Getty Images Sport
Çeviri:
‘Bu sezondan sonra, evet!’: Thomas Tuchel, Harry Kane’in Ballon d’Or’u kazanıp 2030 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye liderlik edeceğine inanıyor
Kulübü ve ülkesi adına rekorlarla dolu bir sezon
Kane şu sıralar kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor; kısa süre önce tamamlanan büyüleyici 2025-26 sezonunda kulüp ve milli takım formasıyla toplam 73 gole imza attı. Bayern Münih’in golcüsü, tarihi gol sayısını yurt içinde elde ettiği üç kupayla da taçlandırdı; Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı kaldırdı.
Almanya’daki yurt içi başarılarının ötesinde Kane, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki son yolculuğunda da kilit rol oynadı. İngiltere, yarı finalde Arjantin karşısında yıkım yaşasa da, toparlanarak bronz madalyayı aldı ve böylece ülke tarihinin yurt dışında düzenlenen bir Dünya Kupası’ndaki en iyi derecesine ulaştı. Bu takım ve bireysel başarılar, Kane’i futbolun en prestijli bireysel ödülü için en güçlü aday konumuna getirdi; birçok kişi onun sonunda İngiltere’nin Ballon d'Or kazananı konusundaki uzun bekleyişine son vereceğini düşünüyor.
- Getty Images Sport
Tuchel’den Ballon d'Or için güçlü destek
İngiltere’nin yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde ITV’ye konuşan Tuchel’e, kaptanının gelecek ay Altın Top’u kazanması gereken isim olduğuna inanıp inanmadığı doğrudan soruldu. Alman teknik adam, yanıtında son derece netti ve şöyle dedi: “Bu sezonun ardından, evet. Yetmişin üzerinde gol, Bayern Münih ile üç kupa, Dünya Kupası’nda ve Şampiyonlar Ligi’nde yarı final. Giderek daha da gelişiyor. Oyununa fiziksel açıdan yeni bir seviye ekledi.”
Tuchel, Kane’in değerinin dikkat çekici gol istatistiklerinin çok ötesine geçtiğini de anlattı; onu kusursuz modern santrfor yapan taktik zekâsına ve çalışma temposuna dikkat çekti. Tuchel, “Yüksek pres konusunda inanılmaz derecede adanmış ve maçın her bölümünde yer alma konusunda da aynı şekilde kararlı” diye ekledi. “İster geriden oyun kurulumunda olsun, ister bitiricilikte, ister orta blokta pas bağlantılarında, ister savunmada. Tam anlamıyla komple bir oyuncu.” Bu çok yönlü özellikler, Bayern Münih yıldızını bireysel ödüller için en güçlü aday konumuna getirdi; 2001’de Michael Owen’dan bu yana Altın Top’u kazanan ilk İngiliz olmayı hedefliyor.
Uzun ömürlülük ve 2030'a giden yol
2030 Dünya Kupası'nın İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanırken, Kane'in uzun ömürlülüğüne dair soruların gündeme gelmesi kaçınılmaz oldu. O turnuva geldiğinde İngiltere kaptanı 36 yaşında olacak. Ancak Tuchel, yaşın yıldız oyuncusunu etkileyeceğine dair tüm görüşleri reddediyor ve forvetin üst düzey teknik kalitesinin, kariyerinin otuzlu yaşlarının sonlarında da en üst seviyede kalmasını sağlayacağını savunuyor. Zaten İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olan Kane, uluslararası sahnede efsane statüsünü pekiştirmeyi sürdürürken, mevcut kampta Uluslar Ligi'ndeki dört maçın tamamında forma giymesi halinde erkeklerde Peter Shilton'a ait 125 maçlık tüm zamanların rekorunu egale etmeye hazırlanıyor.
Kane'in 36 yaşında da en uçta oynaması ihtimali İngiltere teknik direktörüne sorulduğunda, Tuchel kaptanının geleceği konusunda son derece iyimser kaldı. Chelsea ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü şu yanıtı verdi: "Hiç sorun değil. Yaş, yaştır. Önemi yok. Her şey kaliteyle ilgili ve onun önünde daha uzun bir yol var."
- AFP
Zorlu bir Uluslar Ligi fikstürü onları bekliyor
Tuchel'in takımı, mevcut milli takım kampına cumartesi günü Wembley'de dünya şampiyonu İspanya'ya karşı oynanacak dev bir Uluslar Ligi maçıyla başlayacak; bu, yaz aylarında Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Euro 2024 finalinde Sir Gareth Southgate'in takımını mağlup eden rakibe karşı bir rövanş olacak. Zorlu dört maçlık fikstürde daha sonra İngiltere, 29 Eylül'de Çekya'ya ve 3 Ekim'de Hırvatistan'a karşı üst üste deplasman maçlarına çıkacak, ardından 6 Ekim'de Wembley'de Çekya'yı ağırlamak için sahasına dönecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun