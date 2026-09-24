Kane şu sıralar kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor; kısa süre önce tamamlanan büyüleyici 2025-26 sezonunda kulüp ve milli takım formasıyla toplam 73 gole imza attı. Bayern Münih’in golcüsü, tarihi gol sayısını yurt içinde elde ettiği üç kupayla da taçlandırdı; Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı kaldırdı.

Almanya’daki yurt içi başarılarının ötesinde Kane, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki son yolculuğunda da kilit rol oynadı. İngiltere, yarı finalde Arjantin karşısında yıkım yaşasa da, toparlanarak bronz madalyayı aldı ve böylece ülke tarihinin yurt dışında düzenlenen bir Dünya Kupası’ndaki en iyi derecesine ulaştı. Bu takım ve bireysel başarılar, Kane’i futbolun en prestijli bireysel ödülü için en güçlü aday konumuna getirdi; birçok kişi onun sonunda İngiltere’nin Ballon d'Or kazananı konusundaki uzun bekleyişine son vereceğini düşünüyor.