşündüğünde gösteriyor. Bunun bir faulün sarı kart gerektirip gerektirmediğiyle hiçbir ilgisi yok."

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yorumcular hakem kararına karşı birleşti

    Diğer yorumcular da ilk sarı kartın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini düşünerek bu tepkiye katıldı. Roy Keane, olayın ardından maçın gidişatının tamamen değiştiğini belirtirken Daniel Sturridge de ilk sarı kartın şaka gibi olduğunu söyledi.

    Micah Richards da Kavanagh'ın kararını anlamakta zorlandı. Richards, “Bu çok ağır bir karar. Buna nasıl sarı kart verilir? Anlamıyorum,” dedi. Keane ise “Bundan nasıl sarı kart görebilir, anlamıyorum. Sonrasında bütün maç değişiyor,” diye ekledi.

  • 10 kişi kalan Liverpool tamamen dağıldı

    Kırmızı karttan önce Manchester City'nin gol beklentisi (xG) yalnızca 0,16'ydı. Ancak Liverpool 10 kişi kalınca City bu avantajı acımasızca değerlendirdi. Erling Haaland, kırmızı karttan yalnızca 2 dakika 37 saniye sonra gol attı. Ardından Doku ve Rayan Cherki'nin golleriyle skor kısa sürede 3-0'a geldi.

    Keane, Liverpool'un yaşadığı çöküşü şöyle açıkladı: "Liverpool, rakibinin fiziksel oyununa karşı zorlandı. Her yerde boşluklar vardı. Sanki Liverpool'dan dört oyuncu atılmış gibiydi. City oyunu kontrol ediyordu. İlk bir saat başa baş bir maçtı."

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool'i şimdi ne bekliyor?

    Sahasında aldığı ağır yenilginin ardından dokuz puanla dokuzuncu sıraya gerileyen Liverpool, hızla toparlanmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında yeniden çıkışa geçmek için kritik bir sınav verecek. Enzo Maresca'nın takımı ise sıradaki Avrupa maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşırken tüm kulvarlarda yakaladığı kusursuz ivmeyi sürdürmeye çalışacak.

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