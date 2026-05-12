AFP
Çeviri:
"Bu sezon zorlu geçti" - Mason Greenwood, Marsilya'nın forveti Ligue 1 Yılın Takımı'na seçilirken geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı
- AFP
Marsilya'nın yine en golcü oyuncusu
Marsilya zorlu bir sezon geçirdi; Şubat ayında göreve getirilen yeni teknik direktör Habib Beye, ligde önemli bir dönüşüm sağlayamadı. Takımın genel olarak yaşadığı zorlukların ortasında, Greenwood tüm turnuvalarda toplam 26 gol atarak bir kez daha kulübün en göze çarpan oyuncusu oldu. Bu hafta prestijli Ligue 1 Yılın Takımı’na seçilmesiyle, bireysel başarısı resmen takdir edildi.
- AFP
Fransa'da kalma isteği
24 yaşındaki forvet, bireysel ödülünü alırken yaz transferiyle ilgili spekülasyonlara değinme fırsatını kaçırmadı. Foot Mercato’nun aktardığına göre şunları söyledi: “Bu sezon takım olarak zaman zaman zorlu geçti, özellikle son aylarda, ama bireysel olarak iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Yılın takımı kadrosunda inanılmaz oyuncular var, bu yüzden bu ödülü almak çok güzel. Ligue 1 harika bir lig. İnanılmaz maçlar oynuyoruz ve benim için bu, oynadığım en iyi liglerden biri. Umarım burada kalabilirim.”
Seçkin kesimin ilgisi
Greenwood’un ligde attığı 16 gol ve yaptığı 6 asistten oluşan etkileyici performansı, Juventus, Atlético Madrid ve Borussia Dortmund gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Soyunma odasındaki gergin ilişkiler, daha önce yaz transfer döneminde ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu düşündürmüştü; ancak Haziran 2029’a kadar süren uzun vadeli sözleşmesi, Marsilya’ya önemli bir koz sağlıyor. Kulüp şimdi, en önemli golcüsünü kadronun merkezine oturtup takımı onun etrafında şekillendirmeyi mi, yoksa yüksek piyasa değerinden yararlanıp onu satmayı mı tercih edeceğini belirlemeli.
- AFP
Avrupa kupalarına katılma yarışı son düzlüğe girdi
Marsilya, bu Pazar günü Avrupa kupalarına katılma mücadelesi kapsamında beşinci sıradaki Rennes'i evinde ağırlayarak sezonu tamamlayacak. Şu anda 56 puanla altıncı sırada yer alan OM, Rennes'in üç puan gerisinde olsa da yedinci sıradaki AS Monaco'ya karşı iki puanlık bir avantaj sağlıyor; gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için ligi ilk altı içinde bitirmeleri gerekiyor. Bu maç aynı zamanda Altın Ayakkabı yarışının da kaderini belirleyecek; Greenwood, Rennes'in forveti Esteban Lepaul ile arasındaki dört gol farkını kapatmaya çalışacak.