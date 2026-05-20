Bu sezon en çok hayal kırıklığı yaratan 10 Eredivisie transferi

Sparta Rotterdam'ın kalesinde birkaç sezon boyunca etkileyici bir performans sergileyen Nick Olij (30), bir üst seviyeye geçme zamanının geldiğini düşünüyordu. Ve bu fırsat geldi: Üç milyon avroluk transfer ücreti karşılığında, lig şampiyonu PSV'ye transfer oldu. Orada, başka bir yeni transfer olan Matěj Kovár ile rekabet içine girecekti.

Teknik direktör Peter Bosz, sezon başında Kovár'ı birinci kaleci olarak tercih etti. Ancak Olij'in Eindhoven ekibinin A takımında nihayet ilk maçına çıkmasının 23 Nisan'a kadar süreceğini pek kimse tahmin etmemişti. O zamana kadar PSV'de 28 maçta yedek kulübesinde oturdu ve kasık sakatlığı nedeniyle birkaç ay forma giyemedi. 23 Nisan'da PEC Zwolle ile oynanan o tek maç, Olij için bu sezonun tek maçı olarak kaldı.