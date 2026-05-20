VriendenLoterij Eredivisie'nin 2025/26 sezonu sona erdi ve bu nedenle geriye dönüp bir değerlendirme yapma zamanı geldi. Bu haftanın başlarında, ilk Eredivisie sezonlarında en iyi izlenimi bırakan transferlere göz atmıştık, ancak elbette madalyonun bir de diğer yüzü var. En büyük hayal kırıklığı yaratan transferler hangileriydi? Voetbalzone bunları sıralıyor.
Çeviri:
Bu sezon en çok hayal kırıklığı yaratan 10 Eredivisie transferi
10. Nick Olij (PSV)
Sparta Rotterdam'ın kalesinde birkaç sezon boyunca etkileyici bir performans sergileyen Nick Olij (30), bir üst seviyeye geçme zamanının geldiğini düşünüyordu. Ve bu fırsat geldi: Üç milyon avroluk transfer ücreti karşılığında, lig şampiyonu PSV'ye transfer oldu. Orada, başka bir yeni transfer olan Matěj Kovár ile rekabet içine girecekti.
Teknik direktör Peter Bosz, sezon başında Kovár'ı birinci kaleci olarak tercih etti. Ancak Olij'in Eindhoven ekibinin A takımında nihayet ilk maçına çıkmasının 23 Nisan'a kadar süreceğini pek kimse tahmin etmemişti. O zamana kadar PSV'de 28 maçta yedek kulübesinde oturdu ve kasık sakatlığı nedeniyle birkaç ay forma giyemedi. 23 Nisan'da PEC Zwolle ile oynanan o tek maç, Olij için bu sezonun tek maçı olarak kaldı.
9. Jens Toornstra (Sparta Rotterdam)
Jens Toornstra, kariyeri boyunca hep Eredivisie'de forma giydi. ADO Den Haag, FC Utrecht (iki kez) ve Feyenoord'da başarılı dönemler geçirdikten sonra, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen yaz transfer ücreti ödemeden Sparta Rotterdam'a katıldı.
Ancak Het Kasteel'deki dönemi, şu ana kadar muhtemelen umduğu gibi geçmedi. Toornstra bu sezon yirmi maça çıktı, ancak bunlardan sadece on ikisinde ilk on birde yer aldı. Sparta ile gelecek yıla kadar sözleşmesi var, ancak bu yaz örneğin gençlik aşkı ADO'ya geri dönmesi ihtimali de yok değil.
8. Marko Pjaca (FC Twente)
Geçen yaz FC Twente, transfer ücreti ödemeden Marko Pjaca'yı kadrosuna katarak büyük bir sürpriz yapınca beklentiler oldukça yüksekti. Juventus gibi takımlarda forma giymiş olan bu kanat oyuncusu, Hırvatistan milli takımında 28 maça çıkmış ve hatta 2018 Dünya Kupası finalinde de sahaya çıkmıştı.
Başlangıçta Pjaca, Enschede'de düzenli olarak ilk 11'de yer alıyordu, ancak sezon ilerledikçe giderek daha sık yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı. Sonuçta Twente formasıyla 29 resmi maça çıktı, bunlardan sadece sekizinde ilk 11'de yer aldı ve bu maçlarda iki gol ve iki asist kaydetti. Onun kalibresindeki bir forvet için hayal kırıklığı yaratan rakamlar.
- AFP
7. Cyle Larin (Feyenoord)
Uluslararası maçlarda bolca tecrübeye sahip oyunculardan bahsetmişken: Cyle Larin, Feyenoord'un geçen sezon onu RCD Mallorca'dan kiraladığı sırada Kanada milli takımında 86 maça çıkmıştı. Forvet, Rotterdam'da 10 numaralı formayı seçerek kendine biraz daha fazla baskı yükledi.
Ancak Feyenoord'daki dönemi oldukça hayal kırıklığı yarattı: 15 maç, bunlardan 3'ü ilk 11'de, 1 gol, 1 asist. Şubat başında kiralama sözleşmesinin erken feshedilmesine karar verildi. Larin, Mallorca'ya döndü ve ardından hemen Southampton'a kiralandı. İngiltere'de 22 maçta 9 gol ve 1 asistle çok daha iyi bir performans sergiliyor.
- Getty Images Sport
6. Davy van den Berg (FC Utrecht)
Davy van den Berg geçen sezon PEC Zwolle'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve bu nedenle FC Utrecht'e transfer oldu. 2020 yılında bedelsiz transferle Uden doğumlu 26 yaşındaki oyuncu Domstad'a gitti ve burada orta sahada oldukça yoğun bir rekabetle karşı karşıya kaldı.
Sakatlıkların da etkisiyle bu rekabeti kazanamadı. Van den Berg, Utrecht'te sadece dokuz maça çıktı (ikisinde ilk 11'de yer aldı) ve bu maçlarda bir gol attı. Geçtiğimiz kış, sezonun geri kalanı için Luton Town'a kiralandı ve Luton Town'un onu kalıcı olarak transfer etme opsiyonu da bulunuyor.
- AFP
5. Sébastien Haller (FC Utrecht)
FC Utrecht'in bir başka transferi. Aslında Sébastien Haller (31), kulüp tarafından uzun süredir tanınıyordu, ancak geçen yaz Utrecht, onu Borussia Dortmund'dan kalıcı olarak kadrosuna kattı. Haller, teknik direktör Ron Jans'ın takımında ilk forvet olarak düşünülüyordu, ancak beklenen etkiyi yaratamadı.
Bu sezon 31 resmi maçta Fildişi Sahili milli oyuncusu sadece bir gol attı. Haller'in sözleşmesi bu yaz sona eriyor, bu da Utrecht'teki ikinci döneminin biraz acı bir şekilde sona ereceğini gösteriyor.
4. James McConnell (Ajax)
Geçen yıl Jordan Henderson'ın ayrılmasının ardından Ajax, yeni bir defansif orta saha oyuncusu aramaya başladı. Teknik direktör John Heitinga, Liverpool'da yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde yoğun bir şekilde birlikte çalıştığı birini tanıyordu: James McConnell.
İngiliz oyuncu Liverpool'dan kiralandı, ancak Amsterdam'daki dönemi oldukça hayal kırıklığı yarattı. Yaralanmaların da etkisiyle McConnell, Ajax formasıyla sadece yedi maça çıktı ve bunlardan ikisinde ilk on birde yer aldı. Geçtiğimiz kış, oyuncunun Liverpool'a geri dönmesine karar verildi.
- AFP
3. Gonçalo Borges (Feyenoord)
Feyenoord, geçtiğimiz yaz sol kanat için hedeflediği yeni kanat oyuncusu için cüzdanını iyice açtı: Gonçalo Borges, FC Porto’dan 10 milyon avroya transfer edildi. Böylece Sem Steijn ile birlikte Rotterdam ekibinin kulüp tarihindeki en pahalı transferi oldu.
Ancak bir yıldan kısa bir süre sonra, Feyenoord ile 25 yaşındaki Portekizli oyuncu arasındaki ilişkinin henüz mutlu bir evlilik olmadığı sonucuna varılabilir. Borges, teknik direktör Robin van Persie'nin takımında 18 maçta forma giydi, bunlardan sekizinde ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda sadece üç gol attı ve bir asist yaptı.
2. Raúl Moro (Ajax)
Ajax da geçen yıl, beklentileri karşılayamayan bir oyuncu için masaya yüklü bir meblağ koydu: Raúl Moro. Başkent ekibinin uzun süredir radarında olan bu minyon sol kanat oyuncusu, Real Valladolid’den 11 milyon avroya transfer edildi.
Beklentiler yüksekti, ancak Moro hiçbir zaman etkileyici bir performans sergileyemedi. Geçen kış, 5 milyon euroya Osasuna'ya satıldığında, istatistikleri 21 maç, 1 gol ve 2 asist olarak kalmıştı. O tek golü, Eurojackpot KNVB Kupası'nda Excelsior Maassluis'in amatör takımına karşı atmıştı. Bu arada, Moro (23) Osasuna'da da henüz pek başarılı olamadı: on üç maçta sadece iki asist yapabildi.
1. Raheem Sterling (Feyenoord)
Feyenoord, geçen yaz kulüpsüz olan Raheem Sterling'i kadrosuna katarak bu sezonun en büyük transfer hamlesiyle dostlarını ve düşmanlarını şaşırttı. İngiliz kanat oyuncusu, yıllar boyunca Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal'de büyük ses getirmiş ve ayrıca 82 kez milli formayı giymişti.
Ancak 31 yaşındaki Sterling, yüksek beklentileri karşılayamadı. Bu sezon Feyenoord formasıyla sekiz maça çıktı ve sadece bir asist kaydetti. Bu yaz De Kuip'teki sözleşmesi sona eriyor, ancak FR12.nl geçen hafta Feyenoord'un onu gelecek sezon için tutmaya çalıştığını bildirdi. Eğer bu başarılı olursa, Sterling için umulur ki gelecek sezon Feyenoord taraftarlarının kalbini yine de kazanmayı başarır.